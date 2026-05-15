https://sarabic.ae/20260515/عراقجي-إيران-لا-تخشى-أحدا-وإذا-أردنا-قلبنا-موازين-العالم-1113428178.html
عراقجي: إيران لا تخشى أحدا... وإذا أردنا قلبنا موازين العالم
عراقجي: إيران لا تخشى أحدا... وإذا أردنا قلبنا موازين العالم
سبوتنيك عربي
قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن طهران لا تخشى أحدًا، مشيرًا إلى أن بلاده قدمت دماءها وإذا لزم الأمر ستقدم المزيد ولن تتراجع عن أداء واجبها. 15.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-15T00:27+0000
2026-05-15T00:27+0000
2026-05-15T00:28+0000
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/07/1113195835_0:17:1185:684_1920x0_80_0_0_483bce3723d4da20026b6e4d53eb3190.jpg
وأضاف عراقجي، في تصريحات له، أن "مكانة إيران بعد الحرب الأخيرة تختلف جذريًا عما كانت عليه قبلها"، مؤكداً أن العالم بات يتعامل مع واقع جديد لفهم الدور الإيراني.وأوضح أن "وجه إيران تغيّر، وأن العالم أدرك أنه يتعامل مع دولة قادرة، إذا قررت، على تغيير موازين القوى الدولية"، مشيرا إلى أن بلاده أثبتت نفسها على الساحة الدولية ومنعت أعداءها من تحقيق أهدافهم، على حد تعبيره.كما ذكر الوزير الإيراني، أن العديد من وسائل الإعلام الأجنبية اعتبرت أن إيران حققت تفوقًا في حرب الروايات، بما في ذلك ما يتعلق بتقنيات الذكاء الاصطناعي.وأضاف أن ما جرى لم يكن مجرد مواجهة مع الولايات المتحدة أو إسرائيل، بل كان له تأثير واسع على مستوى العالم، الذي يترقب عودة الاستقرار والسلام.وشدد عراقجي، على أن إيران ستواصل حضورها في الساحة الدبلوماسية بنفس القوة والقدرة، مؤكداً أن أي مهمة تُسند إلى الجهاز الدبلوماسي سيتم تنفيذها بكفاءة كاملة.وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل حربًا على إيران، وردّت إيران باستهداف الأراضي الإسرائيلية وقواعد عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.وقالت واشنطن وتل أبيب إن الهجوم "الاستباقي" كان ضروريًا لمواجهة ما وصفتاه بـ"التهديد المقبل" من البرنامج النووي الإيراني، لكنهما أوضحتا لاحقًا رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.وفي 7 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران وقفا لإطلاق النار. وانتهت مفاوضات لاحقة في إسلام آباد دون تحقيق اختراق. ولم تُسجل عودة إلى الأعمال القتالية، لكن الولايات المتحدة فرضت حصارًا على المواني الإيرانية. وتعمل أطراف الوساطة حاليًا على ترتيب جولة جديدة من المفاوضات.وفي 4 مايو/ أيار الجاري، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن "الهدف الرئيسي لواشنطن لا يزال ضمان عدم حصول إيران على أسلحة نووية"، وفق تعبيره.
https://sarabic.ae/20260514/نتنياهو-غيرنا-وجه-الشرق-الأوسط-ومنعنا-إيران-من-امتلاك-قنبلة-نووية-1113427309.html
https://sarabic.ae/20260514/قائد-القيادة-المركزية-الأمريكية-مقتل-14-عسكريا-أمريكيا-منذ-اندلاع-الحرب-مع-إيران-1113418330.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/07/1113195835_132:0:1185:790_1920x0_80_0_0_a37b0dd81ca0b2130635aa3cd32b6389.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم
عراقجي: إيران لا تخشى أحدا... وإذا أردنا قلبنا موازين العالم
00:27 GMT 15.05.2026 (تم التحديث: 00:28 GMT 15.05.2026)
قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن طهران لا تخشى أحدًا، مشيرًا إلى أن بلاده قدمت دماءها وإذا لزم الأمر ستقدم المزيد ولن تتراجع عن أداء واجبها.
وأضاف عراقجي، في تصريحات له، أن "مكانة إيران بعد الحرب الأخيرة تختلف جذريًا عما كانت عليه قبلها"، مؤكداً أن العالم بات يتعامل مع واقع جديد لفهم الدور الإيراني.
وأوضح أن "وجه إيران تغيّر، وأن العالم أدرك أنه يتعامل مع دولة قادرة، إذا قررت، على تغيير موازين القوى الدولية"، مشيرا إلى أن بلاده أثبتت نفسها على الساحة الدولية ومنعت أعداءها من تحقيق أهدافهم، على حد تعبيره.
كما ذكر الوزير الإيراني، أن العديد من وسائل الإعلام الأجنبية اعتبرت أن إيران حققت تفوقًا في حرب الروايات، بما في ذلك ما يتعلق بتقنيات الذكاء الاصطناعي.
وأكد عراقجي، أن إيران حققت “نصرًا استراتيجيًا”، موضحًا أن معيار النصر والهزيمة لا يقاس بالخسائر فقط، بل بمدى تأثير إرادة الأطراف في الصراع.
وأضاف أن ما جرى لم يكن مجرد مواجهة مع الولايات المتحدة أو إسرائيل، بل كان له تأثير واسع على مستوى العالم، الذي يترقب عودة الاستقرار والسلام.
وشدد عراقجي، على أن إيران ستواصل حضورها في الساحة الدبلوماسية بنفس القوة والقدرة، مؤكداً أن أي مهمة تُسند إلى الجهاز الدبلوماسي سيتم تنفيذها بكفاءة كاملة.
وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل حربًا على إيران، وردّت إيران باستهداف الأراضي الإسرائيلية وقواعد عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.
وقالت واشنطن وتل أبيب إن الهجوم "الاستباقي" كان ضروريًا لمواجهة ما وصفتاه بـ"التهديد المقبل" من البرنامج النووي الإيراني، لكنهما أوضحتا لاحقًا رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.
وفي 7 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران وقفا لإطلاق النار. وانتهت مفاوضات لاحقة في إسلام آباد دون تحقيق اختراق. ولم تُسجل عودة إلى الأعمال القتالية، لكن الولايات المتحدة فرضت حصارًا على المواني الإيرانية. وتعمل أطراف الوساطة حاليًا على ترتيب جولة جديدة من المفاوضات.
وفي 4 مايو/ أيار الجاري، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
، إن "الهدف الرئيسي لواشنطن لا يزال ضمان عدم حصول إيران على أسلحة نووية"، وفق تعبيره.