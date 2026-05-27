إيران تكشف عن "الضامن الملموس" لبقاء الاتفاق مع الولايات المتحدة
سبوتنيك عربي
صرّح علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية، اليوم الأربعاء، بأن "الخط الأحمر الإيراني واضح والأوراق والتوقيعات ليست ضمانًا، بل إن الضمان...
صرّح علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية، اليوم الأربعاء، بأن "الخط الأحمر الإيراني واضح والأوراق والتوقيعات ليست ضمانًا، بل إن الضمان الموضوعي والملموس لبقاء الاتفاق هو مضیق هرمز"، وفق تعبيره.
ونقلت وكالة
"إرنا"، مساء اليوم الأربعاء، عن ولايتي قوله إن "التاريخ يشهد بأن جميع الغزاة الذين جاؤوا بأوهام الهيمنة، من الإسكندر إلى جنكيز وصولًا إلى ترامب، ذابوا جميعًا في بوتقة الحضارة الإيرانية الغنية والعریقة، ولقد استوعبتهم جميعًا هذه الحضارة".
وأضاف أن "الأمة هي أصالة حضارية متأصلة، وليست سلعة يمكن شراؤها أو استئجارها بالدولارات النفطية".
وأفاد مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية
، بأن "الضامن الملموس لبقاء الاتفاق هو مضيق هرمز، فالجغرافيا لا تكذب، وهي الحكم النهائي على أي عهد مكتوب على الورق".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صرّح الاثنين الماضي، بأن الاتفاق مع إيران سيكون إما "اتفاقًا عظيمًا وذا مغزى أو لن يكون هناك اتفاق على الإطلاق"، وفق تعبيره.
وتابع ترامب عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "سيكون هذا الاتفاق عكس كارثة الاتفاق النووي الإيراني، التي تفاوضت عليها الإدارة الفاشلة للرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، والتي كانت بمثابة طريق مباشر ومفتوح لإيران نحو امتلاك سلاح نووي. كلا، أنا لا أبرم صفقات كهذه!".
وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل حربًا على إيران، ما تسبب بأضرار وسقوط ضحايا مدنيين، فيما ردت إيران باستهداف أراضٍ إسرائيلية ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.
وفي 7 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران
التوصل إلى وقف لإطلاق النار، إلا أن المفاوضات اللاحقة التي عُقدت في إسلام آباد بينهما، انتهت دون تحقيق اختراق.