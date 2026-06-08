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مجتبى خامنئي: أيام إسرائيل باتت معدودة
مجتبى خامنئي: أيام إسرائيل باتت معدودة
سبوتنيك عربي
علّق مجتبى خامنئي، المرشد الأعلى الإيراني، اليوم الاثنين، على بدء العملية الضربات الإيرانية ضد إسرائيل. 08.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-08T00:06+0000
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خامنئي
إيران
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وكتب خامنئي، في منشور عبر منصة "إكس"، عقب انطلاق الهجوم الإيراني: "أيام النظام الصهيوني المترنح باتت معدودة".وجاءت تصريحات مجتبى خامنئي بعد إعلان إيران، أمس الأحد، بدء عملية عسكرية ضد إسرائيل، قالت إنها جاءت رداً على الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان، فيما حذرت طهران من أن أي رد إسرائيلي سيقابل بتوسيع نطاق هجماتها.وفي السياق ذاته، دعا الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب إيران وإسرائيل إلى تجنب المزيد من التصعيد، مؤكداً أن الولايات المتحدة تتابع التطورات في المنطقة عن كثب. كما شدد ترامب على ضرورة التوصل إلى حلول دبلوماسية تحول دون اتساع رقعة المواجهة العسكرية في الشرق الأوسط.كان الحرس الثوري الإيراني، الأحد، أعلن استهداف قاعدة "رامات ديفيد" الجوية شمالي إسرائيل بصواريخ باليستية، ردًا على الهجمات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت وجنوب لبنان. لافتًا إلى أن قواته ستهاجم جميع الأهداف الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة حال تكرار الاعتداءات.من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض جميع الصواريخ التي أُطلقت من إيران، لافتًا إلى رصد عمليات إطلاق إضافية. فيما اعتبر متحدث الجيش الإسرائيلي، إيفي ديفري، أن إيران ارتكب "خطأً فادحاً" بإطلاق الصواريخ نحو إسرائيل.
https://sarabic.ae/20260607/الخارجية-الإيرانية-استهداف-إسرائيل-جاء-ردا-على-الأعمال-العدوانية-ضد-لبنان-وإيران-1114152852.html
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خامنئي, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
خامنئي, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

مجتبى خامنئي: أيام إسرائيل باتت معدودة

00:06 GMT 08.06.2026 (تم التحديث: 00:07 GMT 08.06.2026)
© REUTERS Majid-Asgaripourلافتة تحمل صورة المرشد الأعلى الإيراني، مجتبى خامنئي، في طهران، إيران، 8 مايو/ أيار 2026
لافتة تحمل صورة المرشد الأعلى الإيراني، مجتبى خامنئي، في طهران، إيران، 8 مايو/ أيار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2026
© REUTERS Majid-Asgaripour
تابعنا عبر
علّق مجتبى خامنئي، المرشد الأعلى الإيراني، اليوم الاثنين، على بدء العملية الضربات الإيرانية ضد إسرائيل.

وكتب خامنئي، في منشور عبر منصة "إكس"، عقب انطلاق الهجوم الإيراني: "أيام النظام الصهيوني المترنح باتت معدودة".
وجاءت تصريحات مجتبى خامنئي بعد إعلان إيران، أمس الأحد، بدء عملية عسكرية ضد إسرائيل، قالت إنها جاءت رداً على الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان، فيما حذرت طهران من أن أي رد إسرائيلي سيقابل بتوسيع نطاق هجماتها.
وفي السياق ذاته، دعا الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب إيران وإسرائيل إلى تجنب المزيد من التصعيد، مؤكداً أن الولايات المتحدة تتابع التطورات في المنطقة عن كثب.
كما شدد ترامب على ضرورة التوصل إلى حلول دبلوماسية تحول دون اتساع رقعة المواجهة العسكرية في الشرق الأوسط.
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2026
الخارجية الإيرانية: استهداف إسرائيل جاء ردا على "الأعمال العدوانية" ضد لبنان وإيران
أمس, 22:28 GMT
كان الحرس الثوري الإيراني، الأحد، أعلن استهداف قاعدة "رامات ديفيد" الجوية شمالي إسرائيل بصواريخ باليستية، ردًا على الهجمات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت وجنوب لبنان. لافتًا إلى أن قواته ستهاجم جميع الأهداف الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة حال تكرار الاعتداءات.
من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض جميع الصواريخ التي أُطلقت من إيران، لافتًا إلى رصد عمليات إطلاق إضافية. فيما اعتبر متحدث الجيش الإسرائيلي، إيفي ديفري، أن إيران ارتكب "خطأً فادحاً" بإطلاق الصواريخ نحو إسرائيل.
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