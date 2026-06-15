https://sarabic.ae/20260615/كاتس-لن-ننسحب-من-المناطق-الآمنة-الخاضعة-لسيطرتنا-1114350733.html

كاتس: لن ننسحب من المناطق الأمنية الخاضعة لسيطرتنا

كاتس: لن ننسحب من المناطق الأمنية الخاضعة لسيطرتنا

سبوتنيك عربي

صرّح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الإثنين، بأن القوات الإسرائيلية لن تنسحب من المناطق الأمنية الخاضعة لسيطرتها في كل من لبنان وسوريا وغزة. 15.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-15T07:02+0000

2026-06-15T07:02+0000

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ووفقا للبيان الصحفي الصادر عن وزارة الدفاع الإسرائيلية قال كاتس: "لدينا أنا ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سياسة واضحة تقضي ببقاء جيش الدفاع الإسرائيلي في المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة إلى أجل غير مسمى، لحماية الحدود والمراكز السكانية الإسرائيلية من الجماعات الجهادية".وأضاف: "لن نتنازل عن مصالح إسرائيل الأمنية الحيوية وحماية مواطنينا، ولن ننسحب من المناطق الأمنية".وكان كاتس، صرّح في وقت سابق بأن "العقيدة الأمنية لإسرائيل حادة وواضحة، وتقوم على العمل ضد التهديدات القريبة والبعيدة، والسعي إلى الحسم لا إلى التسويات والتنازلات"، على حد قوله."وأعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، في وقت سابق اليوم، التوصل إلى مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة بشأن إنهاء الحرب، وذلك عقب مفاوضات مكثفة استمرت عدة أشهر، مشيرًا إلى أن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الليلة.وبدوره أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق اليوم، "اكتمال الاتفاق مع إيران"، موجهًا التهنئة لجميع الأطراف المشاركة في المفاوضات التي أفضت إلى التوصل للتفاهم بين الجانبين.باكستان: الاتفاق الأمريكي الإيراني يبعث رسالة طمأنة للعالم ويعزز استقرار الأسواق العالميةأردوغان يرحب بالاتفاق بين واشنطن وطهران ويدعو إلى تجنب أي خطوات قد تعرقل مسار السلام

https://sarabic.ae/20260615/رغم-الاتفاق-مع-إيران-نتنياهو-يرفض-تقييد-حرية-إسرائيل-العسكرية-في-لبنان-1114350238.html

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