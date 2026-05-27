التلفزيون الإيراني: اتفاق محتمل مع واشنطن ينص على رفع الحصار وفتح "هرمز" أمام السفن التجارية
سبوتنيك عربي
كشف التلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل مسودة أولية غير رسمية لمذكرة تفاهم محتملة بين طهران وواشنطن، تنص على رفع الحصار البحري الأمريكي...
2026-05-27T13:23+0000
كشف التلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل مسودة أولية غير رسمية لمذكرة تفاهم محتملة بين طهران وواشنطن، تنص على رفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، في المقابل ستعيد طهران عبور السفن التجارية لمضيق هرمز إلى مستويات ما قبل الحرب خلال شهر.
وقال التلفزيون الرسمي إنه حصل على وثيقة أولية غير رسمية من 14 نقطة لمذكرة التفاهم، وبحسب النص: "تعهّدت الولايات المتحدة، بشكل واضح فيما يتعلق بمضيق هرمز، بإلغاء الحصار البحري المفروض على إيران، والتوقف عن مضايقة السفن العابرة المتجهة إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية أو القادمة منها. وفي المقابل، تعهّدت إيران بأن يعود عدد السفن التجارية العابرة من الخليج إلى بحر عمان والعكس، خلال مدة شهر، إلى المستوى الذي كان عليه قبل الحرب".
وأضاف أن "هذه التعهدات لا تشمل السفن العسكرية، وأن طهران لم تُقدّم أي التزام بفتح مضيق هرمز دون قيد أو شرط"، موضحًا أن "إيران ستتولى إدارة مسار عبور السفن لمضيق هرمز وتحصيل رسوم الخدمات بالتنسيق والتعاون مع سلطنة عمان".
وأشار التلفزيون الإيراني إلى أنه حال التوصل عبر المفاوضات
إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوما، فمن المرجح اعتماد الاتفاق بصيغة قرار مُلزم من مجلس الأمن، لافتًا إلى أن العملية تستغرق وقتًا وأن الإطار العام لمذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن لم يُحسم بعد، وهناك احتمالات بعدم التوصل إلى صيغته النهائية.
وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل حربًا على إيران، ما تسبب بأضرار وسقوط ضحايا مدنيين، فيما ردت إيران باستهداف أراضٍ إسرائيلية ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.
وفي 7 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران
التوصل إلى وقف لإطلاق النار، إلا أن المفاوضات اللاحقة التي عُقدت في إسلام آباد بينهما، انتهت دون تحقيق اختراق.