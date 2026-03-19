https://sarabic.ae/20260319/الإمارات-تعلن-تفكيك-شبكة-مرتبطة-بحزب-الله-وإيران-1111679968.html
الإمارات تفكك شبكة مرتبطة بـ"حزب الله" وإيران
أعلن جهاز أمن الدولة في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الجمعة، عن تفكيك شبكة إرهابية ممولة ومدارة من جهات خارجية، تعمل تحت غطاء تجاري وهمي داخل البلاد،... 19.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-19T23:14+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/0d/1107092886_0:167:1900:1236_1920x0_80_0_0_bf37e2bf4b2b7dcffc1e795882a3cc61.jpg
https://sarabic.ae/20260317/الإمارات-إيران-اختارت-عزل-نفسها-عن-جيرانها-رغم-جهودهم-لتجنب-اندلاع-الحرب-1111581698.html
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/0d/1107092886_169:0:1857:1266_1920x0_80_0_0_81ad73c112dfb08b4f680392500b8eef.jpg
أخبار الإمارات العربية المتحدة, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
22:44 GMT 19.03.2026 (تم التحديث: 23:14 GMT 19.03.2026)
أعلن جهاز أمن الدولة في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الجمعة، عن تفكيك شبكة إرهابية ممولة ومدارة من جهات خارجية، تعمل تحت غطاء تجاري وهمي داخل البلاد، بهدف اختراق الاقتصاد الوطني وتنفيذ مخططات تهدد الاستقرار المالي.
وقال الجهاز في بيان إن الشبكة "ممولة ومدارة من قبل حزب الله اللبناني وإيران، وتم القبض على عناصرها، وتعمل داخل أراضي الدولة تحت غطاء تجاري وهمي".
وأوضح الجهاز أن "هذه الشبكة قامت، وفق خطة استراتيجية معدة مسبقًا مع أطراف خارجية مرتبطة بحزب الله اللبناني وإيران، بمخالفة الأنظمة الاقتصادية والقانونية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتهديد أمن الوطن".
وأكد جهاز أمن الدولة أن "أي محاولة لاستغلال الاقتصاد الوطني أو المؤسسات المدنية لأغراض إرهابية أو تآمرية ستواجه بحزم وقوة، ولن يسمح بأي تدخل خارجي يهدد أمن الدولة أو استقرارها، مهما كان مصدره أو غطاؤه".
وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط شنّ هجمات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.