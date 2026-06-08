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إسرائيل وإيران تعلنان وقف الهجمات العسكرية المتبادلة
إسرائيل وإيران تعلنان وقف الهجمات العسكرية المتبادلة
سبوتنيك عربي
أعلنت كل من إسرائيل وإيران، اليوم الاثنين، وقف الهجمات العسكرية المتبادلة، في تطور يأتي بعد موجة تصعيد حادة شهدتها المنطقة خلال الأيام الماضية. 08.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-08T13:14+0000
2026-06-08T13:14+0000
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وأفاد مقر خاتم الأنبياء التابع للقوات المسلحة الإيرانية، بأنه تم توجيه ما وصفه بـ"رد مؤلم" إلى إسرائيل، قبل الإعلان عن وقف العمليات العسكرية، مع التأكيد أن هذا التوقف لا يعني إنهاء الجهوزية، وأن أي استمرار للاعتداءات سيقابل برد أشد وأكثر حسمًا.وفي المقابل، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين كبار أن إسرائيل أوقفت هجماتها على إيران، مشيرة إلى أن القرار جاء بعد طلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في إطار مساعٍ لاحتواء التصعيد ومنع اتساع نطاق المواجهة.وقالت القيادة العامة لخاتم الأنبياء، في وقت سابق اليوم، إن القوات المسلحة الإيرانية نفذت ردا عسكريا على إسرائيل، قالت إنه جاء ردا على الهجمات التي استهدفت جنوبي لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت.وأعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، في وقت سابق اليوم، عن إطلاق القوات الإيرانية رشقة جديدة من الصواريخ نحو الأراضي الإسرائيلية، يأتي ذلك بعدما أفاد الجيش الإسرائيلي برصد إطلاق صواريخ من إيران نحو الأراضي الإسرائيلية، مؤكدًا أنه تم اعتراضهم، وفق تعبيره.الحرس الثوري الإيراني: أثبتنا مرارا أن سماء المنطقة تخضع لقوة صواريخنا
https://sarabic.ae/20260608/الرئيس-الإيراني-الأمن-القومي-أولوية-ولن-نتراجع-عن-الدفاع-أو-المفاوضات-1114164566.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الحرس الثوري الإيراني, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله

إسرائيل وإيران تعلنان وقف الهجمات العسكرية المتبادلة

13:14 GMT 08.06.2026
© Sputnikقصف إسرائيلي لبيروت
قصف إسرائيلي لبيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2026
© Sputnik
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أعلنت كل من إسرائيل وإيران، اليوم الاثنين، وقف الهجمات العسكرية المتبادلة، في تطور يأتي بعد موجة تصعيد حادة شهدتها المنطقة خلال الأيام الماضية.
وأفاد مقر خاتم الأنبياء التابع للقوات المسلحة الإيرانية، بأنه تم توجيه ما وصفه بـ"رد مؤلم" إلى إسرائيل، قبل الإعلان عن وقف العمليات العسكرية، مع التأكيد أن هذا التوقف لا يعني إنهاء الجهوزية، وأن أي استمرار للاعتداءات سيقابل برد أشد وأكثر حسمًا.
وفي المقابل، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين كبار أن إسرائيل أوقفت هجماتها على إيران، مشيرة إلى أن القرار جاء بعد طلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في إطار مساعٍ لاحتواء التصعيد ومنع اتساع نطاق المواجهة.
الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2026
الرئيس الإيراني: الأمن القومي أولوية ولن نتراجع عن الدفاع أو المفاوضات
12:10 GMT
وقالت القيادة العامة لخاتم الأنبياء، في وقت سابق اليوم، إن القوات المسلحة الإيرانية نفذت ردا عسكريا على إسرائيل، قالت إنه جاء ردا على الهجمات التي استهدفت جنوبي لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت.
وأضافت، أن العمليات العسكرية تم تعليقها في الوقت الحالي، مع التحذير من أن أي هجمات جديدة أو استمرار للتصعيد سيقابل بـ"إجراءات أشد قسوة"، وفق وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.
وأعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، في وقت سابق اليوم، عن إطلاق القوات الإيرانية رشقة جديدة من الصواريخ نحو الأراضي الإسرائيلية، يأتي ذلك بعدما أفاد الجيش الإسرائيلي برصد إطلاق صواريخ من إيران نحو الأراضي الإسرائيلية، مؤكدًا أنه تم اعتراضهم، وفق تعبيره.
الحرس الثوري الإيراني: أثبتنا مرارا أن سماء المنطقة تخضع لقوة صواريخنا
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