قطر تؤكد لإيران أن استخدام مضيق هرمز كورقة ضغط يعمق الأزمة

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
08:29 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تهديد الولايات المتحدة لعمان مقصود به فرض عقوبات اقتصادية
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
09:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
بين بيروت والقاهرة
تنسيق مصري-إماراتي يسبق اتفاقاً أميركياً ايرانياً وشيكاً... في لبنان... ملف اليونيفيل يثير مخاوف من فراغ أمني في الجنوب، فماذا عن البديل؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
الجزائر والمغرب وتونس تواجه تراجعاً حاداً في معدلات المواليد وتتجه نحو الشيخوخة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
أناشيد النصر والوطن: أغاني الحرب بين روسيا والعالم العربي
12:03 GMT
30 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
12:34 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قريبا سنركب الروبوت وننطلق... والصحة العالمية تدق ناقوس الخطر من تفشي "إيبولا"
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير نووي: استهداف كييف لمحطة زابوروجيا النووية يشكل تهديدا كارثيا لكل أوروبا
17:00 GMT
59 د
روسيا والعالم العربي
الأبعاد الاقتصادية لدخول الروبل الروسي سوق المدفوعات الرقمية بمصر؟
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
لماذا أمريكا متخوفة من فرار جهاديي "داعش" من سجون سوريا؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم العربي
الأبعاد الاقتصادية لدخول الروبل الروسي سوق المدفوعات الرقمية بمصر؟
08:31 GMT
30 د
نبض افريقيا
الجزائر والمغرب وتونس تواجه تراجعاً حاداً في معدلات المواليد وتتجه نحو الشيخوخة
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
09:48 GMT
6 د
الحدث من سبوتنيك
حربٌ نفسية ومعركة وعي بين لبنان واسرائيل …هل تعيد السيارات الصينية رسم خريطة العالمية؟
10:00 GMT
63 د
من الملعب
نهائي دوري الأبطال... مواجهة خارج التوقعات حسمها النضج الفرنسي
11:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
لماذا أمريكا متخوفة من فرار جهاديي "داعش" من سجون سوريا؟
11:31 GMT
30 د
صدى الحياة
"الفرصة الروسية" للعرب: بين القانون والمبادرات الجديدة
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مخاطر إدمان الأطفال الانترنت والأجهزة الإلكترونية
12:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:03 GMT
8 د
مساحة حرة
السينما تقاوم الصمت: كيف فرضت القضية الفلسطينية حضورها في مهرجان "كان" 2026؟
16:11 GMT
29 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
16:41 GMT
19 د
بلا قيود
لماذا تهتم دمشق بوجود القوات الروسية في البلاد؟ خبير يجيب
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا تطلب رفع العقوبات.. ما فرص الاستجابة الأمريكية؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
سائق شاحنة يثير جدلا واسعا في مصر بعد ظهوره وهو يرقص أثناء القيادة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
قطر تؤكد لإيران أن استخدام مضيق هرمز كورقة ضغط يعمق الأزمة
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، حيث جرى بحث تطورات الأوضاع في لبنان والجهود الوسيطة الجارية في هذا الملف، إلى جانب مناقشة التحركات الدبلوماسية ذات الصلة، وفقا لوزارة الخارجية القطرية.وأكد وزير الخارجية القطري، دعم بلاده لأي مسار يؤدي إلى تهدئة شاملة ومستدامة، مشيرًا إلى أن الاستقرار الإقليمي يتطلب حلولًا سياسية متوازنة وشاملة للأزمات القائمة.وشدد على أن "حرية الملاحة تُعد مبدأً راسخًا لا يقبل المساومة، لما تمثله من أهمية بالغة للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".وحذر في السياق ذاته من أن استخدام مضيق هرمز كورقة ضغط من شأنه أن يؤدي إلى تعميق الأزمة وزيادة التوتر في المنطقة، داعيًا إلى تجنب أي خطوات من شأنها توسيع دائرة التصعيد.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 29 مايو/ أيار الماضي، أنه سيتم رفع الحصار البحري عن المواني الإيرانية، إلا أن محسن رضائي، المستشار العسكري للمرشد الأعلى الإيراني، صرح بأنه على الرغم من تصريحات الرئيس الأمريكي، فإن الجيش الأمريكي يواصل الحصار.يُذكر أن الولايات المتحدة وإسرائيل شنّتا في 28 فبراير/ شباط الماضي، حربًا على إيران، أسفرت عن سقوط أكثر من 3 آلاف ضحية جراء هذه الحرب.وفي 8 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران وقف إطلاق النار. ورغم أن المفاوضات التي جرت بعد ذلك في إسلام آباد انتهت دون تحقيق نتائج، لم ترد تقارير عن استئناف العمليات القتالية، إلا أن الولايات المتحدة بدأت في فرض حصار على المواني الإيرانية.إعلام: تبادل الرسائل بين إيران وأمريكا بشأن نص مسودة التفاهم المحتمل لا يزال مستمراإعلام: إيران تعتزم إدخال تعديلات جديدة على مسودة مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة
أكدت قطر، اليوم الاثنين، دعمها للجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق شامل يسهم في إنهاء الأزمة وخفض التصعيد في المنطقة، مشددة على أهمية تكثيف المساعي الدبلوماسية لتجنب مزيد من التوترات.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، حيث جرى بحث تطورات الأوضاع في لبنان والجهود الوسيطة الجارية في هذا الملف، إلى جانب مناقشة التحركات الدبلوماسية ذات الصلة، وفقا لوزارة الخارجية القطرية.
وأكد وزير الخارجية القطري، دعم بلاده لأي مسار يؤدي إلى تهدئة شاملة ومستدامة، مشيرًا إلى أن الاستقرار الإقليمي يتطلب حلولًا سياسية متوازنة وشاملة للأزمات القائمة.
وشدد على أن "حرية الملاحة تُعد مبدأً راسخًا لا يقبل المساومة، لما تمثله من أهمية بالغة للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".
وحذر في السياق ذاته من أن استخدام مضيق هرمز كورقة ضغط من شأنه أن يؤدي إلى تعميق الأزمة وزيادة التوتر في المنطقة، داعيًا إلى تجنب أي خطوات من شأنها توسيع دائرة التصعيد.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 29 مايو/ أيار الماضي، أنه سيتم رفع الحصار البحري عن المواني الإيرانية، إلا أن محسن رضائي، المستشار العسكري للمرشد الأعلى الإيراني، صرح بأنه على الرغم من تصريحات الرئيس الأمريكي، فإن الجيش الأمريكي يواصل الحصار.
يُذكر أن الولايات المتحدة وإسرائيل شنّتا في 28 فبراير/ شباط الماضي، حربًا على إيران، أسفرت عن سقوط أكثر من 3 آلاف ضحية جراء هذه الحرب.
وفي 8 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران وقف إطلاق النار. ورغم أن المفاوضات التي جرت بعد ذلك في إسلام آباد انتهت دون تحقيق نتائج، لم ترد تقارير عن استئناف العمليات القتالية، إلا أن الولايات المتحدة بدأت في فرض حصار على المواني الإيرانية.
