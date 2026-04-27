https://sarabic.ae/20260427/الجيش-الإسرائيلي-يستهدف-أكثر-من-20-بنية-تحتية-لحزب-الله-في-البقاع-وجنوب-لبنان-1112929945.html

الجيش الإسرائيلي يستهدف أكثر من 20 بنية تحتية لحزب الله في البقاع وجنوب لبنان

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أنه استهدف أكثر من 20 بنية تحتية تابعة لحزب الله اللبناني في البقاع وجنوب لبنان.

2026-04-27T21:48+0000

لبنان

أخبار لبنان

أخبار إسرائيل اليوم

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/19/1112864736_0:82:1568:964_1920x0_80_0_0_e96552f09596408e547e02915c0c8681.jpg

وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي، "هاجم جيش الدفاع الإسرائيلي على مدار اليوم (الاثنين) في منطقة البقاع وعدة مناطق في جنوب لبنان أكثر من 20 بنية تحتية إرهابية، من بينها مخازن للوسائل القتالية ومواقع إطلاق تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية".وفي جنوب لبنان، "تم استهداف عدد من مخازن الوسائل القتالية، ومبانٍ عسكرية، ومنصات إطلاق استخدمها عناصر هذه المنظمات لإطلاق صواريخ نحو داخل أراضي دولة إسرائيل"، حسبما ذكر البيان.وأكد الجيش الإسرائيلي، في ختام بيانه، على أنه "سيواصل العمل ضد التهديدات الموجهة إلى مواطني دولة إسرائيل وقواته، ويعمل وفق توجيهات المستوى السياسي".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، في 16 أبريل/ نيسان الجاري، أن لبنان وإسرائيل توصلا إلى تفاهم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام اعتبارًا من منتصف ليلة 17 أبريل/ نيسان (بتوقيت بيروت) بعد مفاوضات مباشرة استضافتها واشنطن جرت في 14 أبريل/ نيسان بين حكومتي البلدين لإتاحة الفرصة لعقد مفاوضات تفضي إلى اتفاق أمني وسلام دائم بين البلدين.وفي 23 أبريل، أعلن ترامب تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة ثلاثة أسابيع وذلك بعد استضافة سفيري البلدين في البيت الأبيض.ورغم إعلان "حزب الله" اللبناني رفضه للمحادثات المباشرة مع إسرائيل، إلا أنه أعلن التزامه بوقف إطلاق النار مع إسرائيل مشترطا أن يكون "شاملاً ويتضمن وقفاً للأعمال العدائية وانسحاباً إسرائيلياً كاملاً" من الأراضي المحتلة جنوبي البلاد.وفي حين أن وقف إطلاق النار خفّف بشكل كبير من حدة المواجهات بين إسرائيل و"حزب الله" إلا أنهما يتبادلان الهجمات من حين لآخر.وكان "حزب الله" اللبناني قد بدأ هجومًا بالصواريخ والطائرات المسيّرة على إسرائيل منذ 2 مارس الماضي، على خلفية الحرب الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران، فيما ردّت إسرائيل بقصف جوي واسع استهدف مواقع لـ"حزب الله" في الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوب وشرق لبنان، إضافة إلى توغل بري في جنوب لبنان، وأكدت أنها بدأت عملية عسكرية جديدة ضد "حزب الله".وأسفرت الهجمات الإسرائيلية على لبنان إلى مقتل نحو 2500 شخص وإصابة نحو 8 آلاف آخرين منذ 2 مارس/ آذار الماضي.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

الأخبار

ar_EG

