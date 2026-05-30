هيغسيث: مضيق هرمز سيكون مفتوحا دون رسوم أمام مرور السفن

صرح وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، اليوم السبت، أن مضيق هرمز سيُفتح أمام مرور السفن دون رسوم من قبل الجانب الإيراني.

وقال هيغسيث في تصريحات صحفية، مساء اليوم السبت، إن "مضيق هرمز سيكون مفتوحًا دون رسوم ويمكن للجميع استخدامه وهذا هو الوضع الذي ينبغي أن يكون".وأمس الجمعة، أكد وزير الحرب الأمريكي، بيت هيغسيث، أن الولايات المتحدة ستعتبر أي اتفاق مع إيران اتفاقًا جيدًا، فيما شدد على أن الولايات المتحدة لديها مخزونات كافية من الأسلحة وهي "قادرة تمامًا" على استئناف الحرب مع إيران..وقال هيغسيث في "منتدى شانغريلا" بسنغافورة: "أي اتفاق سيكون جيدًا، بل ممتازًا"، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحلى بالصبر في سبيل التوصل إليه.وفي سياق متصل، أكدت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن طهران شكلت هيئة جديدة بمثابة الكيان القانوني والسلطة التمثيلية لإيران لإدارة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.وأعلن ترامب، في7 أيار/مايو الجاري، تعليق عملية "مشروع الحرية"، بعد 3 أيام على إطلاقها والتي كانت تهدف إلى إخراج السفن التجارية العالقة في مضيق هرمز وتأمين طواقمها، إلا أن الحرس الثوري الإيراني توعد باستهداف أي قوة مسلحة أجنبية، وخاصة الجيش الأمريكي، إن حاولت الاقتراب من مضيق هرمز.وفرضت الولايات المتحدة، في 13 نيسان/أبريل، حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، ولاحقا أعلن ترامب، في 21 نيسان/أبريل الماضي، تمديد تفاهم لوقف إطلاق النار مع إيران، إلى حين تقديم مقترح إيراني وانتهاء المفاوضات، وذلك استجابة لطلب الوسيط الباكستاني، ورغم ذلك، أكد أن الحصار البحري لجميع الموانئ الإيرانية سيظل مستمرًا.ومنذ ذلك الحين لا تزال الخلافات الجوهرية بين الطرفين تعرقل التوصل إلى اتفاق نهائي، لتدخل المفاوضات في حالة من الجمود.

