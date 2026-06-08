https://sarabic.ae/20260608/الحرس-الثوري-الإيراني-أثبتنا-مرارا-أن-سماء-المنطقة-تخضع-لقوة-صواريخنا-1114155897.html

الحرس الثوري الإيراني: أثبتنا مرارا أن سماء المنطقة تخضع لقوة صواريخنا

الحرس الثوري الإيراني: أثبتنا مرارا أن سماء المنطقة تخضع لقوة صواريخنا

سبوتنيك عربي

صرّح العميد حسين محبي، المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، بأن "سماء الأراضي المحتلة والمنطقة تقع تحت إرادة إيران، وتخضع لسيطرة صواريخ الحرس... 08.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-08T07:01+0000

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وأضاف محبي عبر منصة "إكس"، أن إيران "أثبتت مرارًا وتكرارًا أن أجواء الأراضي المحتلة والمنطقة تحت سيطرتها"، في إشارة إلى القدرات الصاروخية لإيران، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.وأعلنت العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني، في بيان أمس الأحد، أن "قاعدة "رامات ديفيد" الجوية التابعة لإسرائيل، تعرضت للاستهداف بصواريخ بالستية، وذلك ردًا على الجرائم المتفشية، التي ترتكبها إسرائيل في جنوب لبنان"، على حد قولها.وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق من مساء أمس الأحد، أنه "رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه أراضي دولة إسرائيل"، مشيرًا إلى أن أنظمة الدفاع الجوي تعمل حاليًا على اعتراض التهديدات.وأعلنت الولايات المتحدة، في أبريل/ نيسان الماضي، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل عقب مفاوضات مباشرة بين الجانبين استضافتها واشنطن، قبل أن يتم تمديده مرتين، آخرهما لمدة 45 يومًا، في إطار جهود أمريكية لدفع المفاوضات بين الجانبين نحو تفاهمات أمنية أوسع.

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