https://sarabic.ae/20260601/قطر-تؤكد-لإيران-أن-استخدام-مضيق-هرمز-كورقة-ضغط-يعمق-الأزمة-1113951064.html

قطر تؤكد لإيران أن استخدام مضيق هرمز كورقة ضغط يعمق الأزمة

قطر تؤكد لإيران أن استخدام مضيق هرمز كورقة ضغط يعمق الأزمة

سبوتنيك عربي

أكدت قطر، اليوم الاثنين، دعمها للجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق شامل يسهم في إنهاء الأزمة وخفض التصعيد في المنطقة، مشددة على أهمية تكثيف المساعي الدبلوماسية... 01.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-01T19:47+0000

2026-06-01T19:47+0000

2026-06-01T19:47+0000

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

قطر

أخبار قطر اليوم

دونالد ترامب

أخبار العالم الآن

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/1c/1113839568_0:106:1017:678_1920x0_80_0_0_dace622f3929241fb5e6e1f7ae3ffeb7.jpg

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، حيث جرى بحث تطورات الأوضاع في لبنان والجهود الوسيطة الجارية في هذا الملف، إلى جانب مناقشة التحركات الدبلوماسية ذات الصلة، وفقا لوزارة الخارجية القطرية.وأكد وزير الخارجية القطري، دعم بلاده لأي مسار يؤدي إلى تهدئة شاملة ومستدامة، مشيرًا إلى أن الاستقرار الإقليمي يتطلب حلولًا سياسية متوازنة وشاملة للأزمات القائمة.وشدد على أن "حرية الملاحة تُعد مبدأً راسخًا لا يقبل المساومة، لما تمثله من أهمية بالغة للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".وحذر في السياق ذاته من أن استخدام مضيق هرمز كورقة ضغط من شأنه أن يؤدي إلى تعميق الأزمة وزيادة التوتر في المنطقة، داعيًا إلى تجنب أي خطوات من شأنها توسيع دائرة التصعيد.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 29 مايو/ أيار الماضي، أنه سيتم رفع الحصار البحري عن المواني الإيرانية، إلا أن محسن رضائي، المستشار العسكري للمرشد الأعلى الإيراني، صرح بأنه على الرغم من تصريحات الرئيس الأمريكي، فإن الجيش الأمريكي يواصل الحصار.يُذكر أن الولايات المتحدة وإسرائيل شنّتا في 28 فبراير/ شباط الماضي، حربًا على إيران، أسفرت عن سقوط أكثر من 3 آلاف ضحية جراء هذه الحرب.وفي 8 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران وقف إطلاق النار. ورغم أن المفاوضات التي جرت بعد ذلك في إسلام آباد انتهت دون تحقيق نتائج، لم ترد تقارير عن استئناف العمليات القتالية، إلا أن الولايات المتحدة بدأت في فرض حصار على المواني الإيرانية.إعلام: تبادل الرسائل بين إيران وأمريكا بشأن نص مسودة التفاهم المحتمل لا يزال مستمراإعلام: إيران تعتزم إدخال تعديلات جديدة على مسودة مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة

https://sarabic.ae/20260531/إعلام-أمريكا-ساعدت-نحو-70-سفينة-في-عبور-مضيق-هرمز-خلال-الأسابيع-الثلاثة-الماضية-1113924355.html

https://sarabic.ae/20260530/هيغسيث-مضيق-هرمز-سيكون-مفتوحا-دون-رسوم-أمام-مرور-السفن-1113896557.html

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

قطر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, قطر, أخبار قطر اليوم, دونالد ترامب, أخبار العالم الآن, العالم