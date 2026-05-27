إيران تكشف عن "الضامن الملموس" لبقاء الاتفاق مع الولايات المتحدة

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
08:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
إعلان نيروبي يقترح إنشاء لجنة عسكرية مشتركة لوقف إطلاق النار في السودان
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
09:49 GMT
6 د
الحدث من سبوتنيك
روسيا حاضرة في نظام الاقتصاد العالمي... في لبنان: قبيل عيد الأضحى، ماذا عن الحركة السياحية؟
10:00 GMT
63 د
من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
11:03 GMT
27 د
روسيا والعالم العربي
مركز ثقافي عربي في روسيا لتعميق التقارب الحضاري و الثقافي
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
12:03 GMT
17 د
مساحة حرة
تحولت إلى قضية رأي عام.. غضب عارم في مصر بعد منع رجال يرتدون "الجلابية" من دخول السينما
12:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:50 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
16:03 GMT
15 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
16:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:48 GMT
12 د
بلا قيود
خبير: واشنطن في مأزق وهي تريد توقيع اتفاق مع طهران
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لماذا يربط ترامب الاتفاق مع إيران باستئناف مسار التطبيع؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
السينما تقاوم الصمت: كيف فرضت القضية الفلسطينية حضورها في مهرجان "كان" 2026؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
08:30 GMT
30 د
من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
09:03 GMT
27 د
صدى الحياة
مليار إنسان بلا إسكان.. والعالم على حافة انفجار اجتماعي
09:31 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
لبنان يمضي قُدُمًا في تنفيذ إصلاحٍ تاريخيّ لنظام التقاعد الاجتماعي وموسكو تستضيف مهرجانا عائليا ضخماً بمناسبة عيد الأضحى... ماذا عن الحضور الإسلامي في المجتمع الروسي؟
10:00 GMT
63 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:03 GMT
17 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
11:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
16:36 GMT
24 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
إيران تكشف عن "الضامن الملموس" لبقاء الاتفاق مع الولايات المتحدة
سبوتنيك عربي
صرّح علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية، اليوم الأربعاء، بأن "الخط الأحمر الإيراني واضح والأوراق والتوقيعات ليست ضمانًا، بل إن الضمان... 27.05.2026, سبوتنيك عربي
العالم
الأخبار
إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102762/23/1027622390_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_c32adbaebef5c0ae946776346c15e99c.jpg
ونقلت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الأربعاء، عن ولايتي قوله إن "التاريخ يشهد بأن جميع الغزاة الذين جاؤوا بأوهام الهيمنة، من الإسكندر إلى جنكيز وصولًا إلى ترامب، ذابوا جميعًا في بوتقة الحضارة الإيرانية الغنية والعریقة، ولقد استوعبتهم جميعًا هذه الحضارة".وأضاف أن "الأمة هي أصالة حضارية متأصلة، وليست سلعة يمكن شراؤها أو استئجارها بالدولارات النفطية".وأفاد مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية، بأن "الضامن الملموس لبقاء الاتفاق هو مضيق هرمز، فالجغرافيا لا تكذب، وهي الحكم النهائي على أي عهد مكتوب على الورق".وتابع ترامب عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "سيكون هذا الاتفاق عكس كارثة الاتفاق النووي الإيراني، التي تفاوضت عليها الإدارة الفاشلة للرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، والتي كانت بمثابة طريق مباشر ومفتوح لإيران نحو امتلاك سلاح نووي. كلا، أنا لا أبرم صفقات كهذه!".وفي 7 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران التوصل إلى وقف لإطلاق النار، إلا أن المفاوضات اللاحقة التي عُقدت في إسلام آباد بينهما، انتهت دون تحقيق اختراق.
إيران تكشف عن "الضامن الملموس" لبقاء الاتفاق مع الولايات المتحدة

صرّح علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية، اليوم الأربعاء، بأن "الخط الأحمر الإيراني واضح والأوراق والتوقيعات ليست ضمانًا، بل إن الضمان الموضوعي والملموس لبقاء الاتفاق هو مضیق هرمز"، وفق تعبيره.
ونقلت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الأربعاء، عن ولايتي قوله إن "التاريخ يشهد بأن جميع الغزاة الذين جاؤوا بأوهام الهيمنة، من الإسكندر إلى جنكيز وصولًا إلى ترامب، ذابوا جميعًا في بوتقة الحضارة الإيرانية الغنية والعریقة، ولقد استوعبتهم جميعًا هذه الحضارة".
وأضاف أن "الأمة هي أصالة حضارية متأصلة، وليست سلعة يمكن شراؤها أو استئجارها بالدولارات النفطية".
وأفاد مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية، بأن "الضامن الملموس لبقاء الاتفاق هو مضيق هرمز، فالجغرافيا لا تكذب، وهي الحكم النهائي على أي عهد مكتوب على الورق".
فانس: متفائل بموافقة إيران على عدم تطوير أسلحة نووية
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صرّح الاثنين الماضي، بأن الاتفاق مع إيران سيكون إما "اتفاقًا عظيمًا وذا مغزى أو لن يكون هناك اتفاق على الإطلاق"، وفق تعبيره.

وتابع ترامب عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "سيكون هذا الاتفاق عكس كارثة الاتفاق النووي الإيراني، التي تفاوضت عليها الإدارة الفاشلة للرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، والتي كانت بمثابة طريق مباشر ومفتوح لإيران نحو امتلاك سلاح نووي. كلا، أنا لا أبرم صفقات كهذه!".
موسكو: لا يزال اقتراحنا بنقل اليورانيوم المخصب من إيران مطروحا
وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل حربًا على إيران، ما تسبب بأضرار وسقوط ضحايا مدنيين، فيما ردت إيران باستهداف أراضٍ إسرائيلية ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.
وفي 7 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران التوصل إلى وقف لإطلاق النار، إلا أن المفاوضات اللاحقة التي عُقدت في إسلام آباد بينهما، انتهت دون تحقيق اختراق.
