بريطانيا وفنلندا تدينان استهداف الصحفيين في لبنان: "أمر غير مقبول"

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
08:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
البرهان يزور السعودية وعمان لبحث أزمة السودان وأمن المنطقة
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
من الملعب
"الفيل يترنح" في الدوري الإنجليزي.. ومن يقود هجوم برشلونة في الموسم الجديد.. ألفاريز أم مرموش؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
10:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية في سورية خلال الخمسينيات
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
تدمر ...ليست مدينة، بل "طبعة أولى" من كتاب تعايش الحضارات
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
16:33 GMT
13 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:47 GMT
13 د
عالم سبوتنيك
ترامب يأمر ببدء تطهير مضيق هرمز واستهداف زوارق زرع الألغام، إيران تقول إنها تتلقى رسوم لمرور السفن عبر مضيق هرمز
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تحالف السعودية ومصر وتركيا وباكستان يؤكد فشل الرهان على القوى الكبرى في ضمان الأمن الإقليمي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
الساعة بين التقديم والتأخير صيفا وشتاء.. الإيجابيات والسلبيات
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مرايا العلوم
نظام إسرائيلي يتجسس على نصف مليار شخص عبر الإعلانات
08:30 GMT
29 د
من الملعب
"الفيل يترنح" في الدوري الإنجليزي.. ومن يقود هجوم برشلونة في الموسم الجديد.. ألفاريز أم مرموش؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:33 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:03 GMT
16 د
روسيا والعالم
كيف تصيغ الجامعات الروسية مستقبل الطلاب العرب؟
10:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
10:49 GMT
11 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية في سورية خلال الخمسينيات
11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
12:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
12:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: تحالف السعودية ومصر وتركيا وباكستان يؤكد فشل الرهان على القوى الكبرى في ضمان الأمن الإقليمي
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
موسيقى الـ"راب" العربية.. هل يحافظ "فن الشارع" على وفائه لجذوره؟
16:34 GMT
25 د
عالم سبوتنيك
عراقجي يبدأ جولة خارجية تشمل إسلام اباد ومسقط وموسكو، "الإطار التنسيقي" يحسم اختيار مرشحه للحكومة العراقية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اتفاق الدمج بين دمشق وقسد.. ما الذي تم تنفيذه؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
تدمر ...ليست مدينة، بل "طبعة أولى" من كتاب تعايش الحضارات
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بريطانيا وفنلندا تدينان استهداف الصحفيين في لبنان: "أمر غير مقبول"
سبوتنيك عربي
أدانت المملكة المتحدة وفنلندا الاعتداءات التي يتعرض لها الصحفيون في لبنان، واصفتين إياها بأنها "غير مقبولة"، وذلك في بيان مشترك صدر، اليوم السبت. 25.04.2026, سبوتنيك عربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/17/1112816655_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_188ddd08017634ab6c0658a75c23cdba.jpg
وجاء البيان عقب مقتل الصحفية آمال خليل في غارة إسرائيلية، يوم الأربعاء الماضي، حيث شدد على أن الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام يؤدون دورًا أساسيًا في نقل حقيقة الأوضاع وتسليط الضوء على التداعيات المدمرة للحرب. وأكد البيان أن البلدين يدينان بشدة جميع أشكال العنف الموجهة ضد الصحفيين والعاملين في القطاع الإعلامي، مشيرًا إلى أن استهدافهم يعد انتهاكًا غير مقبول.
أدانت المملكة المتحدة وفنلندا الاعتداءات التي يتعرض لها الصحفيون في لبنان، واصفتين إياها بأنها "غير مقبولة"، وذلك في بيان مشترك صدر، اليوم السبت.
وجاء البيان عقب مقتل الصحفية آمال خليل في غارة إسرائيلية، يوم الأربعاء الماضي، حيث شدد على أن الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام يؤدون دورًا أساسيًا في نقل حقيقة الأوضاع وتسليط الضوء على التداعيات المدمرة للحرب.
وأكد البيان أن البلدين يدينان بشدة جميع أشكال العنف الموجهة ضد الصحفيين والعاملين في القطاع الإعلامي، مشيرًا إلى أن استهدافهم يعد انتهاكًا غير مقبول.
كما دعت الدولتان السلطات الإسرائيلية وجميع الأطراف المعنية إلى بذل أقصى الجهود لضمان تمكين الصحفيين في لبنان من أداء مهامهم بحرية وأمان.
وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قد وصفت مقتل الصحفية اللبنانية، آمال خليل، في غارة جوية إسرائيلية على بلدها بأنها جريمة قتل لا يمكن تبريرها.
وكتبت زاخاروفا على قناتها في "تلغرام"، في وقت سابق: "قُتلت أمل خليل، الصحفية في صحيفة "الأخبار" اللبنانية، في غارة جوية استهدفتها القوات الإسرائيلية. في بلدها، خلال وقف إطلاق نار معلن (لكنه على ما يبدو كان لفظيًا فقط).
وتابعت: "كان الانفجار من القوة بحيث بالكاد تم انتشال جثتها من تحت أنقاض مبنى منهار. وأُصيبت زميلتها زينب فرج بجروح خطيرة".
وأكملت: "ضحايا جدد لحرب المعلومات، حرب بين القلم والميكروفون والكاميرا في مواجهة الصواريخ والقذائف والطائرات المسيّرة الهجومية. صراع بين الرغبة النبيلة في إيصال الحقيقة للجمهور والرغبة المتعطشة للدماء في خنق تلك الحقيقة وتفجيرها ومحوها من على وجه الأرض بأي وسيلة ممكنة".
وأضافت: "هذه الجريمة البشعة، كغيرها من جرائم قتل الصحفيين أثناء تأدية واجبهم، جريمة شنيعة لا يمكن تبريرها. هذه هي الأقنعة القبيحة للنظام العالمي الذي يروج له الغرب، والقائم على "قواعد" غير مكتوبة، أو بعبارة أخرى، على الأكاذيب، وتجاهل القانون الدولي، والتساهل، وعبادة العنف، والإيمان بتفرده".
واختتمت زاخاروفا بتقديم التعازي لأسر الضحايا، معبرةً عن خالص المواساة لذوي الصحفية الراحلة.
