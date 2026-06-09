https://sarabic.ae/20260609/ترامب-لا-أرغب-في-استئناف-الضربات-ضد-إيران-1114186205.html
ترامب: لا أرغب في استئناف الضربات ضد إيران
ترامب: لا أرغب في استئناف الضربات ضد إيران
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، بأنه لا يرغب في استئناف الضربات ضد إيران، مضيفًا أن الحصار البحري كان أكثر فعالية. 09.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-09T08:13+0000
2026-06-09T08:13+0000
2026-06-09T08:14+0000
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وصرح ترامب للصحفيين عند سلم الطائرة بعد حضوره مباراة لكرة السلة في نيويورك: "إذا واصلنا توجيه الضربات لمدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع أخرى، فلن يبقى شيء، لكن (مضيق هرمز) لن يُفتح لعدة أشهر أخرى. وإذا واصلنا القصف، فسيموت الكثير من الناس، من يريد ذلك؟ أنا لا أريده".ونوه ترامب إلى أن الحصار البحري أثبت فعالية أكبر من مواصلة القصف العسكري.وفي مساء 7 يونيو/ حزيران الجاري، أطلقت إيران عدة صواريخ باتجاه إسرائيل، ما أدى إلى تفعيل صفارات الإنذار مرات عدة، بما في ذلك في مدينة حيفا. وجاء الهجوم بعد ساعات من تأكيدات إيرانية بأن طهران سترد على ضربة إسرائيلية استهدفت ضاحية في بيروت.وفي 8 يونيو/حزيران، أعلنت القيادة العسكرية الإيرانية وقف ضرباتها ضد إسرائيل، فيما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن إسرائيل أوقفت هي الأخرى هجماتها على إيران بناءً على طلب من ترامب.وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 أبريل/ نيسان الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.إعلام: للمرة الأولى... سقوط مروحية "أباتشي" أمريكية قرب مضيق هرمز
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دونالد ترامب, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب: لا أرغب في استئناف الضربات ضد إيران
08:13 GMT 09.06.2026 (تم التحديث: 08:14 GMT 09.06.2026)
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، بأنه لا يرغب في استئناف الضربات ضد إيران، مضيفًا أن الحصار البحري كان أكثر فعالية.
وصرح ترامب للصحفيين عند سلم الطائرة بعد حضوره مباراة لكرة السلة في نيويورك: "إذا واصلنا توجيه الضربات لمدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع أخرى، فلن يبقى شيء، لكن (مضيق هرمز) لن يُفتح لعدة أشهر أخرى. وإذا واصلنا القصف، فسيموت الكثير من الناس، من يريد ذلك؟ أنا لا أريده".
ونوه ترامب إلى أن الحصار البحري أثبت فعالية أكبر من مواصلة القصف العسكري.
وفي مساء 7 يونيو/ حزيران الجاري، أطلقت إيران عدة صواريخ باتجاه إسرائيل، ما أدى إلى تفعيل صفارات الإنذار مرات عدة، بما في ذلك في مدينة حيفا. وجاء الهجوم بعد ساعات من تأكيدات إيرانية بأن طهران سترد على ضربة إسرائيلية استهدفت ضاحية في بيروت.
وفي وقت لاحق، أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ هجمات على أهداف عسكرية في وسط وغرب إيران.
وفي 8 يونيو/حزيران، أعلنت القيادة العسكرية الإيرانية وقف ضرباتها ضد إسرائيل
، فيما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن إسرائيل أوقفت هي الأخرى هجماتها على إيران بناءً على طلب من ترامب.
واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، واستمرت نحو 40 يومًا، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.
وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 أبريل/ نيسان الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.