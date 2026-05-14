نتنياهو: غيرنا وجه الشرق الأوسط ومنعنا إيران من امتلاك قنبلة نووية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
في الذكرى 81 ليوم النصر... روسيا في مواجهة النازية الجديدة
08:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
09:03 GMT
30 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
09:33 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
09:44 GMT
16 د
مساحة حرة
نقلة جديدة في شوارع مصر.. الحكومة تبدأ عصر السيارات الكهربائية
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:03 GMT
6 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
12:09 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
12:38 GMT
22 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
40 دولة في هرمز.. هل تستعد أوروبا لمواجهة إيران؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
"كشهب لا تُعترض".. خبير يكشف تفاصيل مذهلة عن صاروخ "سارمات" الروسي
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
لبنان بين المفاوضات مع إسرائيل تحت النار، والانقسام الداخلي حول سلاح حزب الله
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
الصين تكشف عن جيش من الروبوتات المزودة بالذكاء الاصطناعي، وقطرات للعين بديلا عن نظارة القراءة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
للزوجة الحق في فسخ الزواج بعد 6 أشهر.. قانون الأسرة يشعل الجدل في مصر
08:30 GMT
29 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
الحدث من سبوتنيك
دولٌ شرق أوسطية أرهقها الاستعمار الجديد والمجاعة تطرق أبوابها... في لبنان: تفجيرات إسرائيلية تهدّد الهوية البيئية، ماذا في تفاصيلها؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
برلمان جنوب أفريقيا يعلن تشكيل لجنة لعزل الرئيس
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
روسيا والعالم
في الذكرى 81 ليوم النصر... روسيا في مواجهة النازية الجديدة
12:03 GMT
30 د
من الملعب
الكلاسيكو مخيب.. إسبانيا تملك جيلاً مرعباً والبرازيل لا تشبه نفسها
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
16:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
16:24 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
ما هي دلالات ذهاب ترامب إلى الصين؟ يوضح خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مؤتمر حركة فتح الثامن هل يشهد تحولات سياسية كبيرة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260514/نتنياهو-غيرنا-وجه-الشرق-الأوسط-ومنعنا-إيران-من-امتلاك-قنبلة-نووية-1113427309.html
نتنياهو: غيرنا وجه الشرق الأوسط ومنعنا إيران من امتلاك قنبلة نووية
نتنياهو: غيرنا وجه الشرق الأوسط ومنعنا إيران من امتلاك قنبلة نووية
سبوتنيك عربي
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن "أعداء إسرائيل يطمحون لإبادتها واقتلاعها من القدس، التي تمثل قلب الأمة اليهودية"، على حد قوله ، مؤكداً أن... 14.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-14T21:25+0000
2026-05-14T21:27+0000
إيران
أخبار إيران
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/0e/1113408953_0:0:1345:758_1920x0_80_0_0_f793f3b8ff97393d3fa78eedade3f3a3.jpg
وأضاف نتنياهو أنه "لولا تنفيذ العمليتين العسكريتين ضد إيران، لكانت طهران قد حصلت على قنبلة نووية"، معتبراً أن "التحركات الإسرائيلية غيرت وجه الشرق الأوسط وأسهمت في إعادة تشكيل موازين القوى في المنطقة".وأفادت تقارير أمريكية، نقلًا عن مصادر إسرائيلية عدة، أن السلطات الإسرائيلية تخشى من أن يتوصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى "اتفاق مع طهران دون معالجة بعض القضايا الرئيسية".وأوضحت المصادر أنه "إذا لم يُغيّر الاتفاق برنامج تخصيب اليورانيوم الإيراني، ولم يتناول ملف حلفاء إيران الإقليميين، فإن السلطات الإسرائيلية ستعتبر الحرب ضد إيران غير منتهية".ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، عن مسؤول إسرائيلي قوله: "هناك مخاوف حقيقية من أن يتوصل ترامب إلى اتفاق سيئ (مع إيران)، وتحاول إسرائيل التأثير على هذا الأمر بكل قوتها".وأضاف مصدر مطّلع على المناقشات أن إسرائيل تدرك أن قضايا الصواريخ وحلفاء إيران الإقليميين "من المرجح أن تكون خارج الطاولة، لأنها لا تبدو مدرجة في المسودات المبكرة للاتفاق بين البلدين".وقال مصدر آخر مطلع على المناقشات للشبكة إن الولايات المتحدة وإسرائيل تواصلان تنسيق "الخطط العسكرية المحتملة" ضد إيران، بما في ذلك الضربات على منشآت الطاقة والبنية التحتية، فضلًا عن الاغتيالات المستهدفة للقادة الإيرانيين، في حالة فشل المفاوضات بين البلدين.