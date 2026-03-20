إيران تحذر الإمارات باستهداف رأس الخيمة

عربي
تغطية مباشرة لليوم الـ21 من الحرب على إيران.. صور وفيديو
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
لقاء سبوتنيك
استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران ينذر بتداعيات خطيرة على جميع دول المنطقة
10:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
15:03 GMT
17 د
مساحة حرة
هل تنجح المسارات البديلة لمضيق هرمز في تأمين سلاسل الإمداد؟
15:20 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من فلسطين إلى الأوسكار: رحلة فيلم "صوت هند رجب" ورسائله الإنساني
15:50 GMT
10 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
16:00 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
16:24 GMT
39 د
نبض افريقيا
جنوب افريقيا ترفض الضغوط الأمريكية لكي تقطع علاقتها بإيران
17:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
17:48 GMT
12 د
حصاد الأسبوع
خبير: يجب تحييد مصادر الطاقة عن الصراع
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
15 عاما على تدخل الناتو في ليبيا… حين تحوّلت "حماية المدنيين" إلى غطاء لتدمير دولة؟
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
القيمة الرمزية للنوروز والفرق بين طقوس النار في الثقافات
19:31 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
من الملعب
أزمة نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025 بين السنغال والمغرب.. وأهداف لا تتوقف في ليالي أبطال أوروبا!
10:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
15:03 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
15:12 GMT
29 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
15:42 GMT
18 د
خطوط التماس
منطقتا العرقوب والبقاع الغربي خلال الحرب الاهلية في لبنان والاجتياح الإسرائيلي في العام 1982
16:00 GMT
45 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:46 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
17:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
17:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
17:54 GMT
6 د
عالم سبوتنيك
الحرب تدخل المحظور باستهداف حقول الطاقة في إيران والخليج وإسرائيل، إيران تشكو البحرين في الأمم المتحدة وتطالب بتعويضات
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
مواجهة كبرى؟ خبير يكشف متى ستتدخل روسيا لحماية إيران
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
الحرب على إيران وتأثيراتها على واقع العمالة الوافدة في دول الخليج
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
49 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260320/إيران-تحذر-الإمارات-باستهداف-رأس-الخيمة-1111741718.html
إيران تحذر الإمارات باستهداف رأس الخيمة
سبوتنيك عربي
حذر المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء" المركزي في إيران، اليوم الجمعة، من تداعيات أي هجمات تُنطلق من أراضي الإمارات باتجاه الجزر الإيرانية في الخليج، مؤكدا أن... 20.03.2026, سبوتنيك عربي
وأوضح أن تكرار أي استهداف من داخل الإمارات لجزيرتي أبو موسى وطنب الكبرى سيقابل برد عسكري قوي، مشيرا إلى أن القوات المسلحة الإيرانية ستضع أهدافا داخل أراضي الإمارات، من بينها منطقة رأس الخيمة، ضمن نطاق عملياتها. وقال في هذا السياق: "نحذر دولة الإمارات؛ في حال تكرار أي ع..دوان من أراضيها ضد الجزر الإيرانية (أبو موسى، وطنب الكبرى) في الخليج الفارسي، فإن القوات المسلحة الإيرانية المقتدرة ستضع منطقة "رأس الخيمة" في دولة الإمارات تحت ضرباتها الساحقة".وكانت الرئاسة الإيرانية قالت، في بيان لها يوم الأحد الماضي، إن "المعتدين لا يزالون يواصلون هجماتهم ضد أهداف مختلفة، بما في ذلك المراكز المدنية، مشيرة إلى أن الهجوم على جزيرتي جزيرة خرج وجزيرة أبو موسى نُفذ باستخدام أراضي بعض دول الخليج".وأكد بزشكيان، أن وضع الأراضي والإمكانات تحت تصرف الولايات المتحدة لشن هجمات ضد إيران يتعارض مع القانون الدولي ومبدأ حسن الجوار، مشددًا على أن الشعب والحكومة والقوات المسلحة الإيرانية لم يسعوا إلى التوتر أو الصدام، لكنهم لن يترددوا في مواجهة المعتدين.وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".وجاءت الضربات على إيران، رغم المفاوضات التي رعتها سلطنة عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104482/74/1044827458_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_775372501bd66386ff1a04d2fa28b349.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي
إيران, أخبار إيران, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي

21:07 GMT 20.03.2026
© Sputnik . Юрий Абрамочкин / الانتقال إلى بنك الصورإمارة رأس الخيمة
إمارة رأس الخيمة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2026
إمارة رأس الخيمة
© Sputnik . Юрий Абрамочкин
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
حذر المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء" المركزي في إيران، اليوم الجمعة، من تداعيات أي هجمات تُنطلق من أراضي الإمارات باتجاه الجزر الإيرانية في الخليج، مؤكدا أن بلاده ترد على أي اعتداء يستهدف سيادتها بشكل مباشر.
وأوضح أن تكرار أي استهداف من داخل الإمارات لجزيرتي أبو موسى وطنب الكبرى سيقابل برد عسكري قوي، مشيرا إلى أن القوات المسلحة الإيرانية ستضع أهدافا داخل أراضي الإمارات، من بينها منطقة رأس الخيمة، ضمن نطاق عملياتها.
وقال في هذا السياق: "نحذر دولة الإمارات؛ في حال تكرار أي ع..دوان من أراضيها ضد الجزر الإيرانية (أبو موسى، وطنب الكبرى) في الخليج الفارسي، فإن القوات المسلحة الإيرانية المقتدرة ستضع منطقة "رأس الخيمة" في دولة الإمارات تحت ضرباتها الساحقة".
وكانت الرئاسة الإيرانية قالت، في بيان لها يوم الأحد الماضي، إن "المعتدين لا يزالون يواصلون هجماتهم ضد أهداف مختلفة، بما في ذلك المراكز المدنية، مشيرة إلى أن الهجوم على جزيرتي جزيرة خرج وجزيرة أبو موسى نُفذ باستخدام أراضي بعض دول الخليج".
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".
وجاءت الضربات على إيران، رغم المفاوضات التي رعتها سلطنة عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала