https://sarabic.ae/20260608/الرئيس-الإيراني-الأمن-القومي-أولوية-ولن-نتراجع-عن-الدفاع-أو-المفاوضات-1114164566.html
الرئيس الإيراني: الأمن القومي أولوية ولن نتراجع عن الدفاع أو المفاوضات
الرئيس الإيراني: الأمن القومي أولوية ولن نتراجع عن الدفاع أو المفاوضات
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الإيراني، مسعود بيزشكيان، اليوم الاثنين، أن أولوية بلاده تتمثل في الحفاظ على الأمن القومي وسلامة المواطنين، مشددًا على أن إيران ستدافع عن حقوق شعبها... 08.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-08T12:10+0000
2026-06-08T12:10+0000
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وتابع بيزشكيان عبر منصة "إكس": "لم نتخلَّ عن ساحة المعركة ولا عن طاولة المفاوضات، وبالوحدة والعقلانية، ستخرج إيران منتصرة من هذه المحنة أيضا بإذن الله".وحذّر علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية، اليوم الاثنين، من تداعيات التصعيد الإسرائيلي في لبنان، معتبرًا أن "الهجوم الأخير على بيروت، وانتهاك وقف إطلاق النار شكّلا بداية رد متسلسل، كانت طهران قد توقعت حدوثه مسبقًا"، وفق تعبيره.وقال ولايتي عبر منصة "إكس"، إن "الرد الصاروخي الأخير جاء في إطار الرد من جنس ذات السلاسل"، مشيرًا إلى أن "ما جرى في بيروت فعّل الحلقة الأولى من هذا الرد المتدرج".وأضاف أن "حالة الأمن الحالية في منطقة باب المندب، لا ينبغي أن تدفع الطرف الآخر إلى سوء تقدير الموقف"، مؤكدًا أن "قوى المقاومة تمتلك القدرة على التأثير في الممرات البحرية الإستراتيجية وإغلاقها إذا اقتضت الظروف ذلك".وشدد ولايتي على أن "الخيارات المطروحة أمام الخصوم تتمثل في وقف التصعيد والحماقة أو الدخول في معادلة ردع جديدة يصبح فيها المضيقان (هرمز وباب المندب) خاضعين لتوازن ردعي منظم"، وفق تعبيره.وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إن بلاده ستواصل الحصار المفروض على إيران حتى يتم التوصل إلى اتفاق سلام نهائي، مضيفا أن إسرائيل وإيران تسعيان إلى التوصل لوقف فوري لإطلاق النار.وكتب ترامب عبر منصة "تروث سوشيال": "يسعى كلا الجانبين، إسرائيل وإيران، إلى وقف فوري لإطلاق النار! المفاوضات النهائية بشأن السلام جارية... سيبقى الحصار قائماً، وبكامل قوته وفعاليته، إلى حين التوصل إلى اتفاق نهائي. من المتوقع أن تسير الأمور بسرعة".وكان ترامب دعا، في وقت سابق اليوم، إيران وإسرائيل إلى العودة لوقف إطلاق النار ووقف تبادل الضربات بشكل فوري.وأطلقت إيران، مساء أمس الأحد، صواريخ باتجاه إسرائيل، للمرة الأولى، منذ وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران في أبريل/ نيسان الماضي، معتبرة أن الهجوم "جاء ردًا على قصف الضاحية الجنوبية لبيروت".واندلعت الحرب الأمريكية - الإسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، استمرت نحو 40 يومًا، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 أبريل/ نيسان الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.
https://sarabic.ae/20260608/على-الرغم-من-التصعيد-إيران-تؤكد-استمرار-المفاوضات-مع-الولايات-المتحدة-1114160133.html
https://sarabic.ae/20260608/تصويت-هل-تستطيع-إيران-إجبار-أمريكا-وإسرائيل-على-إدخال-لبنان-في-اتفاق-شامل-بعد-التصعيد-الأخير؟-1114159910.html
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إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الأخبار, إسرائيل
إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الأخبار, إسرائيل
الرئيس الإيراني: الأمن القومي أولوية ولن نتراجع عن الدفاع أو المفاوضات
أكد الرئيس الإيراني، مسعود بيزشكيان، اليوم الاثنين، أن أولوية بلاده تتمثل في الحفاظ على الأمن القومي وسلامة المواطنين، مشددًا على أن إيران ستدافع عن حقوق شعبها بكل حزم ولن تتراجع أمام أي تهديد.
وتابع بيزشكيان عبر منصة "إكس": "لم نتخلَّ عن ساحة المعركة ولا عن طاولة المفاوضات، وبالوحدة والعقلانية، ستخرج إيران منتصرة من هذه المحنة أيضا بإذن الله".
وحذّر علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية، اليوم الاثنين، من تداعيات التصعيد الإسرائيلي في لبنان، معتبرًا أن "الهجوم الأخير على بيروت، وانتهاك وقف إطلاق النار شكّلا بداية رد متسلسل، كانت طهران قد توقعت حدوثه مسبقًا"، وفق تعبيره.
وقال ولايتي عبر منصة "إكس"، إن "الرد الصاروخي الأخير جاء في إطار الرد من جنس ذات السلاسل"، مشيرًا إلى أن "ما جرى في بيروت فعّل الحلقة الأولى من هذا الرد المتدرج".
وأضاف أن "حالة الأمن الحالية في منطقة باب المندب، لا ينبغي أن تدفع الطرف الآخر إلى سوء تقدير الموقف"، مؤكدًا أن "قوى المقاومة تمتلك القدرة على التأثير في الممرات البحرية الإستراتيجية وإغلاقها إذا اقتضت الظروف ذلك".
وشدد ولايتي على أن "الخيارات المطروحة أمام الخصوم تتمثل في وقف التصعيد والحماقة أو الدخول في معادلة ردع جديدة
يصبح فيها المضيقان (هرمز وباب المندب) خاضعين لتوازن ردعي منظم"، وفق تعبيره.
وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إن بلاده ستواصل الحصار المفروض على إيران حتى يتم التوصل إلى اتفاق سلام نهائي، مضيفا أن إسرائيل وإيران تسعيان إلى التوصل لوقف فوري لإطلاق النار.
وكتب ترامب عبر منصة "تروث سوشيال": "يسعى كلا الجانبين، إسرائيل وإيران، إلى وقف فوري لإطلاق النار! المفاوضات النهائية بشأن السلام جارية... سيبقى الحصار قائماً، وبكامل قوته وفعاليته، إلى حين التوصل إلى اتفاق نهائي. من المتوقع أن تسير الأمور بسرعة".
وكان ترامب دعا، في وقت سابق اليوم، إيران وإسرائيل إلى العودة لوقف إطلاق النار ووقف تبادل الضربات بشكل فوري.
وأطلقت إيران، مساء أمس الأحد، صواريخ باتجاه إسرائيل، للمرة الأولى، منذ وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران في أبريل/ نيسان الماضي، معتبرة أن الهجوم "جاء ردًا على قصف الضاحية الجنوبية لبيروت".
واندلعت الحرب الأمريكية - الإسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، استمرت نحو 40 يومًا، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.
وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 أبريل/ نيسان الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار
، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.