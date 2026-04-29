ترامب يدعو نتنياهو إلى الاقتصار على ضربات محددة في لبنان

ترامب يدعو نتنياهو إلى الاقتصار على ضربات محددة في لبنان

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، أنه دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الاقتصار على ضربات محددة الأهداف في لبنان.

2026-04-29T23:59+0000

2026-04-29T23:59+0000

2026-04-29T23:59+0000

ترامب

لبنان

أخبار لبنان

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

وقال ترامب لموقع "أكسيوس" الأمريكي: "أخبرتُ نتنياهو أنه بحاجة إلى أن يكون أكثر دقة في استهدافه، لا أن يهدم المباني. إنه أمر مروع للغاية ويجعل إسرائيل تبدو سيئة".يشار إلى أنه على الرغم من استمرار وقف إطلاق النار، تواصل الطائرات والمدفعية الإسرائيلية مهاجمة جنوب لبنان يوميًا.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، في 16 أبريل/ نيسان الجاري، أن لبنان وإسرائيل توصلا إلى تفاهم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام اعتبارًا من منتصف ليلة 17 أبريل/ نيسان (بتوقيت بيروت) بعد مفاوضات مباشرة استضافتها واشنطن جرت في 14 أبريل/ نيسان بين حكومتي البلدين لإتاحة الفرصة لعقد مفاوضات تفضي إلى اتفاق أمني وسلام دائم بين البلدين.وفي 23 أبريل، أعلن ترامب تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة ثلاثة أسابيع وذلك بعد استضافة سفيري البلدين في البيت الأبيض.ورغم إعلان "حزب الله" اللبناني رفضه للمحادثات المباشرة مع إسرائيل، إلا أنه أعلن التزامه بوقف إطلاق النار مع إسرائيل مشترطا أن يكون "شاملاً ويتضمن وقفاً للأعمال العدائية وانسحاباً إسرائيلياً كاملاً" من الأراضي المحتلة جنوبي البلاد.وفي حين أن وقف إطلاق النار خفّف بشكل كبير من حدة المواجهات بين إسرائيل و"حزب الله" إلا أنهما يتبادلان الهجمات من حين لآخر.وكان "حزب الله" اللبناني قد بدأ هجومًا بالصواريخ والطائرات المسيّرة على إسرائيل منذ 2 مارس الماضي، على خلفية الحرب الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران، فيما ردّت إسرائيل بقصف جوي واسع استهدف مواقع لـ"حزب الله" في الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوب وشرق لبنان، إضافة إلى توغل بري في جنوب لبنان، وأكدت أنها بدأت عملية عسكرية جديدة ضد "حزب الله".وأسفرت الهجمات الإسرائيلية على لبنان إلى مقتل نحو 2500 شخص وإصابة نحو 8 آلاف آخرين منذ 2 مارس/ آذار الماضي.

https://sarabic.ae/20260428/إسرائيل-تعلن-تدمير-1000-هدف-لـحزب-الله-وتنذر-سكان-جنوب-لبنان-1112945583.html

لبنان

أخبار لبنان

إسرائيل

سبوتنيك عربي

ترامب, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم