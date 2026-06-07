https://sarabic.ae/20260607/الخارجية-الإيرانية-استهداف-إسرائيل-جاء-ردا-على-الأعمال-العدوانية-ضد-لبنان-وإيران-1114152852.html
الخارجية الإيرانية: استهداف إسرائيل جاء ردا على "الأعمال العدوانية" ضد لبنان وإيران
الخارجية الإيرانية: استهداف إسرائيل جاء ردا على "الأعمال العدوانية" ضد لبنان وإيران
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أن القوات المسلحة الإيرانية استهدفت، مساء الأحد، عدة أهداف عسكرية في شمال إسرائيل، وذلك في إطار ما وصفته بحق... 07.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-07T22:28+0000
2026-06-07T22:28+0000
2026-06-07T22:28+0000
العالم
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/01/1101183629_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_a62ef38fc741dd5b15c634ec072a9c53.jpg
وقالت الوزارة، في بيان، إن العملية جاءت رداً على "الانتهاكات المتكررة" لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 8 أبريل/نيسان 2026، وما وصفته بـ"الأعمال العدوانية" الإسرائيلية ضد لبنان وإيران، بما في ذلك الهجمات التي استهدفت سفناً وأهدافاً إيرانية في المناطق الجنوبية خلال الأسبوعين الماضيين.وأكدت الخارجية الإيرانية تمسك طهران بالدفاع عن أمنها ومصالحها الوطنية، مشيرة إلى أن وقف إطلاق النار في لبنان كان جزءاً أساسياً من تفاهمات التهدئة المبرمة في أبريل/نيسان الماضي.وحمّلت إيران الولايات المتحدة مسؤولية ما اعتبرته انتهاكات إسرائيلية لوقف إطلاق النار وتداعياتها، محذرة من أن أي "مغامرة" جديدة ضد لبنان أو إيران ستواجه "رداً حاسماً وشاملاً" من القوات المسلحة الإيرانية.
https://sarabic.ae/20260607/ترامب-آمل-ألا-ترد-إسرائيل-على-الهجوم-الإيراني-ونقترب-من-اتفاق-مع-طهران-لا-نريد-انهياره-1114152642.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/01/1101183629_29:0:1096:800_1920x0_80_0_0_3be34c4e9754547095839ca776d06041.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل
العالم, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل
الخارجية الإيرانية: استهداف إسرائيل جاء ردا على "الأعمال العدوانية" ضد لبنان وإيران
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أن القوات المسلحة الإيرانية استهدفت، مساء الأحد، عدة أهداف عسكرية في شمال إسرائيل، وذلك في إطار ما وصفته بحق الدفاع المشروع المنصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.
وقالت الوزارة، في بيان، إن العملية جاءت رداً على "الانتهاكات المتكررة
" لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 8 أبريل/نيسان 2026، وما وصفته بـ"الأعمال العدوانية" الإسرائيلية ضد لبنان وإيران، بما في ذلك الهجمات التي استهدفت سفناً وأهدافاً إيرانية في المناطق الجنوبية خلال الأسبوعين الماضيين.
وأكدت الخارجية الإيرانية تمسك طهران بالدفاع عن أمنها ومصالحها الوطنية، مشيرة إلى أن وقف إطلاق النار في لبنان كان جزءاً أساسياً من تفاهمات التهدئة المبرمة في أبريل/نيسان الماضي.
وحمّلت إيران الولايات المتحدة مسؤولية ما اعتبرته انتهاكات إسرائيلية لوقف إطلاق النار وتداعياتها، محذرة من أن أي "مغامرة" جديدة ضد لبنان أو إيران ستواجه "رداً حاسماً وشاملاً" من القوات المسلحة الإيرانية.