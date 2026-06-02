https://sarabic.ae/20260602/إيران-ردا-على-ترامب-نصنا-النهائي-ما-زال-قيد-المناقشة-في-طهران-1113956783.html
إيران ردا على ترامب: نصنا النهائي ما زال قيد المناقشة في طهران
إيران ردا على ترامب: نصنا النهائي ما زال قيد المناقشة في طهران
سبوتنيك عربي
كشف مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء، أن "النص الإيراني النهائي لمذكرة التفاهم المحتملة بين إيران والولايات المتحدة، والهادفة إلى إنهاء الحرب، لا يزال قيد المناقشة... 02.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-02T07:28+0000
2026-06-02T07:28+0000
2026-06-02T07:28+0000
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن
العالم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/10/1096827468_0:143:3133:1905_1920x0_80_0_0_c8c2b6ab55d0620a0291680cf3f5998f.jpg
وأوضح المصدر، في تصريحات لوكالة "مهر"، أن "إيران تتعامل مع المقترحات المطروحة بحذر شديد"، مشيراً إلى أن سجل الولايات المتحدة في عدم الالتزام بالاتفاقات السابقة والتجارب التاريخية بين الطرفين يدفع صناع القرار الإيرانيين إلى التدقيق في جميع التفاصيل قبل اتخاذ أي خطوة.وأضاف أن "فريق التفاوض الإيراني يركز على ضمان تحقيق مكاسب عملية وملموسة لإيران، مستنداً في ذلك إلى الخبرات والتجارب السابقة في مسار المفاوضات مع واشنطن".وصرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق اليوم، بأن "التوصل إلى اتفاق مع إيران، لتمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز، قد يحدث خلال الأسبوع المقبل"، مشيرًا إلى أنه لم يوافق على الاتفاق حتى الآن "من أجل الحصول على بعض النقاط الإضافية"، وفق تعبيره.وقال ترامب، في تصريحات صحفية: "لم أوافق على الاتفاق بعد لأنني ما زلت بحاجة إلى الحصول على بعض النقاط الإضافية"، مشيرًا إلى أن اتفاق سلام مع إيران قد يكون "أفضل حتى من انتصار عسكري".وتابع أن "الأمر ليس بسيطًا. نحن نتحدث عن دولة كبيرة جدًا، عنهم، دولة كبيرة جدًا تعقد اتفاقًا. هناك عداء هائل بالفعل"، مشيرًا إلى أن "الأمر ليس سهلًا بالنسبة لهم. وفي الواقع ليس سهلًا من جانبنا أيضًا، لكننا نحصل على ما نحتاج إلى الحصول عليه".وفي وقت سابق من يوم أمس الاثنين، أعلنت الخارجية الإيرانية أن طهران "تعتبر انتهاك وقف إطلاق النار من جانب إسرائيل والولايات المتحدة في أي من الجبهات، خرقًا يشمل جميع الجبهات".وأضافت: "انتهك الكيان الصهيوني وقف إطلاق النار بشكل فاضح، واعتدى على سيادة لبنان ووحدة أراضيه، ما أدى إلى استشهاد وإصابة آلاف عدة من اللبنانيين، وتشريد مليوني شخص، وتدمير البنى التحتية ومنازل المواطنين في ذلك البلد".وأكدت الخارجية الإيرانية، في بيانها، أنها "تذكّر باتفاق وقف إطلاق النار المؤرخ، في 8 أبريل (نيسان الماضي)، والذي أوقف بموجبه العدوان الذي شنته الولايات المتحدة والكيان الصهيوني على الجمهورية الإسلامية الإيرانية في جميع الجبهات"، مشيرة إلى أن "انتهاك وقف إطلاق النار في أي من الجبهات يعدّ انتهاكًا له في جميع الجبهات".واندلعت حرب أمريكية إسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، استمرت نحو 40 يومًا، أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 أبريل الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على المواني الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.
