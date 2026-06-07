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الخارجية الإيرانية: استهداف إسرائيل جاء ردا على "الأعمال العدوانية" ضد لبنان وإيران
الخارجية الإيرانية: استهداف إسرائيل جاء ردا على "الأعمال العدوانية" ضد لبنان وإيران
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أن القوات المسلحة الإيرانية استهدفت، مساء الأحد، عدة أهداف عسكرية في شمال إسرائيل، وذلك في إطار ما وصفته بحق... 07.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-07T22:28+0000
2026-06-07T22:28+0000
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وقالت الوزارة، في بيان، إن العملية جاءت رداً على "الانتهاكات المتكررة" لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 8 أبريل/نيسان 2026، وما وصفته بـ"الأعمال العدوانية" الإسرائيلية ضد لبنان وإيران، بما في ذلك الهجمات التي استهدفت سفناً وأهدافاً إيرانية في المناطق الجنوبية خلال الأسبوعين الماضيين.وأكدت الخارجية الإيرانية تمسك طهران بالدفاع عن أمنها ومصالحها الوطنية، مشيرة إلى أن وقف إطلاق النار في لبنان كان جزءاً أساسياً من تفاهمات التهدئة المبرمة في أبريل/نيسان الماضي.وحمّلت إيران الولايات المتحدة مسؤولية ما اعتبرته انتهاكات إسرائيلية لوقف إطلاق النار وتداعياتها، محذرة من أن أي "مغامرة" جديدة ضد لبنان أو إيران ستواجه "رداً حاسماً وشاملاً" من القوات المسلحة الإيرانية.
https://sarabic.ae/20260607/ترامب-آمل-ألا-ترد-إسرائيل-على-الهجوم-الإيراني-ونقترب-من-اتفاق-مع-طهران-لا-نريد-انهياره-1114152642.html
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العالم, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل
العالم, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل

الخارجية الإيرانية: استهداف إسرائيل جاء ردا على "الأعمال العدوانية" ضد لبنان وإيران

22:28 GMT 07.06.2026
© AP Photo / Vahid Salemiوزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أن القوات المسلحة الإيرانية استهدفت، مساء الأحد، عدة أهداف عسكرية في شمال إسرائيل، وذلك في إطار ما وصفته بحق الدفاع المشروع المنصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.
وقالت الوزارة، في بيان، إن العملية جاءت رداً على "الانتهاكات المتكررة" لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 8 أبريل/نيسان 2026، وما وصفته بـ"الأعمال العدوانية" الإسرائيلية ضد لبنان وإيران، بما في ذلك الهجمات التي استهدفت سفناً وأهدافاً إيرانية في المناطق الجنوبية خلال الأسبوعين الماضيين.
وأكدت الخارجية الإيرانية تمسك طهران بالدفاع عن أمنها ومصالحها الوطنية، مشيرة إلى أن وقف إطلاق النار في لبنان كان جزءاً أساسياً من تفاهمات التهدئة المبرمة في أبريل/نيسان الماضي.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2026
ترامب: آمل ألا ترد إسرائيل على الهجوم الإيراني ونقترب من اتفاق مع طهران لا نريد انهياره
21:22 GMT
وحمّلت إيران الولايات المتحدة مسؤولية ما اعتبرته انتهاكات إسرائيلية لوقف إطلاق النار وتداعياتها، محذرة من أن أي "مغامرة" جديدة ضد لبنان أو إيران ستواجه "رداً حاسماً وشاملاً" من القوات المسلحة الإيرانية.
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