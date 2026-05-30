هيغسيث: الولايات المتحدة ستعتبر أي اتفاق مع إيران اتفاقا جيدا

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم العربي
مركز ثقافي عربي في روسيا لتعميق التقارب الحضاري و الثقافي
08:29 GMT
29 د
من الملعب
كريستال بالاس "يصعق" فايكانو ويتوج بدوري المؤتمر الأوروبي.. فمن يعانق ذات الأذنين؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
27 د
الحدث من سبوتنيك
القرض الحسن في قلب العاصفة … شبكة أمان إجتماعية أم شرارة أزمة سياسيةٍ كبرى؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
مصر من حرب أكتوبر الى كامب دافيد
12:03 GMT
45 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
مبادرة الصدر .. هل تُعطي زخما سياسيا لملف نزع سلاح الفصائل؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
إيران تنفي التوصل إلى مذكرة تفاهم بين طهران وواشنطن، إسرائيل تعلن رسميا قطع علاقاتها مع الأمين العام للأمم المتحدة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
كيف يؤثر المنتدى الأول للأمن على القرارات العسكرية وصياغة التحالفات؟ يجيب خبراء
18:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تهديد الولايات المتحدة لعمان مقصود به فرض عقوبات اقتصادية
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
08:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
قريبا سنركب الروبوت وننطلق .. والصحة العالمية تدق ناقوس الخطر من تفشي ايبولا
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
09:46 GMT
14 د
نبض افريقيا
عفو ملكي ينهي أزمة بين السنغال والمغرب على خلفية نهائي بطولة الأمم الأفريقية
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
10:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
11:03 GMT
30 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
11:41 GMT
19 د
خطوط التماس
مصر من حرب أكتوبر الى كامب دافيد
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:49 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
16:03 GMT
14 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تهديد الولايات المتحدة لعمان مقصود به فرض عقوبات اقتصادية
16:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
16:47 GMT
8 د
مساحة حرة
المصريون لا يستطيعون سحب أموالهم.. أزمة في ماكينات الصراف الآلي
18:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
هيغسيث: الولايات المتحدة ستعتبر أي اتفاق مع إيران اتفاقا جيدا
سبوتنيك عربي
أكد وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث أن الولايات المتحدة ستعتبر أي اتفاق مع إيران اتفاقًا جيدًا. 30.05.2026, سبوتنيك عربي
هيغسيث: الولايات المتحدة ستعتبر أي اتفاق مع إيران اتفاقا جيدا

02:21 GMT 30.05.2026 (تم التحديث: 03:39 GMT 30.05.2026)
© REUTERS Maxim Shemetovالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ووزير الحرب الأمريكي، بيت هيغسيث
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ووزير الحرب الأمريكي، بيت هيغسيث - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2026
أكد وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث أن الولايات المتحدة ستعتبر أي اتفاق مع إيران اتفاقًا جيدًا.
وقال هيغسيث في "منتدى شانغريلا" بسنغافورة: "أي اتفاق سيكون جيدًا، بل ممتازًا"، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحلى بالصبر في سبيل التوصل إليه.
وأكد هيغسيث أن ترامب أعرب له شخصيًا عن نيته التحلي بالصبر.
وصرح هيغسيث في حوار شانغريلا للدفاع "نحن قادرون تماما على استئناف العمليات "إذا لزم الأمر" مضيفا "مخزوناتنا مناسبة لذلك، سواء على الصعيد المحلي أو في بقية أنحاء العالم، نظرا إلى طريقة موازنتنا بين الذخائر العالية التقنية وغيرها من الذخائر المنتجة بكميات أكبر".
يُذكر أن عدة مصادر أمريكية قد ذكرت، أمس الخميس، أن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاق بشأن مذكرة تفاهم مدتها 60 يومًا لتمديد وقف إطلاق النار وبدء مفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني، لكن الاتفاق تنقصه الموافقة النهائية للرئيس دونالد ترامب.
وتشهد المفاوضات الأمريكية الإيرانية، بوساطة باكستانية، زخمًا متزايدًا، وسط حديث متزايد عن اقتراب التوصل إلى تفاهم أولي يهدف إلى خفض التوتر، رغم استمرار التباين بشأن قضايا رئيسية، على رأسها البرنامج النووي الإيراني وحرية الملاحة في مضيق هرمز.
واندلعت حرب أمريكية إسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/شباط الماضي، استمرت نحو 40 يومًا، وأسفرت عن مقتل آلاف الإيرانيين، على رأسهم المرشد الأعلى علي خامنئي، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.
وتوصلت واشنطن وطهران، بوساطة باكستانية، في 8 أبريل/نيسان، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز؛ وأعلن الرئيس الأمريكي لاحقًا تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات.
