كيف بدت الإمارات في أول أيام عيد الفطر؟
سبوتنيك عربي
رصدت عدسة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، أجواء اليوم الأول من عيد الفطر في عدد من المناطق بين إمارتي دبي والشارقة. 20.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-20T19:04+0000
حصري
أخبار الإمارات العربية المتحدة
عيد الفطر
باسل شرتوح
مراسل "سبوتنيك" في الإمارات العربية المتحدة
رصدت عدسة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، أجواء اليوم الأول من عيد الفطر في عدد من المناطق بين إمارتي دبي والشارقة.
وشهدت الشوارع الرئيسية والمراكز التجارية والحدائق العامة حركة كثيفة وازدحاما ملحوظا منذ ساعات الصباح، مع تدفّق العائلات والمقيمين للاحتفال بالمناسبة.
وتركزت الكثافة المرورية على المحاور الحيوية التي تربط الإمارتين، إضافة إلى المناطق المحيطة بالمراكز التجارية الكبرى والأسواق الشعبية والحدائق التي استقبلت أعدادًا كبيرة من الزوار.
وتزامن هذا الزخم في الحركة مع انتشار واسع للوحدات الشرطية على الطرق والتقاطعات، بهدف تنظيم المرور وضمان انسيابية الحركة، خاصة في ظل الظروف الإقليمية التي تتطلب جاهزية أعلى.
وعملت الدوريات على توجيه السائقين، ومنع الوقوف العشوائي، وتأمين مرور مركبات الطوارئ، بما يضمن استمرار الحركة الطبيعية رغم الضغط الكبير على الشوارع.
وفي سياق تعزيز السلامة العامة، شددت وزارة الداخلية الإماراتية على ضرورة الالتزام بإرشادات رسائل الإنذار الصادرة عبر الأنظمة الوطنية، مؤكدة أن التعامل الجاد معها يشكل عنصرا أساسيا في حماية المجتمع.
ودعت السائقين إلى مواصلة القيادة بهدوء عند تلقي أي إنذار من دون توقف مفاجئ، وإخلاء المسار الأيسر لمركبات الطوارئ، والتوجه إلى أقرب مكان آمن عند الحاجة، إضافة إلى تجنّب أي سلوك قد يعيق حركة الاستجابة السريعة.
وبين ازدحام الشوارع وحضور العائلات في الحدائق والأسواق، بدت الإمارات في أول أيام العيد مزيجا من الأجواء الاحتفالية والجاهزية الأمنية، في مشهد يعكس قدرة الدولة على الحفاظ على وتيرة الحياة الطبيعية مع ضمان أعلى مستويات السلامة.