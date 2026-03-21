غوتيريش يدعو إلى إنهاء إغلاق إيران لمضيق هرمز
سبوتنيك عربي
2026-03-21T06:24+0000
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى إنهاء إغلاق مضيق هرمز من قبل إيران، مقترحًا أن تساعد الأمم المتحدة في حماية الممر المائي وأن تكون جزءًا من خطة لخفض التصعيد، وفق تعبيره.
وقال غوتيريش، في حديث لموقع "بوليتيكو"، إنه لم يتحدث مع الرئيس دونالد ترامب، منذ بدء الحرب، لكنه تحدث مع آخرين في الإدارة رفض الكشف عن هويتهم.
وفي وقت سابق من يوم أمس الجمعة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للصحفيين خلال حفل تقديم جائزة "القائد الأعلى": "لا أريد التوصل إلى وقف لإطلاق النار. كما تعلمون، لا يمكنك التوصل إلى وقف لإطلاق النار عندما تقوم حرفيا بمحو الجانب الآخر".
وأضاف أن "العملية العسكرية الأمريكية في إيران، تسير بشكل جيد للغاية"، مردفًا: "إننا نقوم بعمل جيد للغاية في إيران".
من جهته، صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن طهران "لا تعتزم الموافقة على وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة وإسرائيل، وتسعى إلى إنهاء الحرب بشكل كامل"، وفق تعبيره.
وقال عراقجي في مقابلة مع وكالة "كيودو" اليابانية: "لن نقبل بوقف إطلاق النار
. نحن نريد إنهاءً كاملًا وشاملًا ومستدامًا للحرب".
وأضاف أن طهران "ترى ضرورة الوصول إلى تسوية نهائية للنزاع، وليس مجرد توقف مؤقت للأعمال القتالية".
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط
، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".