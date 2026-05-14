كاتس: مهمتنا في إيران لم تنته ونستعد للعودة إلى الهجوم قريبا حال لزم الأمر

صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الخميس، بأن مهمة بلاده في إيران لم تنته بعد، وإسرائيل تستعد لاحتمال العودة إلى مهاجمة إيران قريبا. 14.05.2026, سبوتنيك عربي

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، عن كاتس، أن الجيش الإسرائيلي مستعد لاحتمال أن يطلب منه التصرف مرة أخرى، وربما حتى قريبا، مؤكدا أنه "إذا لم يتم تحقيق الأهداف، فسنتحرك مرة أخرى".وقال وزير الدفاع الإسرائيلي "نحن مدركون جيدا لتهديد الطائرات المسيرة إلى جانب الحلول التي تم تنفيذها بالفعل في الميدان، هناك عدد من الحلول الإضافية، التقنية والتشغيلية، وكامل منظومة الأمن تجندت لهذا الأمر. حزب الله سيدفع الثمن كاملا".وفي السياق ذاته، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، أن جنود الجيش الإسرائيلي يتنقلون في لبنان بدروع وخوذ ولا يعرفون متى يمكن أن تضربهم مسيرات "حزب الله".ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن مصدر أمني، مساء اليوم الخميس، أنه "لا حل ناجح بشكل كامل للمسيرات ولكننا نقدم للجنود وسائل ومنظومات للاحتماء"، فيما أفاد مصدر عسكري أن "الجيش الإسرائيلي لم يجد طريقة لمنع ضربات المسيّرات وهي التهديد الأكبر على قواتنا في لبنان".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 16 أبريل/ نيسان الماضي، أن لبنان وإسرائيل توصلا إلى تفاهم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام، ابتداء من منتصف ليلة 17 أبريل الماضي (بتوقيت بيروت)، بعد مفاوضات مباشرة استضافتها واشنطن جرت في 14 من الشهر ذاته، بين حكومتي البلدين لإتاحة الفرصة لعقد مفاوضات تفضي إلى اتفاق أمني وسلام دائم بين البلدين.وفي 23 أبريل الماضي، أعلن ترامب تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، لمدة ثلاثة أسابيع، وذلك بعد استضافة سفيري البلدين في البيت الأبيض.ورغم إعلان "حزب الله" اللبناني رفضه للمفاوضات المباشرة مع إسرائيل، إلا أنه أعلن التزامه بوقف إطلاق النار مع إسرائيل، مشترطًا أن يكون "شاملاً ويتضمن وقفًا للأعمال العدائية وانسحابًا إسرائيليًا كاملاً من الأراضي المحتلة جنوبي البلاد".وفي حين أن وقف إطلاق النار خفّف بشكل كبير من حدة المواجهات بين إسرائيل و"حزب الله"، إلا أنهما يتبادلان الهجمات من حين لآخر.وكان "حزب الله" اللبناني قد بدأ هجومًا بالصواريخ والطائرات المسيّرة على إسرائيل، منذ 2 مارس/ آذار الماضي، على خلفية الحرب الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران، فيما ردّت إسرائيل بقصف جوي واسع استهدف مواقع لـ"حزب الله" في الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوب وشرق لبنان، إضافة إلى توغل بري في جنوبي لبنان، وأكدت أنها بدأت عملية عسكرية جديدة ضد "حزب الله".وأسفرت الهجمات الإسرائيلية على لبنان عن مقتل نحو 2500 شخص، وإصابة نحو 8 آلاف آخرين، منذ 2 مارس الماضي.

