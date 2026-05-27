إيران تكشف عن "الضامن الملموس" لبقاء الاتفاق مع الولايات المتحدة

سبوتنيك عربي

صرّح علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية، اليوم الأربعاء، بأن "الخط الأحمر الإيراني واضح والأوراق والتوقيعات ليست ضمانًا، بل إن الضمان...

2026-05-27T12:29+0000

ونقلت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الأربعاء، عن ولايتي قوله إن "التاريخ يشهد بأن جميع الغزاة الذين جاؤوا بأوهام الهيمنة، من الإسكندر إلى جنكيز وصولًا إلى ترامب، ذابوا جميعًا في بوتقة الحضارة الإيرانية الغنية والعریقة، ولقد استوعبتهم جميعًا هذه الحضارة".وأضاف أن "الأمة هي أصالة حضارية متأصلة، وليست سلعة يمكن شراؤها أو استئجارها بالدولارات النفطية".وأفاد مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية، بأن "الضامن الملموس لبقاء الاتفاق هو مضيق هرمز، فالجغرافيا لا تكذب، وهي الحكم النهائي على أي عهد مكتوب على الورق".وتابع ترامب عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "سيكون هذا الاتفاق عكس كارثة الاتفاق النووي الإيراني، التي تفاوضت عليها الإدارة الفاشلة للرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، والتي كانت بمثابة طريق مباشر ومفتوح لإيران نحو امتلاك سلاح نووي. كلا، أنا لا أبرم صفقات كهذه!".وفي 7 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران التوصل إلى وقف لإطلاق النار، إلا أن المفاوضات اللاحقة التي عُقدت في إسلام آباد بينهما، انتهت دون تحقيق اختراق.

