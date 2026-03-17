فانس عن إيران: أثق في قدرة ترامب على إنجاز المهمة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
10:15 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي كما يراه العرب والأدب العربي كما يراه الروس
10:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
نبض افريقيا
قمة ثلاثية في جيبوتي مع إثيوبيا والصومال تعزز التفاهمات بشأن ملفات التوتر
15:00 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
15:45 GMT
9 د
ملفات ساخنة
ما مسارات الحرب على إيران في ظل غياب استراتيجية أمريكية واضحة لإنهاءها
16:00 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
16:30 GMT
21 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:51 GMT
12 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
إعصار النار لإزالة أثار التلوث النفطي في البحار، وبصمة الحروب السيبرانية في حرب إيران
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: إيران لن توقف إطلاق النار إلا إذا رأت مصلحة لها في ذلك
18:00 GMT
59 د
مساحة حرة
تأثير الحرب على إيران على قطاع الطيران المدني في الشرق الأوسط
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
جنرال: واشنطن في مأزق استراتيجي فإما التصعيد الكبير أو البحث عن مخرج سياسي
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
مساحة حرة
تأثير الحرب على إيران على قطاع الطيران المدني في الشرق الأوسط
10:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من فلسطين إلى الأوسكار: رحلة فيلم "صوت هند رجب" ورسائله الإنساني
10:46 GMT
10 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
15:00 GMT
31 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
15:32 GMT
28 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:50 GMT
13 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
17:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
17:50 GMT
10 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260317/فانس-عن-إيران-أثق-في-قدرة-ترامب-على-إنجاز-المهمة-1111573049.html
فانس عن إيران: أثق في قدرة ترامب على إنجاز المهمة
سبوتنيك عربي
عبر جيه.دي فانس نائب الرئيس الأمريكي، ‌أمس الاثنين، عن تأييده ⁠لطريقة إدارة الرئيس دونالد ترامب للحرب على إيران، وقال إنه يثق في قدرته على ​ضمان ⁠عدم تكرار... 17.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-17T01:40+0000
2026-03-17T04:36+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/15/1106252562_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_98656b193cb2a3ce861b6dd8860b9447.jpg
https://sarabic.ae/20260316/عراقجي-يقول-إن-آخر-تواصل-له-مع-ويتكوف-كان-قبل-قرار-ترامب-بشن-هجوم-عسكري-على-إيران-1111571267.html
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/15/1106252562_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_6a153584e34520a4a9130bdeb55975b3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
فانس عن إيران: أثق في قدرة ترامب على إنجاز المهمة

© AP Photo / Alex Brandon جيه دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي
 جيه دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2026
© AP Photo / Alex Brandon
تابعنا عبر
عبر جيه.دي فانس نائب الرئيس الأمريكي، ‌أمس الاثنين، عن تأييده ⁠لطريقة إدارة الرئيس دونالد ترامب للحرب على إيران، وقال إنه يثق في قدرته على ​ضمان ⁠عدم تكرار "أخطاء الماضي".
ويبدو أن تعليقات فانس كانت محاولة للرد على تساؤلات حول ما إذا كانت آراؤه المعروفة المناهضة ‌للحرب والمؤيدة للانعزالية تجعله على خلاف مع ‌ترامب. ولم يبد فانس منذ بدء الحرب في 28 فبراير/شباط دعما صريحا علنيا لها.
ومن أسباب التكهن باحتمال وجود خلاف بينهما، التعليقات التي أدلى بها ترامب في الأسابيع الماضية وقال فيها إن فانس، الذي خدم في مشاة ⁠البحرية الأمريكية ⁠قبل عقدين من الزمن، "يختلف عنه قليلا من الناحية الفلسفية" وإنه "ربما يكون أقل حماسا" حيال مهاجمة إيران.

وعندما سُئل فانس أمس الاثنين عما ​إذا كان "مؤيدا" للحرب، وما إذا كان لديه أي "تردد"، قال إن الرئيس يقول منذ فترة طويلة إن إيران يجب ألا تحصل على ​سلاح نووي، وإنه يتفق معه ​في ذلك.

وقال فانس وهو يقف إلى جانب ​ترامب خلال ⁠فعالية في المكتب البيضاوي: "أعتقد أن أحد الاختلافات الكبيرة هو... أن لدينا ‌رئيس ذكي، بينما كان لدينا في الماضي رؤساء حمقى، وأنا أثق ‌في أن الرئيس ترامب سينجز المهمة، وسيبلي بلاء حسنا من أجل الشعب الأمريكي، وسيحرص على عدم تكرار أخطاء الماضي".
وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط شنّ هجمات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2026
عراقجي: آخر تواصل لي مع ويتكوف كان قبل قرار ترامب بشن هجوم عسكري على إيران
أمس, 22:16 GMT
وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала