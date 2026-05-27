https://sarabic.ae/20260527/طهران-إيران-وعمان-تجريان-مفاوضات-حول-وضع-نظام-عبور-جديد-للسفن-عبر-مضيق-هرمز-1113777877.html

طهران: إيران وعمان تجريان مفاوضات حول وضع نظام عبور جديد للسفن عبر مضيق هرمز

طهران: إيران وعمان تجريان مفاوضات حول وضع نظام عبور جديد للسفن عبر مضيق هرمز

سبوتنيك عربي

أعلن نائب سكرتير مجلس الأمن الإيراني، علي باقري كني، اليوم الأربعاء، بأن إيران وسلطنة عمان تجريان مفاوضات مشتركة حول وضع نظام جديد لمرور السفن عبر مضيق هرمز. 27.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-27T08:47+0000

2026-05-27T08:47+0000

2026-05-27T08:47+0000

إيران

أخبار إيران

سلطنة عمان

مضيق هرمز

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0d/1091700830_0:22:1640:945_1920x0_80_0_0_27a09e999fc0dbaf5650d4f93e5b22aa.jpg

وقال باقري، على هامش المنتدى الدولي الأول للأمن: "تتفاوض إيران وسلطنة عمان، بوصفهما دولتين ساحليتين متجاورتين، معًا لتحديد آلية جديدة لعبور مضيق هرمز".ووفقاً له، فإن شروط وإجراءات المرور عبر مضيق هرمز ستكون مختلفة تماماً عما كانت عليه قبل بدء الصراع حول إيران.وأكد أنه لم يتم التوصل بعد لاتفاق مع الولايات المتحدة بشأن فتح مضيق هرمز.وأوضح أن الاتصالات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة مستمرة.ونوه إلى أن مسألة مصير مخزونات إيران من اليورانيوم المخصب ليست مدرجة على الأجندة حاليًا.وقال باقري للصحفيين، ردًا على سؤال حول مصير مخزون إيران من اليورانيوم المخصب: "هذه المسألة ليست مدرجة على أجندة المحادثات حاليًا".وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في 23 أيار/ مايو، أن لا علاقة للولايات المتحدة الأمريكية بمضيق هرمز، مشيرا إلى وجود آلية بين إيران وعمان حوله باعتبارهما دولتين ساحليتين عليه.وقال، في تصريح صحفي نقلته وسائل إعلام إيرانية: "مضيق هرمز لا علاقة له بالولايات المتحدة. يجب أن تعرف آلية بيننا وبين عُمان باعتبارنا دولا ساحلية. نحن في حوار مع الجهات المختصة، وندرك أهمية هذا الممر المائي للمجتمع الدولي".وأضاف بقائي: "يعلم المجتمع الدولي أن انعدام الأمن ناتج عن الإجراءات العدوانية للولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني، ويدركون أن الإجراء المسؤول من إيران وعُمان لإنشاء آلية لعبور آمن للسفن عبر هذا الممر يصب في مصلحة المجتمع الدولي".

https://sarabic.ae/20260525/إعلام-الولايات-المتحدة-وإيران-توصلتا-إلى-اتفاق-مبدئي-يقضي-بإعادة-فتح-مضيق-هرمز-1113708190.html

إيران

أخبار إيران

سلطنة عمان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, سلطنة عمان, مضيق هرمز