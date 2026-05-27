دي فانس: متفائل بموافقة إيران على عدم تطوير أسلحة نووية
سبوتنيك عربي
عبّر جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، اليوم الأربعاء، عن تفاؤله بإمكانية توصل إيران إلى "التزام ضمن أي اتفاق محتمل يقضي بعدم تطوير أو امتلاك أسلحة نووية"
وقال دي فانس، في مقابلة مع شبكة "إن بي سي"، إن "التحدي الأكبر يتمثل في آليات الرقابة والتحقق. أعتقد أن السؤال الأكثر صعوبة هو ما إذا كانت إيران ستوافق على آلية رقابة وآلية تحقق تمنحنا الثقة بأنها لن تنتهك الاتفاق في المستقبل".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال الاثنين الماضي، بأن الاتفاق مع إيران سيكون إما "اتفاقًا عظيمًا وذا مغزى أو لن يكون هناك اتفاق على الإطلاق"، وفق تعبيره.وفي 7 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران التوصل إلى وقف لإطلاق النار، إلا أن المفاوضات اللاحقة التي عُقدت في إسلام آباد بينهما، انتهت دون تحقيق اختراق.
عبّر جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، اليوم الأربعاء، عن تفاؤله بإمكانية توصل إيران إلى "التزام ضمن أي اتفاق محتمل يقضي بعدم تطوير أو امتلاك أسلحة نووية"، وفق تعبيره.
وقال دي فانس، في مقابلة مع شبكة "إن بي سي"، إن "التحدي الأكبر يتمثل في آليات الرقابة والتحقق. أعتقد أن السؤال الأكثر صعوبة هو ما إذا كانت إيران ستوافق على آلية رقابة وآلية تحقق تمنحنا الثقة بأنها لن تنتهك الاتفاق في المستقبل".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال الاثنين الماضي، بأن الاتفاق مع إيران سيكون إما "اتفاقًا عظيمًا وذا مغزى أو لن يكون هناك اتفاق على الإطلاق"، وفق تعبيره.
وتابع ترامب عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "سيكون هذا الاتفاق عكس كارثة الاتفاق النووي الإيراني، التي تفاوضت عليها الإدارة الفاشلة للرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، والتي كانت بمثابة طريق مباشر ومفتوح لإيران نحو امتلاك سلاح نووي. كلا، أنا لا أبرم صفقات كهذه!".
وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل حربًا على إيران، ما تسبب بأضرار وسقوط ضحايا مدنيين، فيما ردت إيران باستهداف أراضٍ إسرائيلية ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.
وفي 7 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران
التوصل إلى وقف لإطلاق النار، إلا أن المفاوضات اللاحقة التي عُقدت في إسلام آباد بينهما، انتهت دون تحقيق اختراق.