وزير الخزانة الأمريكي: رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية سيتم بشكل تدريجي
سبوتنيك عربي
قال وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، اليوم الجمعة، إن أي رفع للحصار المالي والاقتصادي الأمريكي المفروض على إيران "سيكون تدريجيا". 29.05.2026, سبوتنيك عربي
وأضاف خلال منتدى ريغان الاقتصادي الوطني: "سنرى.. سيكون الأمر كذلك، فكل ما يُرفع سيتم تعليقه ببطء". وفي 29 نيسان/ أبريل 2026، صرح بيسنت بأن واشنطن استولت على أصول رقمية إيرانية بقيمة تقارب 500 مليون دولار.وقال في منتدى ريغان الاقتصادي الوطني: "أعتقد أننا صادرنا ما يقارب مليار دولار من عملاتهم الرقمية (الإيرانية)". وفرضت الولايات المتحدة، في 13 نيسان/أبريل 2026، حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، ولاحقًا أعلن ترامب، في 21 نيسان/أبريل الماضي، تمديد تفاهم لوقف إطلاق النار مع إيران، إلى حين تقديم مقترح إيراني وانتهاء المفاوضات، وذلك استجابة لطلب الوسيط الباكستاني، ورغم ذلك، أكد أن الحصار البحري لجميع الموانئ الإيرانية سيظل مستمرًا.ومنذ ذلك الحين لا تزال الخلافات الجوهرية بين الطرفين تعرقل التوصل إلى اتفاق نهائي، لتدخل المفاوضات في حالة من الجمود.
