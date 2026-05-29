إعلام: ترامب يؤجل الحسم بشأن اتفاق محتمل مع إيران

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام أمريكية، السبت، بأن الرئيس دونالد ترامب لم يتخذ أي قرار بشأن اتفاق محتمل مع إيران، عقب اجتماع استمر ساعتين مع مستشاريه الأمنيين في غرفة... 29.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-29T21:32+0000

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤول أمريكي رفيع أن: "ترامب لم يتخذ أي قرار بشأن الاتفاق، حيث لا تزال هناك قضايا قيد النقاش، بما فيها أموال إيران المجمدة".وكان ترامب قد كتب، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، الجمعة، أنه سيعقد اجتماعًا "لاتخاذ قرار نهائي" بشأن إيران. ولفت إلى أنه لا يوجد حتى الآن اتفاق بشأن الملف النووي الإيراني ومضيق هرمز، رغم التوصل إلى تفاهمات حول بعض القضايا الأقل أهمية.كما أعلن رفع الحصار البحري الأمريكي على إيران، مضيفًا أنه يجب على طهران "فتح مضيق هرمز فورًا، من دون رسوم، أمام حركة الملاحة غير المقيّدة في الاتجاهين، وسيتم التخلص من كل الألغام البحرية".يُذكر أن عدة مصادر أمريكية قد ذكرت، أمس الخميس، أن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاق بشأن مذكرة تفاهم مدتها 60 يومًا لتمديد وقف إطلاق النار وبدء مفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني، لكن الاتفاق تنقصه الموافقة النهائية للرئيس دونالد ترامب.وتشهد المفاوضات الأمريكية الإيرانية، بوساطة باكستانية، زخمًا متزايدًا، وسط حديث متزايد عن اقتراب التوصل إلى تفاهم أولي يهدف إلى خفض التوتر، رغم استمرار التباين بشأن قضايا رئيسية، على رأسها البرنامج النووي الإيراني وحرية الملاحة في مضيق هرمز.واندلعت حرب أمريكية إسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/شباط الماضي، استمرت نحو 40 يومًا، وأسفرت عن مقتل آلاف الإيرانيين، على رأسهم المرشد الأعلى علي خامنئي، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.وتوصلت واشنطن وطهران، بوساطة باكستانية، في 8 أبريل/نيسان، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز؛ وأعلن الرئيس الأمريكي لاحقًا تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

