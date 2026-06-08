الرئيس الإيراني: الأمن القومي أولوية ولن نتراجع عن الدفاع أو المفاوضات

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البرنامج المسائي - إعادة
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لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
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صدى الحياة
مليار إنسان بلا إسكان.. والعالم على حافة انفجار اجتماعي
08:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
09:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
هل كل تحركاتنا وافعالنا مراقبة طوال الوقت .. وابتكار علمي يمحو الذكريات المؤلمة
09:16 GMT
29 د
مساحة حرة
فيلم "مايكل".. نجاح جماهيري وجدل نقدي
10:03 GMT
29 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
11:03 GMT
40 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:44 GMT
15 د
خطوط التماس
ما هي التحضيرات التي سبقت حرب تشرين التحريرية.. وكيف استعدت سوريا لمعركة استعادة الجولان؟
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
12:48 GMT
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البرنامج المسائي
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183 د
ملفات ساخنة
مخاوف من "توطين المهاجرين" تشعل أزمة في ليبيا؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
عقوبات مرتقبة على مستوطنين إسرائيليين.. وتحفظات على مخرجات الحوار المهيكل في ليبيا
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
من أخماتوفا إلى أوليتسكايا: رحلة الأدب الروسي بصوت أنثوي
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
ما أهمية الأرشيف الذي تحضره دمشق للمحققين الأوروبيين ومنظمات حقوق الإنسان .. خبير يجيب
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29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
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150 د
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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
08:30 GMT
19 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:49 GMT
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صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
09:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
09:33 GMT
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مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:42 GMT
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بين بيروت والقاهرة
مطار القليعات بين بوابة اقتصادية للشمال وساحة صراع سياسي… وهل تنجح واشنطن في مسعى تمويل إصلاح الخليج بأموال إيرانية؟
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نبض افريقيا
الجزائر تبدأ رسميا تدشين أعمال إنجاز أنبوب الغاز العابر للصحراء مع نيجيريا والنيجر
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مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
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القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
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https://sarabic.ae/20260608/الرئيس-الإيراني-الأمن-القومي-أولوية-ولن-نتراجع-عن-الدفاع-أو-المفاوضات-1114164566.html
الرئيس الإيراني: الأمن القومي أولوية ولن نتراجع عن الدفاع أو المفاوضات
الرئيس الإيراني: الأمن القومي أولوية ولن نتراجع عن الدفاع أو المفاوضات
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الإيراني، مسعود بيزشكيان، اليوم الاثنين، أن أولوية بلاده تتمثل في الحفاظ على الأمن القومي وسلامة المواطنين، مشددًا على أن إيران ستدافع عن حقوق شعبها... 08.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-08T12:10+0000
2026-06-08T12:10+0000
إيران
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وتابع بيزشكيان عبر منصة "إكس": "لم نتخلَّ عن ساحة المعركة ولا عن طاولة المفاوضات، وبالوحدة والعقلانية، ستخرج إيران منتصرة من هذه المحنة أيضا بإذن الله".وحذّر علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية، اليوم الاثنين، من تداعيات التصعيد الإسرائيلي في لبنان، معتبرًا أن "الهجوم الأخير على بيروت، وانتهاك وقف إطلاق النار شكّلا بداية رد متسلسل، كانت طهران قد توقعت حدوثه مسبقًا"، وفق تعبيره.وقال ولايتي عبر منصة "إكس"، إن "الرد الصاروخي الأخير جاء في إطار الرد من جنس ذات السلاسل"، مشيرًا إلى أن "ما جرى في بيروت فعّل الحلقة الأولى من هذا الرد المتدرج".وأضاف أن "حالة الأمن الحالية في منطقة باب المندب، لا ينبغي أن تدفع الطرف الآخر إلى سوء تقدير الموقف"، مؤكدًا أن "قوى المقاومة تمتلك القدرة على التأثير في الممرات البحرية الإستراتيجية وإغلاقها إذا اقتضت الظروف ذلك".وشدد ولايتي على أن "الخيارات المطروحة أمام الخصوم تتمثل في وقف التصعيد والحماقة أو الدخول في معادلة ردع جديدة يصبح فيها المضيقان (هرمز وباب المندب) خاضعين لتوازن ردعي منظم"، وفق تعبيره.وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إن بلاده ستواصل الحصار المفروض على إيران حتى يتم التوصل إلى اتفاق سلام نهائي، مضيفا أن إسرائيل وإيران تسعيان إلى التوصل لوقف فوري لإطلاق النار.وكتب ترامب عبر منصة "تروث سوشيال": "يسعى كلا الجانبين، إسرائيل وإيران، إلى وقف فوري لإطلاق النار! المفاوضات النهائية بشأن السلام جارية... سيبقى الحصار قائماً، وبكامل قوته وفعاليته، إلى حين التوصل إلى اتفاق نهائي. من المتوقع أن تسير الأمور بسرعة".وكان ترامب دعا، في وقت سابق اليوم، إيران وإسرائيل إلى العودة لوقف إطلاق النار ووقف تبادل الضربات بشكل فوري.وأطلقت إيران، مساء أمس الأحد، صواريخ باتجاه إسرائيل، للمرة الأولى، منذ وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران في أبريل/ نيسان الماضي، معتبرة أن الهجوم "جاء ردًا على قصف الضاحية الجنوبية لبيروت".واندلعت الحرب الأمريكية - الإسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، استمرت نحو 40 يومًا، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 أبريل/ نيسان الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.
https://sarabic.ae/20260608/على-الرغم-من-التصعيد-إيران-تؤكد-استمرار-المفاوضات-مع-الولايات-المتحدة-1114160133.html
https://sarabic.ae/20260608/تصويت-هل-تستطيع-إيران-إجبار-أمريكا-وإسرائيل-على-إدخال-لبنان-في-اتفاق-شامل-بعد-التصعيد-الأخير؟-1114159910.html
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إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الأخبار, إسرائيل
إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الأخبار, إسرائيل

