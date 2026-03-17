https://sarabic.ae/20260317/فانس-عن-إيران-أثق-في-قدرة-ترامب-على-إنجاز-المهمة-1111573049.html

فانس عن إيران: أثق في قدرة ترامب على إنجاز المهمة

سبوتنيك عربي

عبر جيه.دي فانس نائب الرئيس الأمريكي، ‌أمس الاثنين، عن تأييده ⁠لطريقة إدارة الرئيس دونالد ترامب للحرب على إيران، وقال إنه يثق في قدرته على ​ضمان ⁠عدم تكرار... 17.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-17T01:40+0000

2026-03-17T04:36+0000

أخبار إيران

نائب ترامب

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/15/1106252562_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_98656b193cb2a3ce861b6dd8860b9447.jpg

ويبدو أن تعليقات فانس كانت محاولة للرد على تساؤلات حول ما إذا كانت آراؤه المعروفة المناهضة ‌للحرب والمؤيدة للانعزالية تجعله على خلاف مع ‌ترامب. ولم يبد فانس منذ بدء الحرب في 28 فبراير/شباط دعما صريحا علنيا لها.ومن أسباب التكهن باحتمال وجود خلاف بينهما، التعليقات التي أدلى بها ترامب في الأسابيع الماضية وقال فيها إن فانس، الذي خدم في مشاة ⁠البحرية الأمريكية ⁠قبل عقدين من الزمن، "يختلف عنه قليلا من الناحية الفلسفية" وإنه "ربما يكون أقل حماسا" حيال مهاجمة إيران.وقال فانس وهو يقف إلى جانب ​ترامب خلال ⁠فعالية في المكتب البيضاوي: "أعتقد أن أحد الاختلافات الكبيرة هو... أن لدينا ‌رئيس ذكي، بينما كان لدينا في الماضي رؤساء حمقى، وأنا أثق ‌في أن الرئيس ترامب سينجز المهمة، وسيبلي بلاء حسنا من أجل الشعب الأمريكي، وسيحرص على عدم تكرار أخطاء الماضي".وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط شنّ هجمات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

أخبار إيران, نائب ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم