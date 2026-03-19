ترامب يؤكد لمحمد بن زايد تضامن أميركا الكامل مع الإمارات ودعمها في مواجهة الاعتداءات الإيرانية

عربي
تغطية مباشرة لليوم الـ20 من الحرب على إيران.. بارس يشعل المواجهة وتصعيد مستمر في لبنان.. صور وفيديو
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
10:18 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:46 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
نبض افريقيا
قمة ثلاثية في جيبوتي مع إثيوبيا والصومال تعزز التفاهمات بشأن ملفات التوتر
15:00 GMT
45 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
15:46 GMT
13 د
صدى الحياة
كيف تصبح كل امرأة "نواة" لبناء مجتمع بالعدل والمساواة؟
16:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
16:30 GMT
17 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
16:47 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي كما يراه العرب والأدب العربي كما يراه الروس
17:29 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: اغتيال لاريجاني ضربة قاسمة لإيران
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران ينذر بتداعيات خطيرة على جميع دول المنطقة
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
هل تترك حرب إيران الشرق الأوسط بدون انترنت، ومسدس الجينات ثورة تقنية في عالم الهندسة الوراثية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
لقاء سبوتنيك
استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران ينذر بتداعيات خطيرة على جميع دول المنطقة
10:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
15:03 GMT
17 د
مساحة حرة
هل تنجح المسارات البديلة لمضيق هرمز في تأمين سلاسل الإمداد؟
15:20 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من فلسطين إلى الأوسكار: رحلة فيلم "صوت هند رجب" ورسائله الإنساني
15:50 GMT
10 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
16:00 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
16:24 GMT
39 د
نبض افريقيا
جنوب افريقيا ترفض الضغوط الأمريكية لكي تقطع علاقتها بإيران
17:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
17:48 GMT
12 د
حصاد الأسبوع
خبير: يجب تحييد مصادر الطاقة عن الصراع
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
15 عاما على تدخل الناتو في ليبيا… حين تحوّلت "حماية المدنيين" إلى غطاء لتدمير دولة؟
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
القيمة الرمزية للنوروز والفرق بين طقوس النار في الثقافات
19:31 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
50 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260319/ترامب-يؤكد-لمحمد-بن-زايد-تضامن-أميركا-الكامل-مع-الإمارات-ودعمها-في-مواجهة-الاعتداءات-الإيرانية--1111677895.html
ترامب يؤكد لمحمد بن زايد تضامن أميركا الكامل مع الإمارات ودعمها في مواجهة الاعتداءات الإيرانية
سبوتنيك عربي
تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الخميس اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأميركي دونالد ترامب. 19.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-19T20:56+0000
2026-03-19T20:56+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إيران
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/10/1111546003_0:0:1743:981_1920x0_80_0_0_13f06101a52c1ef280c4f0f17f200c09.jpg
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/10/1111546003_128:0:1743:1211_1920x0_80_0_0_fe26fb98cbb36ca579c4b8c9e201f126.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
20:56 GMT 19.03.2026
© REUTERS Kevin Lamarqueالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2026
© REUTERS Kevin Lamarque
تابعنا عبر
تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الخميس اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وبحث الرئيسان خلال الاتصال التطورات الخطيرة التي تشهدها المنطقة وتداعياتها على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، وتبادلا وجهات النظر حولها.
الدخان يتصاعد عقب انفجار في العاصمة الإيرانية طهران، وسط الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران، 8 مارس/ آذار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2026
واستعرض الجانبان الاعتداءات الإيرانية السافرة والمتواصلة ضد دولة الإمارات والدول الشقيقة في المنطقة، والتي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية والبنية التحتية، معتبرين إياها انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول وللقوانين الدولية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الإمارات (وام).

وأدان الرئيس ترامب هذه الاعتداءات بشدة، مؤكداً تضامن الولايات المتحدة الكامل مع دولة الإمارات ودول المنطقة، ودعمها الثابت لها في الدفاع عن أراضيها واستقرارها وأمنها.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، في 28 فبراير/ شباط الماضي، شن ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، مع ورود تقارير عن دمار في البلاد وسقوط ضحايا مدنيين.
وردت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
وبررت واشنطن وتل أبيب بدء العملية العسكرية بأنها "ضربة استباقية" بسبب ما وصفته بوجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала