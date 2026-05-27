موسكو: لا يزال اقتراحنا بنقل اليورانيوم المخصب من إيران مطروحا

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
08:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
إعلان نيروبي يقترح إنشاء لجنة عسكرية مشتركة لوقف إطلاق النار في السودان
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
09:49 GMT
6 د
الحدث من سبوتنيك
روسيا حاضرة في نظام الاقتصاد العالمي... في لبنان: قبيل عيد الأضحى، ماذا عن الحركة السياحية؟
10:00 GMT
63 د
من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
11:03 GMT
27 د
روسيا والعالم العربي
مركز ثقافي عربي في روسيا لتعميق التقارب الحضاري و الثقافي
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
12:03 GMT
17 د
مساحة حرة
تحولت إلى قضية رأي عام.. غضب عارم في مصر بعد منع رجال يرتدون "الجلابية" من دخول السينما
12:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:50 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
16:03 GMT
15 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
16:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:48 GMT
12 د
بلا قيود
خبير: واشنطن في مأزق وهي تريد توقيع اتفاق مع طهران
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لماذا يربط ترامب الاتفاق مع إيران باستئناف مسار التطبيع؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
السينما تقاوم الصمت: كيف فرضت القضية الفلسطينية حضورها في مهرجان "كان" 2026؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
08:30 GMT
30 د
من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
09:03 GMT
27 د
صدى الحياة
مليار إنسان بلا إسكان.. والعالم على حافة انفجار اجتماعي
09:31 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
لبنان يمضي قُدُمًا في تنفيذ إصلاحٍ تاريخيّ لنظام التقاعد الاجتماعي وموسكو تستضيف مهرجانا عائليا ضخماً بمناسبة عيد الأضحى... ماذا عن الحضور الإسلامي في المجتمع الروسي؟
10:00 GMT
63 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:03 GMT
17 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
11:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
16:36 GMT
24 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
موسكو: لا يزال اقتراحنا بنقل اليورانيوم المخصب من إيران مطروحا
أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الأربعاء، أن مقترح روسيا بنقل اليورانيوم العالي التخصيب من إيران لا يزال قائما. 27.05.2026, سبوتنيك عربي
أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الأربعاء، أن مقترح روسيا بنقل اليورانيوم العالي التخصيب من إيران لا يزال قائما.
وقال ريابكوف في مؤتمر صحفي: "مقترحنا، الذي أكده الرئيس الروسي مراراً، بنقل اليورانيوم إلى روسيا، وفق سلسلة من الخطوات المقبولة لدى الطرفين، بحيث يستخدم هذا اليورانيوم في نهاية المطاف لتصنيع وقود للمفاعلات الإيرانية، لا يزال مطروحاً بالكامل، ولن نتراجع عنه".
وأكد ريابكوف للصحفيين أن روسيا أبلغت الولايات المتحدة مراراً وتكراراً استعدادها لسحب اليورانيوم العالي التخصيب من إيران.
وقال ريابكوف: "تحدثنا مع الأمريكيين حول هذا الموضوع مراراً، وتتصدر جوانب مختلفة من القضية الإيرانية المشهد في أوقات متفرقة، وواشنطن على دراية تامة بمواقفنا ومواقف إيران".
واستطرد نائب الوزير: لكننا لا نفرض أي شيء على أحد.
وصرح ريابكوف للصحفيين، بأن روسيا تفترض أنه في حال توصلت الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق، فإن قضية اليورانيوم العالي التخصيب في إيران ستكون موضوع نقاش لاحق.
وأضاف ريابكوف: "نفترض أنه في حال التوصل إلى الاتفاق قيد المناقشة حاليًا، فإن خطة التعامل مع اليورانيوم العالي التخصيب في إيران ستكون موضوع نقاش لاحق في المستقبل".
وصرح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في 15 أيار/ مايو، أن مسألة نقل اليورانيوم المخصب من إيران وصلت إلى طريق مسدود في الحوار مع الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن الجانبين اتفقا على العودة إلى هذا الملف في مراحل لاحقة من المفاوضات، لكنه أكد امتنان طهران لمبادرة موسكو في هذا الشأن.
وأضاف، خلال مؤتمر صحفي، تعليقًا على قضية نقل اليورانيوم المخصب من إيران والمبادرة الروسية بشأنه: "إن مسألة المواد المخصبة معقدة للغاية، وقد قررنا مع الأمريكيين، نظرًا لأن هذا الملف وصل عمليًا إلى طريق مسدود، تأجيله إلى مراحل لاحقة من المفاوضات".
وأشار إلى أنه يثمّن عرض روسيا ورغبتها في المساعدة على حل هذه المشكلة.
وفي وقت سابق، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه إذا لم تسلّم إيران مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى الولايات المتحدة، فإن الأمريكيين سيأتون لأخذه بأنفسهم.
وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل حربًا على إيران، وردّت إيران باستهداف الأراضي الإسرائيلية وقواعد عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.
وقالت واشنطن وتل أبيب إن الهجوم "الاستباقي" كان ضروريًا لمواجهة ما وصفتاه بـ"التهديد المقبل" من البرنامج النووي الإيراني، لكنهما أوضحتا لاحقًا رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.
وفي 7 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران وقفًا لإطلاق النار. وانتهت مفاوضات لاحقة في إسلام آباد دون تحقيق اختراق. ولم تُسجل عودة إلى الأعمال القتالية، لكن الولايات المتحدة فرضت حصارًا على المواني الإيرانية. وتعمل أطراف الوساطة حاليًا على ترتيب جولة جديدة من المفاوضات.
وفي 4 مايو/ أيار الجاري، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن "الهدف الرئيسي لواشنطن لا يزال ضمان عدم حصول إيران على أسلحة نووية"، وفق تعبيره.
