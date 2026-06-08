https://sarabic.ae/20260608/الحرس-الثوري-الإيراني-أثبتنا-مرارا-أن-سماء-المنطقة-تخضع-لقوة-صواريخنا-1114155897.html
الحرس الثوري الإيراني: أثبتنا مرارا أن سماء المنطقة تخضع لقوة صواريخنا
الحرس الثوري الإيراني: أثبتنا مرارا أن سماء المنطقة تخضع لقوة صواريخنا
سبوتنيك عربي
صرّح العميد حسين محبي، المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، بأن "سماء الأراضي المحتلة والمنطقة تقع تحت إرادة إيران، وتخضع لسيطرة صواريخ الحرس... 08.06.2026, سبوتنيك عربي
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وأضاف محبي عبر منصة "إكس"، أن إيران "أثبتت مرارًا وتكرارًا أن أجواء الأراضي المحتلة والمنطقة تحت سيطرتها"، في إشارة إلى القدرات الصاروخية لإيران، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.وأعلنت العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني، في بيان أمس الأحد، أن "قاعدة "رامات ديفيد" الجوية التابعة لإسرائيل، تعرضت للاستهداف بصواريخ بالستية، وذلك ردًا على الجرائم المتفشية، التي ترتكبها إسرائيل في جنوب لبنان"، على حد قولها.وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق من مساء أمس الأحد، أنه "رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه أراضي دولة إسرائيل"، مشيرًا إلى أن أنظمة الدفاع الجوي تعمل حاليًا على اعتراض التهديدات.وأعلنت الولايات المتحدة، في أبريل/ نيسان الماضي، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل عقب مفاوضات مباشرة بين الجانبين استضافتها واشنطن، قبل أن يتم تمديده مرتين، آخرهما لمدة 45 يومًا، في إطار جهود أمريكية لدفع المفاوضات بين الجانبين نحو تفاهمات أمنية أوسع.
https://sarabic.ae/20260608/مستشار-خامنئي-مهددا-إما-وقف-الحماقة-أو-مواجهة-معادلة-المضيقين-1114154583.html
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الحرس الثوري الإيراني, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, العالم
الحرس الثوري الإيراني, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, العالم
الحرس الثوري الإيراني: أثبتنا مرارا أن سماء المنطقة تخضع لقوة صواريخنا
صرّح العميد حسين محبي، المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، بأن "سماء الأراضي المحتلة والمنطقة تقع تحت إرادة إيران، وتخضع لسيطرة صواريخ الحرس الثوري الجويّة المدمّرة"، وفق تعبيره.
وأضاف محبي عبر منصة "إكس"، أن إيران "أثبتت مرارًا وتكرارًا أن أجواء الأراضي المحتلة والمنطقة تحت سيطرتها"، في إشارة إلى القدرات الصاروخية لإيران، وفقا لوكالة
أنباء "مهر" الإيرانية.
وأعلنت العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني، في بيان أمس الأحد، أن "قاعدة "رامات ديفيد" الجوية التابعة لإسرائيل، تعرضت للاستهداف بصواريخ بالستية، وذلك ردًا على الجرائم المتفشية، التي ترتكبها إسرائيل في جنوب لبنان"، على حد قولها.
وأوضح البيان أن العملية "جاءت ردًا على القتل الجماعي والتهجير القسري في مناطق صور والنبطية وغيرها (جنوبي لبنان)، بما في ذلك ضواحي بيروت"، مشيرًا إلى أن القاعدة استُهدفت بصواريخ بالستية من سلاح الجو الإيراني.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق من مساء أمس الأحد، أنه "رصد إطلاق صواريخ من إيران
باتجاه أراضي دولة إسرائيل"، مشيرًا إلى أن أنظمة الدفاع الجوي تعمل حاليًا على اعتراض التهديدات.
وأوضح الجيش الإسرائيلي، في بيان له، أنه "تم سماع دوي انفجارات في مدينة حيفا، بالتزامن مع تفعيل صافرات الإنذار في مناطق متعددة"، مؤكدًا أن منظوماته الدفاعية في حالة تشغيل كامل للتعامل مع التطورات الميدانية الجارية.
وأعلنت الولايات المتحدة، في أبريل/ نيسان الماضي، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل عقب مفاوضات مباشرة بين الجانبين استضافتها واشنطن، قبل أن يتم تمديده مرتين، آخرهما لمدة 45 يومًا، في إطار جهود أمريكية لدفع المفاوضات بين الجانبين نحو تفاهمات أمنية أوسع.