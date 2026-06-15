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أردوغان يرحب بالاتفاق بين واشنطن وطهران ويدعو إلى تجنب أي خطوات قد تعرقل مسار السلام
أردوغان يرحب بالاتفاق بين واشنطن وطهران ويدعو إلى تجنب أي خطوات قد تعرقل مسار السلام
سبوتنيك عربي
رحب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وإيران، معتبرًا أنه يمثل تطورًا مهمًا على طريق إرساء السلام والاستقرار في... 15.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-15T00:44+0000
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وقال أردوغان، في تصريحات له، إن هذا الاتفاق يشكل خطوة إيجابية طال انتظارها، معربًا عن أمله في أن يسهم في تحقيق سلام دائم وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.وشدد الرئيس التركي على ضرورة تجنب الخطابات الاستفزازية والتحريضية، أو أي تصرفات من شأنها زيادة التوتر خلال الفترة التي تسبق التوقيع الرسمي على الاتفاق، داعيًا إلى اليقظة الكاملة تجاه أي محاولات قد تستهدف عرقلة مسار التفاهم.كما أعرب عن شكره للقيادتين الأمريكية والإيرانية، إضافة إلى باكستان، على الجهود التي بذلتها للوصول إلى هذا الاتفاق، مشيدًا بالدور الذي لعبته الوساطة في تقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية.وأبدى أردوغان تقديره للدعم الذي قدمته كل من قطر والمملكة العربية السعودية للمبادرات الدبلوماسية التي ساهمت في إنجاح المفاوضات.وأكد أن تركيا ستواصل دعم جميع الجهود الرامية إلى ترسيخ السلام والاستقرار والهدوء في المنطقة، والمساهمة في إيجاد حلول دائمة تستند إلى الدبلوماسية والقانون الدولي.وأعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، في وقت سابق اليوم، التوصل إلى مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة بشأن إنهاء الحرب، وذلك عقب مفاوضات مكثفة استمرت عدة أشهر، مشيرًا إلى أن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الليلة.وقال المجلس، في بيان رسمي، إن "نص مذكرة التفاهم الخاصة بمفاوضات إنهاء الحرب، المعروفة باسم "مفاوضات إسلام آباد"، جرى إقراره مساء 14 يونيو/ حزيران، بعد جولات تفاوضية مطولة وبقرار من المجلس الأعلى للأمن القومي".وأوضح البيان، أن الاتفاق ينص على إنهاء الحرب والعمليات العسكرية بشكل فوري ودائم على جميع الجبهات، بما في ذلك الساحة اللبنانية، اعتبارًا من الليلة، إضافة إلى إنهاء الحصار البحري المفروض على إيران بصورة كاملة وفورية.كما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق اليوم، "اكتمال الاتفاق مع إيران"، موجهًا التهنئة لجميع الأطراف المشاركة في المفاوضات التي أفضت إلى التوصل للتفاهم بين الجانبين.وقال ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، إنه "أصدر تفويضًا كاملًا بفتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة والتجارة الدولية من دون فرض أي رسوم عبور، بالتزامن مع رفع الحصار البحري الأمريكي على إيران بشكل فوري".وأعلن رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، في وقت سابق اليوم، التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، عقب مفاوضات مكثفة، مؤكدًا أن الجانبين وافقا على وقف فوري ودائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان.وأوضح شهباز شريف، أن "حفل التوقيع الرسمي على الاتفاق سيُعقد يوم الجمعة 19 يونيو/ حزيران في سويسرا، بحضور الأطراف المعنية والوسطاء المشاركين في جهود التسوية".وفي 8 يونيو/حزيران، أعلنت القيادة العسكرية الإيرانية وقف ضرباتها ضد إسرائيل، فيما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن إسرائيل أوقفت هي الأخرى هجماتها على إيران بناءً على طلب من ترامب.واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، واستمرت نحو 40 يومًا، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 أبريل/ نيسان الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.
https://sarabic.ae/20260614/إيران-تعلن-إنهاء-فوري-للحرب-والعمليات-العسكرية-على-مختلف-الجبهات-بما-في-ذلك-لبنان---عاجل-1114347646.html
https://sarabic.ae/20260614/رئيس-الوزراء-الباكستاني-يعلن-عن-التوصل-إلى-اتفاق-سلام-بين-الولايات-المتحدة-الأمريكية-وإيران---عاجل-1114346878.html
https://sarabic.ae/20260614/ترامب-يعلن-رفع-الحصار-البحري-عن-إيران-وفتح-مضيق-هرمز---عاجل-1114347115.html
https://sarabic.ae/20260614/مستشار-المرشد-الأعلى-الإيراني-عن-الضربة-الإسرائيلية-لبيروت-مرحلة-الصبر-انتهت-وساعة-الصفر-اقتربت-1114346436.html
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, باكستان, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, باكستان, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, أخبار العالم الآن, العالم

أردوغان يرحب بالاتفاق بين واشنطن وطهران ويدعو إلى تجنب أي خطوات قد تعرقل مسار السلام

00:44 GMT 15.06.2026 (تم التحديث: 00:45 GMT 15.06.2026)
© REUTERS Umit Bektasالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2026
© REUTERS Umit Bektas
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رحب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وإيران، معتبرًا أنه يمثل تطورًا مهمًا على طريق إرساء السلام والاستقرار في المنطقة.
