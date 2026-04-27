نتنياهو: مستمرون بإحباط تهديدات "حزب الله" في لبنان
صرّح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، بأن إسرائيل تحتفظ "بحرية عمل" لمواجهة ما وصفه بـ"التهديدات الفورية وتلك التي ما تزال في طور... 27.04.2026, سبوتنيك عربي
صرّح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، بأن إسرائيل تحتفظ "بحرية عمل" لمواجهة ما وصفه بـ"التهديدات الفورية وتلك التي ما تزال في طور التكوين داخل لبنان"، وفق تعبيره.
وأوضح نتنياهو، في تصريحات له، أن الجيش الإسرائيلي يشن هجمات في ما يُعرف بـ"الحزام الأمني" جنوبي لبنان، إضافة إلى مناطق شمال نهر الليطاني، في إطار العمليات المستمرة ضد أهداف مرتبطة بـ"حزب الله"، على حد قوله.
وأشار إلى أن "المهمة لم تنته بعد"، لافتًا إلى "استمرار وجود تهديدات أساسية من الحزب، خصوصًا ما يتعلق بأنواع معينة من الصواريخ والطائرات المسيّرة".
واتهم الرئيس اللبناني جوزاف عون، في وقت سابق من اليوم، "حزب الله" بـ"الخيانة
"، مؤكدًا أن ما تقوم به الدولة اللبنانية ليس خيانة.
وأكد عون، ردًا على بيان الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني نعيم قاسم، أن "الخيانة الحقيقية تتمثل في دفع البلاد إلى الحرب لتحقيق مصالح خارجية"، على حد تعبيره.
وأوضح الرئيس اللبناني أنه "تم إبلاغ الولايات المتحدة، منذ البداية، بأن وقف إطلاق النار يمثل خطوة أولى أساسية لأي مفاوضات لاحقة"، مشددًا على أن الهدف النهائي هو إنهاء حالة الحرب.
وفي وقت سابق من اليوم، شدد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، رفضه القاطع لأي مفاوضات مباشرة مع إسرائيل
، واصفًا ما قامت به السلطة اللبنانية بأنه "تنازل مجاني ومذل"، وأكد أن "المقاومة مستمرة وقادرة على الصمود ولا يمكن هزيمتها"، على حد تعبيره.
وقال قاسم إن "إسرائيل وبدعم أمريكي، راهنت على إنهاء "حزب الله" منذ معركة "أولي البأس"، في سبتمبر (أيلول) 2024، لكنها فوجئت بصمود المقاومة في معركة "العصف المأكول" وتنوع أساليبها القتالية، ما أدى إلى وصول العدو إلى طريق مسدود".
ويوم الجمعة الماضي، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن بلاده "بدأت عملية لتحقيق سلام تاريخي بين إسرائيل ولبنان
، ومن الواضح لنا أن "حزب الله" اللبناني يسعى لإفساده".
وتابع نتنياهو، في منشور له عبر منصة "إكس": "نحتفظ بحرية كاملة في العمل ضد أي تهديد، بما في ذلك التهديدات الناشئة، لقد ضربنا أمس وضربنا اليوم، نحن عازمون على إعادة الأمن لسكان الشمال".
ويوم الخميس الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تمديد وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان لمدة ثلاثة أسابيع، مؤكدًا أن واشنطن ستواصل العمل مع بيروت لدعم قدرتها على حماية نفسها.
وكان ترامب، أعلن في 16 أبريل/ نيسان الجاري، أن لبنان وإسرائيل توصلا إلى تفاهم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار بين البلدين، لمدة 10 أيام، ابتداء من منتصف ليلة 17 أبريل (بتوقيت بيروت) بعد مفاوضات مباشرة استضافتها واشنطن جرت في الـ14 من الشهر ذاته، بين حكومتي البلدين، لإتاحة الفرصة لعقد مفاوضات تفضي إلى اتفاق أمني وسلام دائم.
ورغم إعلان "حزب الله" اللبناني، رفضه للمفاوضات المباشرة مع إسرائيل
، إلا أنه أعلن التزامه بوقف إطلاق النار مع إسرائيل، مشترطًا أن يكون "شاملًا ويتضمن وقفًا للأعمال العدائية وانسحابًا إسرائيليًا كاملًا من الأراضي المحتلة جنوبي البلاد".