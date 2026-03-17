فانس عن إيران: أثق في قدرة ترامب على إنجاز المهمة
عبر جيه.دي فانس نائب الرئيس الأمريكي، أمس الاثنين، عن تأييده لطريقة إدارة الرئيس دونالد ترامب للحرب على إيران، وقال إنه يثق في قدرته على ضمان عدم تكرار... 17.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-17T04:36+0000
https://sarabic.ae/20260316/عراقجي-يقول-إن-آخر-تواصل-له-مع-ويتكوف-كان-قبل-قرار-ترامب-بشن-هجوم-عسكري-على-إيران-1111571267.html
01:40 GMT 17.03.2026 (تم التحديث: 04:36 GMT 17.03.2026)
عبر جيه.دي فانس نائب الرئيس الأمريكي، أمس الاثنين، عن تأييده لطريقة إدارة الرئيس دونالد ترامب للحرب على إيران، وقال إنه يثق في قدرته على ضمان عدم تكرار "أخطاء الماضي".
ويبدو أن تعليقات فانس كانت محاولة للرد على تساؤلات حول ما إذا كانت آراؤه المعروفة المناهضة للحرب والمؤيدة للانعزالية تجعله على خلاف مع ترامب. ولم يبد فانس منذ بدء الحرب في 28 فبراير/شباط دعما صريحا علنيا لها
ومن أسباب التكهن باحتمال وجود خلاف بينهما، التعليقات التي أدلى بها ترامب في الأسابيع الماضية وقال فيها إن فانس، الذي خدم في مشاة البحرية الأمريكية قبل عقدين من الزمن، "يختلف عنه قليلا من الناحية الفلسفية" وإنه "ربما يكون أقل حماسا" حيال مهاجمة إيران.
وعندما سُئل فانس أمس الاثنين عما إذا كان "مؤيدا" للحرب، وما إذا كان لديه أي "تردد"، قال إن الرئيس يقول منذ فترة طويلة إن إيران يجب ألا تحصل على سلاح نووي، وإنه يتفق معه في ذلك.
وقال فانس وهو يقف إلى جانب ترامب خلال فعالية في المكتب البيضاوي: "أعتقد أن أحد الاختلافات الكبيرة هو... أن لدينا رئيس ذكي، بينما كان لدينا في الماضي رؤساء حمقى، وأنا أثق في أن الرئيس ترامب سينجز المهمة، وسيبلي بلاء حسنا من أجل الشعب الأمريكي، وسيحرص على عدم تكرار أخطاء الماضي".
وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط شنّ هجمات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.