الرئيس الإيراني: الأمن القومي أولوية ولن نتراجع عن الدفاع أو المفاوضات

12:10 GMT 08.06.2026
© AP Photo / Angelina Katsanisالرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان
الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2026
© AP Photo / Angelina Katsanis
تابعنا عبر
أكد الرئيس الإيراني، مسعود بيزشكيان، اليوم الاثنين، أن أولوية بلاده تتمثل في الحفاظ على الأمن القومي وسلامة المواطنين، مشددًا على أن إيران ستدافع عن حقوق شعبها بكل حزم ولن تتراجع أمام أي تهديد.
وتابع بيزشكيان عبر منصة "إكس": "لم نتخلَّ عن ساحة المعركة ولا عن طاولة المفاوضات، وبالوحدة والعقلانية، ستخرج إيران منتصرة من هذه المحنة أيضا بإذن الله".
وحذّر علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية، اليوم الاثنين، من تداعيات التصعيد الإسرائيلي في لبنان، معتبرًا أن "الهجوم الأخير على بيروت، وانتهاك وقف إطلاق النار شكّلا بداية رد متسلسل، كانت طهران قد توقعت حدوثه مسبقًا"، وفق تعبيره.
وقال ولايتي عبر منصة "إكس"، إن "الرد الصاروخي الأخير جاء في إطار الرد من جنس ذات السلاسل"، مشيرًا إلى أن "ما جرى في بيروت فعّل الحلقة الأولى من هذا الرد المتدرج".
وأضاف أن "حالة الأمن الحالية في منطقة باب المندب، لا ينبغي أن تدفع الطرف الآخر إلى سوء تقدير الموقف"، مؤكدًا أن "قوى المقاومة تمتلك القدرة على التأثير في الممرات البحرية الإستراتيجية وإغلاقها إذا اقتضت الظروف ذلك".
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2026
على الرغم من التصعيد... إيران تؤكد استمرار المفاوضات مع الولايات المتحدة
09:56 GMT
وشدد ولايتي على أن "الخيارات المطروحة أمام الخصوم تتمثل في وقف التصعيد والحماقة أو الدخول في معادلة ردع جديدة يصبح فيها المضيقان (هرمز وباب المندب) خاضعين لتوازن ردعي منظم"، وفق تعبيره.
وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إن بلاده ستواصل الحصار المفروض على إيران حتى يتم التوصل إلى اتفاق سلام نهائي، مضيفا أن إسرائيل وإيران تسعيان إلى التوصل لوقف فوري لإطلاق النار.
وكتب ترامب عبر منصة "تروث سوشيال": "يسعى كلا الجانبين، إسرائيل وإيران، إلى وقف فوري لإطلاق النار! المفاوضات النهائية بشأن السلام جارية... سيبقى الحصار قائماً، وبكامل قوته وفعاليته، إلى حين التوصل إلى اتفاق نهائي. من المتوقع أن تسير الأمور بسرعة".
وكان ترامب دعا، في وقت سابق اليوم، إيران وإسرائيل إلى العودة لوقف إطلاق النار ووقف تبادل الضربات بشكل فوري.
وأطلقت إيران، مساء أمس الأحد، صواريخ باتجاه إسرائيل، للمرة الأولى، منذ وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران في أبريل/ نيسان الماضي، معتبرة أن الهجوم "جاء ردًا على قصف الضاحية الجنوبية لبيروت".
بين الحاضنات والعناية الفائقة.. غارة إسرائيلية تنقل الحرب إلى داخل مستشفى جبل عامل جنوبي لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2026
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تصويت... هل تستطيع إيران إجبار أمريكا وإسرائيل على إدخال لبنان في اتفاق شامل بعد التصعيد الأخير؟
09:46 GMT
واندلعت الحرب الأمريكية - الإسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، استمرت نحو 40 يومًا، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.
وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 أبريل/ نيسان الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.
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