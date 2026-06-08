https://sarabic.ae/20260608/مستشار-خامنئي-مهددا-إما-وقف-الحماقة-أو-مواجهة-معادلة-المضيقين-1114154583.html
مستشار خامنئي مهددا: إما وقف الحماقة أو مواجهة "معادلة المضيقين"
مستشار خامنئي مهددا: إما وقف الحماقة أو مواجهة "معادلة المضيقين"
سبوتنيك عربي
حذّر علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية، اليوم الاثنين، من تداعيات التصعيد الإسرائيلي في لبنان، معتبرًا أن "الهجوم الأخير على بيروت،... 08.06.2026, سبوتنيك عربي
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وقال ولايتي عبر منصة "إكس"، إن "الرد الصاروخي الأخير جاء في إطار الرد من جنس ذات السلاسل"، مشيرًا إلى أن "ما جرى في بيروت فعّل الحلقة الأولى من هذا الرد المتدرج". وأضاف أن "حالة الأمن الحالية في منطقة باب المندب، لا ينبغي أن تدفع الطرف الآخر إلى سوء تقدير الموقف"، مؤكدًا أن "قوى المقاومة تمتلك القدرة على التأثير في الممرات البحرية الإستراتيجية وإغلاقها إذا اقتضت الظروف ذلك". وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أن القوات المسلحة الإيرانية استهدفت مساء الأحد، أهدافًا عسكرية عدة شمالي إسرائيل، وذلك في إطار ما وصفته بـ"حق الدفاع المشروع" المنصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.وقالت الوزارة، في بيان، إن العملية جاءت ردًا على "الانتهاكات المتكررة" لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 8 أبريل/ نيسان 2026، وما وصفته بـ"الأعمال العدوانية" الإسرائيلية ضد لبنان وإيران، بما في ذلك الهجمات التي استهدفت سفنًا وأهدافًا إيرانية في المناطق الجنوبية، خلال الأسبوعين الماضيين.وأكدت الخارجية الإيرانية تمسك طهران بالدفاع عن أمنها ومصالحها الوطنية، مشيرة إلى أن وقف إطلاق النار في لبنان، "كان جزءًا أساسيًا من تفاهمات التهدئة المبرمة في أبريل الماضي".وحمّلت إيران، الولايات المتحدة مسؤولية ما اعتبرته انتهاكات إسرائيلية لوقف إطلاق النار وتداعياتها، محذّرة من أن أي "مغامرة" جديدة ضد لبنان أو إيران ستواجه "ردًا حاسمًا وشاملًا" من القوات المسلحة الإيرانية.
https://sarabic.ae/20260608/مجتبى-خامنئي-أيام-إسرائيل-باتت-معدودة--1114153012.html
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إيران, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إيران, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
مستشار خامنئي مهددا: إما وقف الحماقة أو مواجهة "معادلة المضيقين"
حذّر علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية، اليوم الاثنين، من تداعيات التصعيد الإسرائيلي في لبنان، معتبرًا أن "الهجوم الأخير على بيروت، وانتهاك وقف إطلاق النار شكّلا بداية رد متسلسل، كانت طهران قد توقعت حدوثه مسبقًا"، وفق تعبيره.
وقال ولايتي عبر منصة "إكس"، إن "الرد الصاروخي الأخير جاء في إطار الرد من جنس ذات السلاسل"، مشيرًا إلى أن "ما جرى في بيروت فعّل الحلقة الأولى من هذا الرد المتدرج".
وأضاف أن "حالة الأمن الحالية في منطقة باب المندب، لا ينبغي أن تدفع الطرف الآخر إلى سوء تقدير الموقف"، مؤكدًا أن "قوى المقاومة تمتلك القدرة على التأثير في الممرات البحرية الإستراتيجية وإغلاقها إذا اقتضت الظروف ذلك".
وشدد ولايتي على أن "الخيارات المطروحة أمام الخصوم تتمثل في وقف التصعيد والحماقة أو الدخول في معادلة ردع جديدة يصبح فيها المضيقان (هرمز وباب المندب) خاضعين لتوازن ردعي منظم"، وفق تعبيره.
وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أن القوات المسلحة الإيرانية استهدفت مساء الأحد، أهدافًا عسكرية عدة شمالي إسرائيل، وذلك في إطار ما وصفته بـ"حق الدفاع المشروع" المنصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.
وقالت الوزارة، في بيان، إن العملية جاءت ردًا على "الانتهاكات المتكررة
" لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 8 أبريل/ نيسان 2026، وما وصفته بـ"الأعمال العدوانية" الإسرائيلية ضد لبنان وإيران، بما في ذلك الهجمات التي استهدفت سفنًا وأهدافًا إيرانية في المناطق الجنوبية، خلال الأسبوعين الماضيين.
وأكدت الخارجية الإيرانية تمسك طهران بالدفاع عن أمنها ومصالحها الوطنية، مشيرة إلى أن وقف إطلاق النار في لبنان، "كان جزءًا أساسيًا من تفاهمات التهدئة المبرمة في أبريل الماضي".
وحمّلت إيران، الولايات المتحدة مسؤولية ما اعتبرته انتهاكات إسرائيلية لوقف إطلاق النار وتداعياتها، محذّرة من أن أي "مغامرة" جديدة ضد لبنان أو إيران ستواجه "ردًا حاسمًا وشاملًا" من القوات المسلحة الإيرانية.