إيران تحذر الإمارات باستهداف رأس الخيمة

سبوتنيك عربي

حذر المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء" المركزي في إيران، اليوم الجمعة، من تداعيات أي هجمات تُنطلق من أراضي الإمارات باتجاه الجزر الإيرانية في الخليج، مؤكدا أن... 20.03.2026, سبوتنيك عربي

وأوضح أن تكرار أي استهداف من داخل الإمارات لجزيرتي أبو موسى وطنب الكبرى سيقابل برد عسكري قوي، مشيرا إلى أن القوات المسلحة الإيرانية ستضع أهدافا داخل أراضي الإمارات، من بينها منطقة رأس الخيمة، ضمن نطاق عملياتها. وقال في هذا السياق: "نحذر دولة الإمارات؛ في حال تكرار أي ع..دوان من أراضيها ضد الجزر الإيرانية (أبو موسى، وطنب الكبرى) في الخليج الفارسي، فإن القوات المسلحة الإيرانية المقتدرة ستضع منطقة "رأس الخيمة" في دولة الإمارات تحت ضرباتها الساحقة".وكانت الرئاسة الإيرانية قالت، في بيان لها يوم الأحد الماضي، إن "المعتدين لا يزالون يواصلون هجماتهم ضد أهداف مختلفة، بما في ذلك المراكز المدنية، مشيرة إلى أن الهجوم على جزيرتي جزيرة خرج وجزيرة أبو موسى نُفذ باستخدام أراضي بعض دول الخليج".وأكد بزشكيان، أن وضع الأراضي والإمكانات تحت تصرف الولايات المتحدة لشن هجمات ضد إيران يتعارض مع القانون الدولي ومبدأ حسن الجوار، مشددًا على أن الشعب والحكومة والقوات المسلحة الإيرانية لم يسعوا إلى التوتر أو الصدام، لكنهم لن يترددوا في مواجهة المعتدين.وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".وجاءت الضربات على إيران، رغم المفاوضات التي رعتها سلطنة عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

