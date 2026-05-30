هيغسيث: الولايات المتحدة ستعتبر أي اتفاق مع إيران اتفاقا جيدا

أكد وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث أن الولايات المتحدة ستعتبر أي اتفاق مع إيران اتفاقًا جيدًا. 30.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-30T03:39+0000

وقال هيغسيث في "منتدى شانغريلا" بسنغافورة: "أي اتفاق سيكون جيدًا، بل ممتازًا"، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحلى بالصبر في سبيل التوصل إليه.وأكد هيغسيث أن ترامب أعرب له شخصيًا عن نيته التحلي بالصبر.قال وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث في سنغافورة السبت إن وصرح هيغسيث في حوار شانغريلا للدفاع "نحن قادرون تماما على استئناف العمليات "إذا لزم الأمر" مضيفا "مخزوناتنا مناسبة لذلك، سواء على الصعيد المحلي أو في بقية أنحاء العالم، نظرا إلى طريقة موازنتنا بين الذخائر العالية التقنية وغيرها من الذخائر المنتجة بكميات أكبر".يُذكر أن عدة مصادر أمريكية قد ذكرت، أمس الخميس، أن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاق بشأن مذكرة تفاهم مدتها 60 يومًا لتمديد وقف إطلاق النار وبدء مفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني، لكن الاتفاق تنقصه الموافقة النهائية للرئيس دونالد ترامب.وتشهد المفاوضات الأمريكية الإيرانية، بوساطة باكستانية، زخمًا متزايدًا، وسط حديث متزايد عن اقتراب التوصل إلى تفاهم أولي يهدف إلى خفض التوتر، رغم استمرار التباين بشأن قضايا رئيسية، على رأسها البرنامج النووي الإيراني وحرية الملاحة في مضيق هرمز.واندلعت حرب أمريكية إسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/شباط الماضي، استمرت نحو 40 يومًا، وأسفرت عن مقتل آلاف الإيرانيين، على رأسهم المرشد الأعلى علي خامنئي، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.وتوصلت واشنطن وطهران، بوساطة باكستانية، في 8 أبريل/نيسان، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز؛ وأعلن الرئيس الأمريكي لاحقًا تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات.

