الرئيس اللبناني يتهم "حزب الله" بالخيانة

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
الساعة بين التقديم والتأخير صيفا وشتاء.. الإيجابيات والسلبيات
08:30 GMT
29 د
صدى الحياة
تدمر ...ليست مدينة، بل "طبعة أولى" من كتاب تعايش الحضارات
09:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:33 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
10:03 GMT
8 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية في سورية خلال الخمسينيات
10:12 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
11:03 GMT
21 د
مساحة حرة
في زمن الأزمات… هل ما زال هناك مكان للسعادة في العالم العربي؟
11:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
12:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
محرك كمومي يطلق ثورة في صناعة الادوية، ونظارة ميتا الذكية بخاصية التعرف التلقائي على الوجوه، وابتكار يستخلص المياه من الهواء الجاف
12:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:54 GMT
6 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
اتفاق الدمج بين دمشق وقسد.. ما الذي تم تنفيذه؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
16:33 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
16:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
إيران تقدم مقترحا لإنهاء الحرب.. والرئيس المصري يشدد على أن السلام هو الطريق الأمثل لمستقبل المنطقة
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
تشابه الضيافة في الثقافتين العربية والروسية.. كيف يتقاسم العرب والروس حب الضيف
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تحالف السعودية ومصر وتركيا وباكستان يؤكد فشل الرهان على القوى الكبرى في ضمان الأمن الإقليمي
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
08:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
09:03 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
09:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
09:42 GMT
18 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
موريشيوس تمهل بريطانيا حتى يوليو لتسليم جزر تشاغوس
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:48 GMT
8 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
كيف ساعدت روسيا الجزائر للتخلص من أثار الاستعمار الفرنسي؟
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
16:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:40 GMT
20 د
بلا قيود
خبير: أوروبا تعيش مرحلة مقامرة نووية تضعها في مرمى النيران الروسية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الاتفاق القطري الباكستاني سيعيد رسم معادلة الأمن في الخليج
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
الرئيس اللبناني يتهم "حزب الله" بالخيانة
اتهم الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم الاثنين، "حزب الله" بالخيانة، مؤكدا أن ما تقوم به الدولة اللبنانية ليس خيانة. 27.04.2026, سبوتنيك عربي
وأكد عون، ردا على بيان الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، أن "الخيانة الحقيقية تتمثل في دفع البلاد إلى الحرب لتحقيق مصالح خارجية"، على حد تعبيره.وأوضح أنه "تم إبلاغ الولايات المتحدة منذ البداية بأن وقف إطلاق النار يمثل خطوة أولى أساسية لأي مفاوضات لاحقة"، مشددًا على أن الهدف النهائي هو إنهاء حالة الحرب.وأضاف الرئيس اللبناني، أن "السعي للتوصل إلى اتفاق يهدف إلى إنهاء الصراع مع إسرائيل"، مشيرًا إلى "تجربة اتفاقيات سابقة مثل الهدنة"، متسائلاً عمّا إذا كان يمكن اعتبارها "اتفاقيات ذل".