وقال أردوغان، في تصريحات له، إن هذا الاتفاق يشكل خطوة إيجابية طال انتظارها، معربًا عن أمله في أن يسهم في تحقيق سلام دائم وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.
وشدد الرئيس التركي على ضرورة تجنب الخطابات الاستفزازية والتحريضية، أو أي تصرفات من شأنها زيادة التوتر خلال الفترة التي تسبق التوقيع الرسمي على الاتفاق، داعيًا إلى اليقظة الكاملة تجاه أي محاولات قد تستهدف عرقلة مسار التفاهم.
وکیل وزارة الخارجية الإيرانية للشؤون القانونية والدولیة كاظم غريب آبادي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2026
إيران تعلن إنهاء فوري للحرب والعمليات العسكرية على مختلف الجبهات بما في ذلك لبنان
أمس, 22:02 GMT
كما أعرب عن شكره للقيادتين الأمريكية والإيرانية، إضافة إلى باكستان، على الجهود التي بذلتها للوصول إلى هذا الاتفاق، مشيدًا بالدور الذي لعبته الوساطة في تقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية.
وأبدى أردوغان تقديره للدعم الذي قدمته كل من قطر والمملكة العربية السعودية للمبادرات الدبلوماسية التي ساهمت في إنجاح المفاوضات.
وأكد أن تركيا ستواصل دعم جميع الجهود الرامية إلى ترسيخ السلام والاستقرار والهدوء في المنطقة، والمساهمة في إيجاد حلول دائمة تستند إلى الدبلوماسية والقانون الدولي.
وأعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، في وقت سابق اليوم، التوصل إلى مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة بشأن إنهاء الحرب، وذلك عقب مفاوضات مكثفة استمرت عدة أشهر، مشيرًا إلى أن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الليلة.
رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2026
‏رئيس الوزراء الباكستاني يعلن عن التوصل إلى اتفاق سلام بين أمريكا وإيران
أمس, 21:19 GMT
وقال المجلس، في بيان رسمي، إن "نص مذكرة التفاهم الخاصة بمفاوضات إنهاء الحرب، المعروفة باسم "مفاوضات إسلام آباد"، جرى إقراره مساء 14 يونيو/ حزيران، بعد جولات تفاوضية مطولة وبقرار من المجلس الأعلى للأمن القومي".
وأوضح البيان، أن الاتفاق ينص على إنهاء الحرب والعمليات العسكرية بشكل فوري ودائم على جميع الجبهات، بما في ذلك الساحة اللبنانية، اعتبارًا من الليلة، إضافة إلى إنهاء الحصار البحري المفروض على إيران بصورة كاملة وفورية.
كما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق اليوم، "اكتمال الاتفاق مع إيران"، موجهًا التهنئة لجميع الأطراف المشاركة في المفاوضات التي أفضت إلى التوصل للتفاهم بين الجانبين.
وقال ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، إنه "أصدر تفويضًا كاملًا بفتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة والتجارة الدولية من دون فرض أي رسوم عبور، بالتزامن مع رفع الحصار البحري الأمريكي على إيران بشكل فوري".
سفن راسية في مضيق هرمز من مسندم، سلطنة عمان، 11 يونيو/ حزيران 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2026
‏ترامب يعلن رفع الحصار البحري عن إيران وفتح مضيق هرمز
أمس, 21:34 GMT
وأعلن رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، في وقت سابق اليوم، التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، عقب مفاوضات مكثفة، مؤكدًا أن الجانبين وافقا على وقف فوري ودائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان.
وأوضح شهباز شريف، أن "حفل التوقيع الرسمي على الاتفاق سيُعقد يوم الجمعة 19 يونيو/ حزيران في سويسرا، بحضور الأطراف المعنية والوسطاء المشاركين في جهود التسوية".
وفي 8 يونيو/حزيران، أعلنت القيادة العسكرية الإيرانية وقف ضرباتها ضد إسرائيل، فيما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن إسرائيل أوقفت هي الأخرى هجماتها على إيران بناءً على طلب من ترامب.
علي أكبر ولايتي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2026
مستشار المرشد الأعلى الإيراني عن الضربة الإسرائيلية لبيروت: مرحلة الصبر انتهت وساعة الصفر اقتربت
أمس, 20:51 GMT
واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، واستمرت نحو 40 يومًا، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.
وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 أبريل/ نيسان الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.
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