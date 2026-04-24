ترامب يقرر إلغاء رحلة ويتكوف وكوشنر إلى باكستان - عاجل
الخارجية الروسية: موسكو تأمل بأن يتم الالتزام التام بوقف إطلاق النار في لبنان
الخارجية الروسية: موسكو تأمل بأن يتم الالتزام التام بوقف إطلاق النار في لبنان
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، بأن موسكو تأمل في الالتزام بوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، مشيرة إلى أن ذلك... 24.04.2026, سبوتنيك عربي
وقالت زاخاروفا في تصريح صحفي: "نأمل أن يتم الالتزام بشكل جدي بوقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 16 نيسان/ أبريل، ما سيُهيئ الظروف لخفض التصعيد بشكل مستدام في لبنان".ورغم إعلان "حزب الله" اللبناني، رفضه للمفاوضات المباشرة مع إسرائيل، إلا أنه أعلن التزامه بوقف إطلاق النار مع إسرائيل، مشترطًا أن يكون "شاملًا ويتضمن وقفًا للأعمال العدائية وانسحابًا إسرائيليًا كاملًا من الأراضي المحتلة جنوبي البلاد".وأسفرت الهجمات الإسرائيلية على لبنان عن مقتل نحو 2300 قتيل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، منذ 2 مارس/ آذار الماضي.
روسيا, موسكو, لبنان, أخبار لبنان, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, موسكو, لبنان, أخبار لبنان, الولايات المتحدة الأمريكية

الخارجية الروسية: موسكو تأمل بأن يتم الالتزام التام بوقف إطلاق النار في لبنان

10:35 GMT 24.04.2026
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، بأن موسكو تأمل في الالتزام بوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، مشيرة إلى أن ذلك سيُهيئ الظروف لخفض التصعيد بشكل مستدام.
وقالت زاخاروفا في تصريح صحفي: "نأمل أن يتم الالتزام بشكل جدي بوقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 16 نيسان/ أبريل، ما سيُهيئ الظروف لخفض التصعيد بشكل مستدام في لبنان".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن في 16 نيسان/ أبريل الجاري، أن لبنان وإسرائيل توصلا إلى تفاهم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار بين البلدين، لمدة 10 أيام، ابتداء من منتصف ليلة 17 أبريل (بتوقيت بيروت) بعد مفاوضات مباشرة استضافتها واشنطن جرت في الـ14 من الشهر ذاته، بين حكومتي البلدين، لإتاحة الفرصة لعقد مفاوضات تفضي إلى اتفاق أمني وسلام دائم.

ورغم إعلان "حزب الله" اللبناني، رفضه للمفاوضات المباشرة مع إسرائيل، إلا أنه أعلن التزامه بوقف إطلاق النار مع إسرائيل، مشترطًا أن يكون "شاملًا ويتضمن وقفًا للأعمال العدائية وانسحابًا إسرائيليًا كاملًا من الأراضي المحتلة جنوبي البلاد".
وأسفرت الهجمات الإسرائيلية على لبنان عن مقتل نحو 2300 قتيل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، منذ 2 مارس/ آذار الماضي.