ورفض عون الانتقادات التي تتهم الحكومة بالذهاب إلى التفاوض من موقع الاستسلام، داعيًا إلى انتظار نتائج المفاوضات قبل إصدار الأحكام، ومؤكدًا أن من ينتقد غياب الإجماع الوطني في قرار التفاوض عليه أن يراجع تاريخ قرارات الحرب نفسها.وشدد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، نعيم قاسم، في وقت سابق اليوم، رفضه القاطع لأي مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، واصفًا ما قامت به السلطة اللبنانية بأنه "تنازل مجاني ومذل"، وأكد أن المقاومة مستمرة وقادرة على الصمود ولا يمكن هزيمتها، على حد تعبيره.وقال قاسم في كلمة له، إن إسرائيل وبدعم أمريكي، راهنت على إنهاء "حزب الله" منذ معركة "أولي البأس" في سبتمبر/ أيلول 2024، لكنها فوجئت بصمود المقاومة في معركة "العصف المأكول" وتنوع أساليبها القتالية، ما أدى — بحسب قوله — إلى وصول العدو إلى طريق مسدود.وشدد على أن الحزب لن يتخلى عن سلاحه الدفاعي، معتبرًا أن المشكلة تكمن في "العدوان الإسرائيلي"، وأن المقاومة هي رد فعل عليه، مضيفا: "لن نعود إلى ما قبل 2 مارس، وسنرد على العدوان ولن نتراجع ولن ننحني ولن نُهزم".ودعا قاسم السلطات اللبنانية إلى التراجع عما وصفه بـ"الخطيئات"، ووقف أي مسار تفاوض مباشر مع إسرائيل، والعودة إلى المفاوضات غير المباشرة، إلى جانب إلغاء أي قرارات تستهدف تجريم المقاومة، مؤكدا أن وقف إطلاق النار لم يكن ليتحقق — حسب قوله — لولا الدعم الإيراني.كما توعد بعدم بقاء إسرائيل في أي شبر من الأراضي اللبنانية المحتلة، وعودة السكان إلى قراهم حتى آخر نقطة على الحدود الجنوبية، معتبرًا أن أي مخرجات للتفاوض المباشر "غير موجودة ولا تعني "حزب الله" في شيء".وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الجمعة الماضي، إن بلاده "بدأت عملية لتحقيق سلام تاريخي بين إسرائيل ولبنان، ومن الواضح لنا أن "حزب الله" اللبناني يسعى لإفساده".وتابع في كلمة عبر منصة "إكس": "نحتفظ بحرية كاملة في العمل ضد أي تهديد، بما في ذلك التهديدات الناشئة، لقد ضربنا أمس وضربنا اليوم، نحن عازمون على إعادة الأمن لسكان الشمال".ويوم الخميس الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تمديد وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان لمدة ثلاثة أسابيع، مؤكدًا أن واشنطن ستواصل العمل مع بيروت لدعم قدرتها على حماية نفسها.وكان ترامب، أعلن في 16 نيسان/ أبريل الجاري، أن لبنان وإسرائيل توصلا إلى تفاهم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار بين البلدين، لمدة 10 أيام، ابتداء من منتصف ليلة 17 أبريل (بتوقيت بيروت) بعد مفاوضات مباشرة استضافتها واشنطن جرت في الـ14 من الشهر ذاته، بين حكومتي البلدين، لإتاحة الفرصة لعقد مفاوضات تفضي إلى اتفاق أمني وسلام دائم.ورغم إعلان "حزب الله" اللبناني، رفضه للمفاوضات المباشرة مع إسرائيل، إلا أنه أعلن التزامه بوقف إطلاق النار مع إسرائيل، مشترطًا أن يكون "شاملًا ويتضمن وقفًا للأعمال العدائية وانسحابًا إسرائيليًا كاملًا من الأراضي المحتلة جنوبي البلاد".
اتهم الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم الاثنين، "حزب الله" بالخيانة، مؤكدا أن ما تقوم به الدولة اللبنانية ليس خيانة.
وأكد عون، ردا على بيان الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، أن "الخيانة الحقيقية تتمثل في دفع البلاد إلى الحرب لتحقيق مصالح خارجية"، على حد تعبيره.
وأوضح أنه "تم إبلاغ الولايات المتحدة منذ البداية بأن وقف إطلاق النار يمثل خطوة أولى أساسية لأي مفاوضات لاحقة"، مشددًا على أن الهدف النهائي هو إنهاء حالة الحرب.
وأضاف الرئيس اللبناني، أن "السعي للتوصل إلى اتفاق يهدف إلى إنهاء الصراع مع إسرائيل"، مشيرًا إلى "تجربة اتفاقيات سابقة مثل الهدنة"، متسائلاً عمّا إذا كان يمكن اعتبارها "اتفاقيات ذل".
