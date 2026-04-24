https://sarabic.ae/20260424/نتنياهو-بدأنا-عملية-لتحقيق-سلام-تاريخي-بين-إسرائيل-ولبنان-وحزب-الله-يسعى-لإفساده-1112851657.html

نتنياهو: بدأنا عملية لتحقيق سلام تاريخي بين إسرائيل ولبنان و"حزب الله" يسعى لإفساده

سبوتنيك عربي

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، إن بلاده "بدأت عملية لتحقيق سلام تاريخي بين إسرائيل ولبنان، ومن الواضح لنا أن "حزب الله" اللبناني...

2026-04-24T15:24+0000

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

إسرائيل

العالم

بنيامين نتنياهو

لبنان

أخبار حزب الله

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/18/1112851481_0:0:1543:867_1920x0_80_0_0_0ba8d987b71fe122001d51d7393417c5.jpg

وتابع في كلمة عبر منصة "إكس": "نحتفظ بحرية كاملة في العمل ضد أي تهديد، بما في ذلك التهديدات الناشئة، لقد ضربنا أمس وضربنا اليوم، نحن عازمون على إعادة الأمن لسكان الشمال". وأمس الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تمديد وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان لمدة ثلاثة أسابيع، مؤكدًا أن واشنطن ستواصل العمل مع بيروت لدعم قدرتها على حماية نفسها.وقال ترامب، عبر منصة "تروث سوشيال"، إن اجتماعا عُقد في المكتب البيضاوي ضم نائب الرئيس جيه دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، وسفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل مايك هاكابي، وسفيرها لدى لبنان ميشال عيسى، إلى جانب ممثلين رفيعي المستوى من إسرائيل ولبنان.وأوضح أن المباحثات سارت بشكل إيجابي، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تسعى لتعزيز التعاون مع لبنان في مواجهة التحديات الأمنية، بما في ذلك ما يتعلق بـ"حزب الله" اللبناني، على حد قوله.وكان وزير الخارجية اللبناني، يوسف رجي، قد أكد في وقت سابق من اليوم الخميس، أن "لبنان بدأ يستعيد تدريجيا حقه في تقرير مصيره بعيدا عن تدخلات الخارج".وشدد في مقابلة لوسائل إعلام عربية، على أن "قرار التفاوض والسياسة الخارجية هو حكر على الدولة وحدها، وأن لبنان ليس تابعا لأي محور أو ورقة في يد أي طرف".وأوضح رجي أن الأولوية الوطنية تتمثل في استعادة السيادة الكاملة، مؤكدا أن "لا خجل في أن تفاوض الدولة اللبنانية إسرائيل إذا كان الهدف إنهاء الحرب، واستعادة الأرض"، وفقا لوكالة الأنباء المركزية اللبنانية.ومضى لافتا إلى أن "ميزان القوة لا يقتصر على السلاح بل يشمل شرعية الدولة ووحدة موقفها والدعم الدولي".كما أشار وزير الخارجية اللبناني في تصريحاته، إلى أن "مسار التفاوض الذي انطلق عبر لقاءات دبلوماسية غير مباشرة يمثل تحولا مهما نحو استعادة القرار الوطني المستقل".وأضاف: أن "إيران أدخلت لبنان في صراعات لم تكن خيار الدولة"، معتبرا أن "المرحلة الجديدة تفصل القرار اللبناني عن أي مسارات إقليمية أخرى، بما يعيد الاعتبار لمفهوم الدولة كمرجعية وحيدة في الحرب والسلم".كما شدد على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، منتقدا وجود سلاح خارج الشرعية، وأكد استعداد لبنان للتعاون مع الدول العربية في قضايا أمنية، بالتوازي مع مواصلة الجهود الدبلوماسية لاستعادة الاستقرار في الجنوب وإعادة الإعمار.تأتي تصريحات وزير الخارجية اللبناني، يوسف بجي، في ظل انعقاد لقاء مباشر ثان في مقر وزارة الخارجية الأمريكية بين السفيرة اللبنانية في واشنطن، ندى حمادة معوض، ونظيرها الإسرائيلي، يحيئيل ليتر، ضمن مسار تفاوضي هو الأول من نوعه منذ عام 1993، يهدف إلى بحث تمديد الهدنة وتحديد موعد ومكان المفاوضات بين الوفدين.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 16 نيسان/ أبريل الجاري، أن لبنان وإسرائيل توصلا إلى تفاهم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار بين البلدين، لمدة 10 أيام، ابتداء من منتصف ليلة 17 أبريل (بتوقيت بيروت) بعد مفاوضات مباشرة استضافتها واشنطن جرت في الـ14 من الشهر ذاته، بين حكومتي البلدين، لإتاحة الفرصة لعقد مفاوضات تفضي إلى اتفاق أمني وسلام دائم.ورغم إعلان "حزب الله" اللبناني، رفضه للمفاوضات المباشرة مع إسرائيل، إلا أنه أعلن التزامه بوقف إطلاق النار مع إسرائيل، مشترطًا أن يكون "شاملًا ويتضمن وقفًا للأعمال العدائية وانسحابًا إسرائيليًا كاملًا من الأراضي المحتلة جنوبي البلاد".وأسفرت الهجمات الإسرائيلية على لبنان عن مقتل نحو 2300 قتيل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، منذ 2 مارس/ آذار الماضي.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

الأخبار

ar_EG