وتوسطت سلطنة عُمان في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران خلال الفترة 2025-2026، إذ انتهت المرحلة الأولى دون التوصل إلى أي اتفاقات، في يونيو/حزيران 2025، عقب شنّ إسرائيل عملية عسكرية قصيرة الأمد ضد إيران، انضمت إليها الولايات المتحدة أيضًا. وباءت المرحلة الثانية بالفشل أيضًا، وبعدها بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل بشن حرب على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، ما أسفر عن مقتل أكثر من 3000 شخص.وفي الوقت ذاته، أكد الجانب الإيراني، مرارًا، عدم رغبته في امتلاك أسلحة نووية، فضلًا عن الطبيعة السلمية الحصرية لبرنامجه النووي.عراقجي: الاستخبارات الأمريكية مخطئة... قدرة مخزوننا الصاروخي 120%
https://sarabic.ae/20260514/كاتس-مهمتنا-في-إيران-لم-تنته-ونستعد-للعودة-إلى-الهجوم-قريبا-حال-لزم-الأمر-1113410889.html
https://sarabic.ae/20260513/لافروف-أحد-أهداف-العدوان-الأمريكي---الإسرائيلي-على-إيران-منع-تطبيع-علاقاتها-مع-الدول-العربية-1113366350.html
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/0e/1113408953_150:0:1345:896_1920x0_80_0_0_14f7036e0177d65e7ebbb7ecd1fc10bd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

نتنياهو: غيرنا وجه الشرق الأوسط ومنعنا إيران من امتلاك قنبلة نووية

21:25 GMT 14.05.2026 (تم التحديث: 21:27 GMT 14.05.2026)
© REUTERS ILIA YEFIMOVICHرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2026
© REUTERS ILIA YEFIMOVICH
تابعنا عبر
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن "أعداء إسرائيل يطمحون لإبادتها واقتلاعها من القدس، التي تمثل قلب الأمة اليهودية"، على حد قوله ، مؤكداً أن حكومته اتخذت خطوات عسكرية حاسمة لمنع ما وصفه بالخطر الإيراني.
وأضاف نتنياهو أنه "لولا تنفيذ العمليتين العسكريتين ضد إيران، لكانت طهران قد حصلت على قنبلة نووية"، معتبراً أن "التحركات الإسرائيلية غيرت وجه الشرق الأوسط وأسهمت في إعادة تشكيل موازين القوى في المنطقة".
وأفادت تقارير أمريكية، نقلًا عن مصادر إسرائيلية عدة، أن السلطات الإسرائيلية تخشى من أن يتوصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى "اتفاق مع طهران دون معالجة بعض القضايا الرئيسية".
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2026
كاتس: مهمتنا في إيران لم تنته ونستعد للعودة إلى الهجوم قريبا حال لزم الأمر
13:28 GMT
وأوضحت المصادر أنه "إذا لم يُغيّر الاتفاق برنامج تخصيب اليورانيوم الإيراني، ولم يتناول ملف حلفاء إيران الإقليميين، فإن السلطات الإسرائيلية ستعتبر الحرب ضد إيران غير منتهية".
وأكد أحد المصادر مخاوف إسرائيل من أن ترامب "سيتعب من المفاوضات" وسيبرم "أي اتفاق يتضمن تنازلات في اللحظة الأخيرة".
ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، عن مسؤول إسرائيلي قوله: "هناك مخاوف حقيقية من أن يتوصل ترامب إلى اتفاق سيئ (مع إيران)، وتحاول إسرائيل التأثير على هذا الأمر بكل قوتها".
وأضاف مصدر مطّلع على المناقشات أن إسرائيل تدرك أن قضايا الصواريخ وحلفاء إيران الإقليميين "من المرجح أن تكون خارج الطاولة، لأنها لا تبدو مدرجة في المسودات المبكرة للاتفاق بين البلدين".
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2026
لافروف: أحد أهداف العدوان الأمريكي - الإسرائيلي على إيران منع تطبيع علاقاتها مع الدول العربية
أمس, 06:03 GMT
وقال مصدر آخر مطلع على المناقشات للشبكة إن الولايات المتحدة وإسرائيل تواصلان تنسيق "الخطط العسكرية المحتملة" ضد إيران، بما في ذلك الضربات على منشآت الطاقة والبنية التحتية، فضلًا عن الاغتيالات المستهدفة للقادة الإيرانيين، في حالة فشل المفاوضات بين البلدين.
وأعلنت إيران أنها ترفض الدخول في جولة ثانية من المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، "دون استيفاء 5 شروط لبناء الحد الأدنى من ضمانات الثقة"، بحسب وسائل إعلام إيرانية.
وتوسطت سلطنة عُمان في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران خلال الفترة 2025-2026، إذ انتهت المرحلة الأولى دون التوصل إلى أي اتفاقات، في يونيو/حزيران 2025، عقب شنّ إسرائيل عملية عسكرية قصيرة الأمد ضد إيران، انضمت إليها الولايات المتحدة أيضًا. وباءت المرحلة الثانية بالفشل أيضًا، وبعدها بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل بشن حرب على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، ما أسفر عن مقتل أكثر من 3000 شخص.
وفي الوقت ذاته، أكد الجانب الإيراني، مرارًا، عدم رغبته في امتلاك أسلحة نووية، فضلًا عن الطبيعة السلمية الحصرية لبرنامجه النووي.
عراقجي: الاستخبارات الأمريكية مخطئة... قدرة مخزوننا الصاروخي 120%
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала