الإمارات: إيران اختارت عزل نفسها عن جيرانها رغم جهودهم لتجنب اندلاع الحرب

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
مساحة حرة
تأثير الحرب على إيران على قطاع الطيران المدني في الشرق الأوسط
10:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من فلسطين إلى الأوسكار: رحلة فيلم "صوت هند رجب" ورسائله الإنساني
10:46 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
15:00 GMT
31 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
15:32 GMT
28 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:50 GMT
13 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
17:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: روسيا يمكن أن تكون فاعلا مهما في منظومة أمنية شرق أوسطية
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما دلالة انعقاد أول لقاء لمبعوثي "مجلس السلام" مع حركة حماس
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجح المسارات البديلة لمضيق هرمز في تأمين سلاسل الإمداد؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
48 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
10:18 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:46 GMT
13 د
نبض افريقيا
قمة ثلاثية في جيبوتي مع إثيوبيا والصومال تعزز التفاهمات بشأن ملفات التوتر
15:00 GMT
45 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
15:46 GMT
13 د
صدى الحياة
كيف تصبح كل امرأة "نواة" لبناء مجتمع بالعدل والمساواة؟
16:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
16:30 GMT
17 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
16:47 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي كما يراه العرب والأدب العربي كما يراه الروس
17:29 GMT
30 د
مرايا العلوم
هل تترك حرب إيران الشرق الأوسط بدون انترنت، ومسدس الجينات ثورة تقنية في عالم الهندسة الوراثية
19:00 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260317/الإمارات-إيران-اختارت-عزل-نفسها-عن-جيرانها-رغم-جهودهم-لتجنب-اندلاع-الحرب-1111581698.html
الإمارات: إيران اختارت عزل نفسها عن جيرانها رغم جهودهم لتجنب اندلاع الحرب
سبوتنيك عربي
أكدت الإمارات العربية المتحدة، اليوم الثلاثاء، رفضها القاطع لأي مبررات صادرة عن إيران بشأن التصعيد الأخير في المنطقة، معتبرةً أنها محاولات لتضليل المجتمع... 17.03.2026, سبوتنيك عربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة
أخبار إيران
إيران
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/07/1111197034_0:56:3072:1784_1920x0_80_0_0_ca6fec53e39af51939c1e04ea43c4ec3.jpg
https://sarabic.ae/20260317/عراقجي-يطالب-غوتيريش-بمحاسبة-المعتدين-على-إيران-وفق-الفصل-السابع-1111580753.html
https://sarabic.ae/20260317/فانس-عن-إيران-أثق-في-قدرة-ترامب-على-إنجاز-المهمة-1111573049.html
أخبار إيران
إيران
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/07/1111197034_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_f20a12aeebc1555b4d44f638bb87b2af.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار إيران, إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار إيران, إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي

الإمارات: إيران اختارت عزل نفسها عن جيرانها رغم جهودهم لتجنب اندلاع الحرب

© AP Photoقصف إيراني على دبي
قصف إيراني على دبي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2026
© AP Photo
تابعنا عبر
أكدت الإمارات العربية المتحدة، اليوم الثلاثاء، رفضها القاطع لأي مبررات صادرة عن إيران بشأن التصعيد الأخير في المنطقة، معتبرةً أنها محاولات لتضليل المجتمع الدولي وتبرير هجمات "غير مشروعة" استهدفت دول المنطقة.
جاء ذلك في بيان ألقاه المندوب الدائم للإمارات لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، جمال المشرخ، أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، حسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام).
وشدد المشرخ على أن استهداف المدنيين والبنية التحتية يمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، ويقوض الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار.
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2026
عراقجي يطالب غوتيريش بمحاسبة المعتدين على إيران وفق الفصل السابع
11:03 GMT
وأشار إلى أن الهجمات التي استمرت 17 يومًا واستهدفت الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إضافة إلى الأردن، قوبلت بإدانة دولية واسعة، تجسدت في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817، الذي دعا إيران إلى وقف فوري وغير مشروط للهجمات.
وأوضح أن القرار، الذي حظي بدعم 136 دولة، اعتبر هذه الأعمال انتهاكًا للقانون الدولي وتهديدًا للسلم والأمن الدوليين، مؤكدًا مسؤولية إيران الكاملة عن الأضرار والخسائر الناتجة عنها.
وأضاف أن الإمارات ودول المنطقة بذلت جهودًا دبلوماسية لتجنب التصعيد، إلا أن إيران "اختارت عزل نفسها"، منتقدًا توصيف بعض التقارير الأممية لهذه الهجمات بأنها "ضربات انتقامية"، واصفًا ذلك بأنه غير دقيق ويمنح غطاءً لأعمال عدوانية.
وكشف أن الهجمات أسفرت عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 145 آخرين، مؤكدًا أنها تمثل انتهاكًا لسيادة الدول وميثاق الأمم المتحدة، فضلًا عن تهديدها لأمن الملاحة الدولية وسلاسل الإمداد والاقتصاد العالمي.
جيه دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2026
فانس عن إيران: أثق في قدرة ترامب على إنجاز المهمة
01:40 GMT
وفي ختام البيان، شدد المشرخ على احتفاظ الإمارات بحقها الكامل في اتخاذ ما يلزم لحماية سيادتها وأمنها، استنادًا إلى حق الدفاع عن النفس وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".
وجاءت الضربات على إيران، رغم المفاوضات التي رعتها سلطنة عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала