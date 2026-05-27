https://sarabic.ae/20260527/موسكو-لا-يزال-اقتراحنا-بنقل-اليورانيوم-المخصب-من-إيران-مطروحا-1113778964.html

موسكو: لا يزال اقتراحنا بنقل اليورانيوم المخصب من إيران مطروحا

موسكو: لا يزال اقتراحنا بنقل اليورانيوم المخصب من إيران مطروحا

سبوتنيك عربي

أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الأربعاء، أن مقترح روسيا بنقل اليورانيوم العالي التخصيب من إيران لا يزال قائما. 27.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-27T09:37+0000

2026-05-27T09:37+0000

2026-05-27T09:37+0000

روسيا

إيران

أخبار إيران

أخبار روسيا اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/0f/1084997461_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2d6ec952017ea9712ea8b217b659c325.jpg

وقال ريابكوف في مؤتمر صحفي: "مقترحنا، الذي أكده الرئيس الروسي مراراً، بنقل اليورانيوم إلى روسيا، وفق سلسلة من الخطوات المقبولة لدى الطرفين، بحيث يستخدم هذا اليورانيوم في نهاية المطاف لتصنيع وقود للمفاعلات الإيرانية، لا يزال مطروحاً بالكامل، ولن نتراجع عنه".وأكد ريابكوف للصحفيين أن روسيا أبلغت الولايات المتحدة مراراً وتكراراً استعدادها لسحب اليورانيوم العالي التخصيب من إيران.وقال ريابكوف: "تحدثنا مع الأمريكيين حول هذا الموضوع مراراً، وتتصدر جوانب مختلفة من القضية الإيرانية المشهد في أوقات متفرقة، وواشنطن على دراية تامة بمواقفنا ومواقف إيران".وصرح ريابكوف للصحفيين، بأن روسيا تفترض أنه في حال توصلت الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق، فإن قضية اليورانيوم العالي التخصيب في إيران ستكون موضوع نقاش لاحق.وأضاف ريابكوف: "نفترض أنه في حال التوصل إلى الاتفاق قيد المناقشة حاليًا، فإن خطة التعامل مع اليورانيوم العالي التخصيب في إيران ستكون موضوع نقاش لاحق في المستقبل".وصرح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في 15 أيار/ مايو، أن مسألة نقل اليورانيوم المخصب من إيران وصلت إلى طريق مسدود في الحوار مع الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن الجانبين اتفقا على العودة إلى هذا الملف في مراحل لاحقة من المفاوضات، لكنه أكد امتنان طهران لمبادرة موسكو في هذا الشأن.وأضاف، خلال مؤتمر صحفي، تعليقًا على قضية نقل اليورانيوم المخصب من إيران والمبادرة الروسية بشأنه: "إن مسألة المواد المخصبة معقدة للغاية، وقد قررنا مع الأمريكيين، نظرًا لأن هذا الملف وصل عمليًا إلى طريق مسدود، تأجيله إلى مراحل لاحقة من المفاوضات".وفي وقت سابق، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه إذا لم تسلّم إيران مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى الولايات المتحدة، فإن الأمريكيين سيأتون لأخذه بأنفسهم.وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل حربًا على إيران، وردّت إيران باستهداف الأراضي الإسرائيلية وقواعد عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.وفي 7 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران وقفًا لإطلاق النار. وانتهت مفاوضات لاحقة في إسلام آباد دون تحقيق اختراق. ولم تُسجل عودة إلى الأعمال القتالية، لكن الولايات المتحدة فرضت حصارًا على المواني الإيرانية. وتعمل أطراف الوساطة حاليًا على ترتيب جولة جديدة من المفاوضات.وفي 4 مايو/ أيار الجاري، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن "الهدف الرئيسي لواشنطن لا يزال ضمان عدم حصول إيران على أسلحة نووية"، وفق تعبيره.روبيو: هناك تقدم في ملف إيران وأخبار جديدة في المستقبل القريب

https://sarabic.ae/20260523/روبيو-على-إيران-إبقاء-مضيق-هرمز-مفتوحا-دون-رسوم-عبور-وتسليم-اليورانيوم-المخصب-أيضا-1113683193.html

إيران

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, إيران, أخبار إيران, أخبار روسيا اليوم