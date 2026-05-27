القوات الروسية تحرر بلدة فوزدفيجيفكا في مقاطعة زابوروجيه - وزارة الدفاع
طهران: إيران وعمان تجريان مفاوضات حول وضع نظام عبور جديد للسفن عبر مضيق هرمز
أعلن نائب سكرتير مجلس الأمن الإيراني، علي باقري كني، اليوم الأربعاء، بأن إيران وسلطنة عمان تجريان مفاوضات مشتركة حول وضع نظام جديد لمرور السفن عبر مضيق هرمز. 27.05.2026, سبوتنيك عربي
© AP Photo / Hassan Ammarالقائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني، علي باقري كني
القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني، علي باقري كني - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2026
أعلن نائب سكرتير مجلس الأمن الإيراني، علي باقري كني، اليوم الأربعاء، بأن إيران وسلطنة عمان تجريان مفاوضات مشتركة حول وضع نظام جديد لمرور السفن عبر مضيق هرمز.
وقال باقري، على هامش المنتدى الدولي الأول للأمن: "تتفاوض إيران وسلطنة عمان، بوصفهما دولتين ساحليتين متجاورتين، معًا لتحديد آلية جديدة لعبور مضيق هرمز".
ووفقاً له، فإن شروط وإجراءات المرور عبر مضيق هرمز ستكون مختلفة تماماً عما كانت عليه قبل بدء الصراع حول إيران.
وأكد أنه لم يتم التوصل بعد لاتفاق مع الولايات المتحدة بشأن فتح مضيق هرمز.

وقال باقري كني لـ"سبوتنيك": "طالما لم نتفق على جميع المسائل، فإننا نعتبر أننا لم نتفق على أي شيء".

وأوضح أن الاتصالات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة مستمرة.

وقال باقري للصحفيين: "أما بالنسبة للاتصال غير المباشر مع الأمريكيين، نعم، فهو مستمر".

ونوه إلى أن مسألة مصير مخزونات إيران من اليورانيوم المخصب ليست مدرجة على الأجندة حاليًا.
وقال باقري للصحفيين، ردًا على سؤال حول مصير مخزون إيران من اليورانيوم المخصب: "هذه المسألة ليست مدرجة على أجندة المحادثات حاليًا".
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في 23 أيار/ مايو، أن لا علاقة للولايات المتحدة الأمريكية بمضيق هرمز، مشيرا إلى وجود آلية بين إيران وعمان حوله باعتبارهما دولتين ساحليتين عليه.
وقال، في تصريح صحفي نقلته وسائل إعلام إيرانية: "مضيق هرمز لا علاقة له بالولايات المتحدة. يجب أن تعرف آلية بيننا وبين عُمان باعتبارنا دولا ساحلية. نحن في حوار مع الجهات المختصة، وندرك أهمية هذا الممر المائي للمجتمع الدولي".
وأضاف بقائي: "يعلم المجتمع الدولي أن انعدام الأمن ناتج عن الإجراءات العدوانية للولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني، ويدركون أن الإجراء المسؤول من إيران وعُمان لإنشاء آلية لعبور آمن للسفن عبر هذا الممر يصب في مصلحة المجتمع الدولي".
