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هل كل تحركاتنا وافعالنا مراقبة طوال الوقت .. وابتكار علمي يمحو الذكريات المؤلمة
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مساحة حرة
فيلم "مايكل".. نجاح جماهيري وجدل نقدي
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موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
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المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
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عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
11:03 GMT
40 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:44 GMT
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خطوط التماس
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عرب بوينت بودكاست
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ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
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من أخماتوفا إلى أوليتسكايا: رحلة الأدب الروسي بصوت أنثوي
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شؤون عسكرية
ما أهمية الأرشيف الذي تحضره دمشق للمحققين الأوروبيين ومنظمات حقوق الإنسان .. خبير يجيب
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29 د
لبنان والعالم
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عرب بوينت بودكاست
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الحرس الثوري الإيراني: أثبتنا مرارا أن سماء المنطقة تخضع لقوة صواريخنا
الحرس الثوري الإيراني: أثبتنا مرارا أن سماء المنطقة تخضع لقوة صواريخنا
سبوتنيك عربي
صرّح العميد حسين محبي، المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، بأن "سماء الأراضي المحتلة والمنطقة تقع تحت إرادة إيران، وتخضع لسيطرة صواريخ الحرس... 08.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-08T07:01+0000
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الحرس الثوري الإيراني
إيران
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وأضاف محبي عبر منصة "إكس"، أن إيران "أثبتت مرارًا وتكرارًا أن أجواء الأراضي المحتلة والمنطقة تحت سيطرتها"، في إشارة إلى القدرات الصاروخية لإيران، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.وأعلنت العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني، في بيان أمس الأحد، أن "قاعدة "رامات ديفيد" الجوية التابعة لإسرائيل، تعرضت للاستهداف بصواريخ بالستية، وذلك ردًا على الجرائم المتفشية، التي ترتكبها إسرائيل في جنوب لبنان"، على حد قولها.وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق من مساء أمس الأحد، أنه "رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه أراضي دولة إسرائيل"، مشيرًا إلى أن أنظمة الدفاع الجوي تعمل حاليًا على اعتراض التهديدات.وأعلنت الولايات المتحدة، في أبريل/ نيسان الماضي، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل عقب مفاوضات مباشرة بين الجانبين استضافتها واشنطن، قبل أن يتم تمديده مرتين، آخرهما لمدة 45 يومًا، في إطار جهود أمريكية لدفع المفاوضات بين الجانبين نحو تفاهمات أمنية أوسع.
https://sarabic.ae/20260608/مستشار-خامنئي-مهددا-إما-وقف-الحماقة-أو-مواجهة-معادلة-المضيقين-1114154583.html
https://sarabic.ae/20260608/مجتبى-خامنئي-أيام-إسرائيل-باتت-معدودة--1114153012.html
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الحرس الثوري الإيراني, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, العالم
الحرس الثوري الإيراني, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, العالم

الحرس الثوري الإيراني: أثبتنا مرارا أن سماء المنطقة تخضع لقوة صواريخنا

07:01 GMT 08.06.2026
إطلاق صواريخ باليستية مضادة للسفن الحربية، الحرس الثوري الإيراني
إطلاق صواريخ باليستية مضادة للسفن الحربية، الحرس الثوري الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2026
تابعنا عبر
صرّح العميد حسين محبي، المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، بأن "سماء الأراضي المحتلة والمنطقة تقع تحت إرادة إيران، وتخضع لسيطرة صواريخ الحرس الثوري الجويّة المدمّرة"، وفق تعبيره.
وأضاف محبي عبر منصة "إكس"، أن إيران "أثبتت مرارًا وتكرارًا أن أجواء الأراضي المحتلة والمنطقة تحت سيطرتها"، في إشارة إلى القدرات الصاروخية لإيران، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.
وأعلنت العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني، في بيان أمس الأحد، أن "قاعدة "رامات ديفيد" الجوية التابعة لإسرائيل، تعرضت للاستهداف بصواريخ بالستية، وذلك ردًا على الجرائم المتفشية، التي ترتكبها إسرائيل في جنوب لبنان"، على حد قولها.
صورة من طائرة بدون طيار للسفن الراسية في مضيق هرمز كما تظهر من مسندم، عمان، 3 يونيو/ حزيران 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2026
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وأوضح البيان أن العملية "جاءت ردًا على القتل الجماعي والتهجير القسري في مناطق صور والنبطية وغيرها (جنوبي لبنان)، بما في ذلك ضواحي بيروت"، مشيرًا إلى أن القاعدة استُهدفت بصواريخ بالستية من سلاح الجو الإيراني.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق من مساء أمس الأحد، أنه "رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه أراضي دولة إسرائيل"، مشيرًا إلى أن أنظمة الدفاع الجوي تعمل حاليًا على اعتراض التهديدات.
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وأوضح الجيش الإسرائيلي، في بيان له، أنه "تم سماع دوي انفجارات في مدينة حيفا، بالتزامن مع تفعيل صافرات الإنذار في مناطق متعددة"، مؤكدًا أن منظوماته الدفاعية في حالة تشغيل كامل للتعامل مع التطورات الميدانية الجارية.
وأعلنت الولايات المتحدة، في أبريل/ نيسان الماضي، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل عقب مفاوضات مباشرة بين الجانبين استضافتها واشنطن، قبل أن يتم تمديده مرتين، آخرهما لمدة 45 يومًا، في إطار جهود أمريكية لدفع المفاوضات بين الجانبين نحو تفاهمات أمنية أوسع.
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