نتنياهو: مستمرون بإحباط تهديدات "حزب الله" في لبنان

نتنياهو: مستمرون بإحباط تهديدات "حزب الله" في لبنان

سبوتنيك عربي

صرّح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، بأن إسرائيل تحتفظ "بحرية عمل" لمواجهة ما وصفه بـ"التهديدات الفورية وتلك التي ما تزال في طور...

2026-04-27T17:14+0000

2026-04-27T17:14+0000

2026-04-27T17:14+0000

وأوضح نتنياهو، في تصريحات له، أن الجيش الإسرائيلي يشن هجمات في ما يُعرف بـ"الحزام الأمني" جنوبي لبنان، إضافة إلى مناطق شمال نهر الليطاني، في إطار العمليات المستمرة ضد أهداف مرتبطة بـ"حزب الله"، على حد قوله.وأشار إلى أن "المهمة لم تنته بعد"، لافتًا إلى "استمرار وجود تهديدات أساسية من الحزب، خصوصًا ما يتعلق بأنواع معينة من الصواريخ والطائرات المسيّرة".واتهم الرئيس اللبناني جوزاف عون، في وقت سابق من اليوم، "حزب الله" بـ"الخيانة"، مؤكدًا أن ما تقوم به الدولة اللبنانية ليس خيانة.وأكد عون، ردًا على بيان الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني نعيم قاسم، أن "الخيانة الحقيقية تتمثل في دفع البلاد إلى الحرب لتحقيق مصالح خارجية"، على حد تعبيره.وفي وقت سابق من اليوم، شدد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، رفضه القاطع لأي مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، واصفًا ما قامت به السلطة اللبنانية بأنه "تنازل مجاني ومذل"، وأكد أن "المقاومة مستمرة وقادرة على الصمود ولا يمكن هزيمتها"، على حد تعبيره.وقال قاسم إن "إسرائيل وبدعم أمريكي، راهنت على إنهاء "حزب الله" منذ معركة "أولي البأس"، في سبتمبر (أيلول) 2024، لكنها فوجئت بصمود المقاومة في معركة "العصف المأكول" وتنوع أساليبها القتالية، ما أدى إلى وصول العدو إلى طريق مسدود".وتابع نتنياهو، في منشور له عبر منصة "إكس": "نحتفظ بحرية كاملة في العمل ضد أي تهديد، بما في ذلك التهديدات الناشئة، لقد ضربنا أمس وضربنا اليوم، نحن عازمون على إعادة الأمن لسكان الشمال".ويوم الخميس الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تمديد وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان لمدة ثلاثة أسابيع، مؤكدًا أن واشنطن ستواصل العمل مع بيروت لدعم قدرتها على حماية نفسها.ورغم إعلان "حزب الله" اللبناني، رفضه للمفاوضات المباشرة مع إسرائيل، إلا أنه أعلن التزامه بوقف إطلاق النار مع إسرائيل، مشترطًا أن يكون "شاملًا ويتضمن وقفًا للأعمال العدائية وانسحابًا إسرائيليًا كاملًا من الأراضي المحتلة جنوبي البلاد".

https://sarabic.ae/20260427/تصويت-برأيك-ما-هي-السياسة-الأنجع-للتعامل-مع-انتهاكات-إسرائيل-في-لبنان-مقاومة-قاسم-أم-مفاوضات-عون؟-1112920878.html

https://sarabic.ae/20260427/خط-من-النار-مشهد-مؤلم-للحظة-قيام-الجيش-الإسرائيلي-بتفجير-أحياء-كاملة-جنوبي-لبنان--فيديو-1112906777.html

https://sarabic.ae/20260425/بريطانيا-وفنلندا-تدينان-استهداف-الصحفيين-في-لبنان-أمر-غير-مقبول--1112878623.html

لبنان

أخبار لبنان

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, بنيامين نتنياهو, أخبار العالم الآن, العالم