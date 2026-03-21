https://sarabic.ae/20260321/عراقجي-بعض-الدول-تحاول-إيجاد-حل-وسنواصل-الدفاع-عن-أنفسنا-1111753456.html
عراقجي: بعض الدول تحاول إيجاد حل وسنواصل الدفاع عن أنفسنا
سبوتنيك عربي
صرّح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن بلاده "ترفض أي هدنة مؤقتة في الوقت الراهن"، مؤكدًا أن "طهران لا ترغب في تكرار سيناريو العام الماضي"، وفق تعبيره. 21.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-21T06:55+0000
https://sarabic.ae/20260321/غوتيريش-يدعو-إلى-إنهاء-إغلاق-إيران-لمضيق-هرمز-1111753132.html
صرّح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن بلاده "ترفض أي هدنة مؤقتة في الوقت الراهن"، مؤكدًا أن "طهران لا ترغب في تكرار سيناريو العام الماضي"، وفق تعبيره.
وقال عراقجي، في تصريحات نقلتها وكالة "إيسنا"، إن "هناك جهودًا تبذلها بعض الدول لإيجاد حل للأزمة"، إلا أنه أشار إلى أن الولايات المتحدة "لا تبدو مستعدة لوقف العدوان"، بحسب تعبيره.
وأضاف أن "أي مسار نحو إنهاء الحرب يجب أن يتضمن ضمانات واضحة بعدم تكرارها مستقبلًا، إلى جانب تعويض الأضرار التي لحقت بإيران"، وشدد على أن بلاده ستواصل الدفاع عن نفسها "مهما استغرق الأمر وما دامت هناك ضرورة".
وفي الوقت ذاته، أبدى وزير الخارجية الإيراني استعداد بلاده للـ"استماع إلى أي مقترحات تهدف إلى وقف الحرب بشكل كامل"، مؤكدًا أن "طهران منفتحة على مناقشة هذه المبادرات ضمن إطار يحقق حلًا شاملًا ودائمًا".
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط
، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".