https://sarabic.ae/20260602/إيران-تكشف-أرقاما-جديدة-لحركة-الملاحة-في-مضيق-هرمز-1113956224.html
https://sarabic.ae/20260601/قطر-تؤكد-لإيران-أن-استخدام-مضيق-هرمز-كورقة-ضغط-يعمق-الأزمة-1113951064.html
https://sarabic.ae/20260601/برلماني-يمني-يوضح-لـسبوتنيك-حقيقة-ما-يجري-في-كواليس-الحرب-بين-أمريكا-وإيران-1113948477.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/10/1096827468_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_b047f568c3ceae3a704ca0d039875d27.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار
إيران ردا على ترامب: نصنا النهائي ما زال قيد المناقشة في طهران
كشف مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء، أن "النص الإيراني النهائي لمذكرة التفاهم المحتملة بين إيران والولايات المتحدة، والهادفة إلى إنهاء الحرب، لا يزال قيد المناقشة والمراجعة داخل طهران"، مؤكداً أنه لم يتم إرسال أي رد رسمي حتى الآن.
وأوضح المصدر، في تصريحات لوكالة
"مهر"، أن "إيران تتعامل مع المقترحات المطروحة بحذر شديد"، مشيراً إلى أن سجل الولايات المتحدة في عدم الالتزام بالاتفاقات السابقة والتجارب التاريخية بين الطرفين يدفع صناع القرار الإيرانيين إلى التدقيق في جميع التفاصيل قبل اتخاذ أي خطوة.
وأضاف أن "فريق التفاوض الإيراني يركز على ضمان تحقيق مكاسب عملية وملموسة لإيران، مستنداً في ذلك إلى الخبرات والتجارب السابقة في مسار المفاوضات مع واشنطن".
وصرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق اليوم، بأن "التوصل إلى اتفاق مع إيران، لتمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز، قد يحدث خلال الأسبوع المقبل
"، مشيرًا إلى أنه لم يوافق على الاتفاق حتى الآن "من أجل الحصول على بعض النقاط الإضافية"، وفق تعبيره.
وقال ترامب، في تصريحات صحفية: "لم أوافق على الاتفاق بعد لأنني ما زلت بحاجة إلى الحصول على بعض النقاط الإضافية"، مشيرًا إلى أن اتفاق سلام مع إيران قد يكون "أفضل حتى من انتصار عسكري".
وتابع أن "الأمر ليس بسيطًا. نحن نتحدث عن دولة كبيرة جدًا، عنهم، دولة كبيرة جدًا تعقد اتفاقًا. هناك عداء هائل بالفعل"، مشيرًا إلى أن "الأمر ليس سهلًا بالنسبة لهم. وفي الواقع ليس سهلًا من جانبنا أيضًا، لكننا نحصل على ما نحتاج إلى الحصول عليه".
وفي وقت سابق من يوم أمس الاثنين، أعلنت الخارجية الإيرانية أن طهران "تعتبر انتهاك وقف إطلاق النار من جانب إسرائيل والولايات المتحدة في أي من الجبهات، خرقًا يشمل جميع الجبهات".
وأضافت: "انتهك الكيان الصهيوني وقف إطلاق النار بشكل فاضح، واعتدى على سيادة لبنان ووحدة أراضيه، ما أدى إلى استشهاد وإصابة آلاف عدة من اللبنانيين، وتشريد مليوني شخص، وتدمير البنى التحتية ومنازل المواطنين في ذلك البلد".
وأكدت الخارجية الإيرانية
، في بيانها، أنها "تذكّر باتفاق وقف إطلاق النار المؤرخ، في 8 أبريل (نيسان الماضي)، والذي أوقف بموجبه العدوان الذي شنته الولايات المتحدة والكيان الصهيوني على الجمهورية الإسلامية الإيرانية في جميع الجبهات"، مشيرة إلى أن "انتهاك وقف إطلاق النار في أي من الجبهات يعدّ انتهاكًا له في جميع الجبهات".
واندلعت حرب أمريكية إسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، استمرت نحو 40 يومًا، أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.
وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 أبريل الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على المواني الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.