ورفض عون الانتقادات التي تتهم الحكومة بالذهاب إلى التفاوض من موقع الاستسلام، داعيًا إلى انتظار نتائج المفاوضات قبل إصدار الأحكام، ومؤكدًا أن من ينتقد غياب الإجماع الوطني في قرار التفاوض عليه أن يراجع تاريخ قرارات الحرب نفسها.
وشدد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، نعيم قاسم، في وقت سابق اليوم، رفضه القاطع لأي مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، واصفًا ما قامت به السلطة اللبنانية بأنه "تنازل مجاني ومذل"، وأكد أن المقاومة مستمرة وقادرة على الصمود ولا يمكن هزيمتها، على حد تعبيره.
وقال قاسم في كلمة له، إن إسرائيل وبدعم أمريكي، راهنت على إنهاء "حزب الله" منذ معركة "أولي البأس" في سبتمبر/ أيلول 2024، لكنها فوجئت بصمود المقاومة في معركة "العصف المأكول" وتنوع أساليبها القتالية، ما أدى — بحسب قوله — إلى وصول العدو إلى طريق مسدود.
وشدد على أن الحزب لن يتخلى عن سلاحه الدفاعي، معتبرًا أن المشكلة تكمن في "العدوان الإسرائيلي"، وأن المقاومة هي رد فعل عليه، مضيفا: "لن نعود إلى ما قبل 2 مارس، وسنرد على العدوان ولن نتراجع ولن ننحني ولن نُهزم".
ودعا قاسم السلطات اللبنانية إلى التراجع عما وصفه بـ"الخطيئات"، ووقف أي مسار تفاوض مباشر مع إسرائيل، والعودة إلى المفاوضات غير المباشرة، إلى جانب إلغاء أي قرارات تستهدف تجريم المقاومة، مؤكدا أن وقف إطلاق النار لم يكن ليتحقق — حسب قوله — لولا الدعم الإيراني.
كما توعد بعدم بقاء إسرائيل في أي شبر من الأراضي اللبنانية المحتلة، وعودة السكان إلى قراهم حتى آخر نقطة على الحدود الجنوبية، معتبرًا أن أي مخرجات للتفاوض المباشر "غير موجودة ولا تعني "حزب الله" في شيء".
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الجمعة الماضي، إن بلاده "بدأت عملية لتحقيق سلام تاريخي بين إسرائيل ولبنان، ومن الواضح لنا أن "حزب الله" اللبناني يسعى لإفساده".
وتابع في كلمة عبر منصة "إكس": "نحتفظ بحرية كاملة في العمل ضد أي تهديد، بما في ذلك التهديدات الناشئة، لقد ضربنا أمس وضربنا اليوم، نحن عازمون على إعادة الأمن لسكان الشمال".
ويوم الخميس الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تمديد وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان لمدة ثلاثة أسابيع، مؤكدًا أن واشنطن ستواصل العمل مع بيروت لدعم قدرتها على حماية نفسها.
وكان ترامب، أعلن في 16 نيسان/ أبريل الجاري، أن لبنان وإسرائيل توصلا إلى تفاهم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار بين البلدين، لمدة 10 أيام، ابتداء من منتصف ليلة 17 أبريل (بتوقيت بيروت) بعد مفاوضات مباشرة استضافتها واشنطن جرت في الـ14 من الشهر ذاته، بين حكومتي البلدين، لإتاحة الفرصة لعقد مفاوضات تفضي إلى اتفاق أمني وسلام دائم.
ورغم إعلان "حزب الله" اللبناني، رفضه للمفاوضات المباشرة مع إسرائيل، إلا أنه أعلن التزامه بوقف إطلاق النار مع إسرائيل، مشترطًا أن يكون "شاملًا ويتضمن وقفًا للأعمال العدائية وانسحابًا إسرائيليًا كاملًا من الأراضي المحتلة جنوبي البلاد".
