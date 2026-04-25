بريطانيا وفنلندا تدينان استهداف الصحفيين في لبنان: "أمر غير مقبول"
بريطانيا وفنلندا تدينان استهداف الصحفيين في لبنان: "أمر غير مقبول"
سبوتنيك عربي
أدانت المملكة المتحدة وفنلندا الاعتداءات التي يتعرض لها الصحفيون في لبنان، واصفتين إياها بأنها "غير مقبولة"، وذلك في بيان مشترك صدر، اليوم السبت. 25.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-25T13:53+0000
2026-04-25T13:53+0000
وجاء البيان عقب مقتل الصحفية آمال خليل في غارة إسرائيلية، يوم الأربعاء الماضي، حيث شدد على أن الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام يؤدون دورًا أساسيًا في نقل حقيقة الأوضاع وتسليط الضوء على التداعيات المدمرة للحرب. وأكد البيان أن البلدين يدينان بشدة جميع أشكال العنف الموجهة ضد الصحفيين والعاملين في القطاع الإعلامي، مشيرًا إلى أن استهدافهم يعد انتهاكًا غير مقبول. وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قد وصفت مقتل الصحفية اللبنانية، آمال خليل، في غارة جوية إسرائيلية على بلدها بأنها جريمة قتل لا يمكن تبريرها.وكتبت زاخاروفا على قناتها في "تلغرام"، في وقت سابق: "قُتلت أمل خليل، الصحفية في صحيفة "الأخبار" اللبنانية، في غارة جوية استهدفتها القوات الإسرائيلية. في بلدها، خلال وقف إطلاق نار معلن (لكنه على ما يبدو كان لفظيًا فقط).وأكملت: "ضحايا جدد لحرب المعلومات، حرب بين القلم والميكروفون والكاميرا في مواجهة الصواريخ والقذائف والطائرات المسيّرة الهجومية. صراع بين الرغبة النبيلة في إيصال الحقيقة للجمهور والرغبة المتعطشة للدماء في خنق تلك الحقيقة وتفجيرها ومحوها من على وجه الأرض بأي وسيلة ممكنة".وأضافت: "هذه الجريمة البشعة، كغيرها من جرائم قتل الصحفيين أثناء تأدية واجبهم، جريمة شنيعة لا يمكن تبريرها. هذه هي الأقنعة القبيحة للنظام العالمي الذي يروج له الغرب، والقائم على "قواعد" غير مكتوبة، أو بعبارة أخرى، على الأكاذيب، وتجاهل القانون الدولي، والتساهل، وعبادة العنف، والإيمان بتفرده".واختتمت زاخاروفا بتقديم التعازي لأسر الضحايا، معبرةً عن خالص المواساة لذوي الصحفية الراحلة.
بريطانيا
فنلندا
أخبار لبنان
بريطانيا, فنلندا, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار روسيا اليوم
بريطانيا وفنلندا تدينان استهداف الصحفيين في لبنان: "أمر غير مقبول"
أدانت المملكة المتحدة وفنلندا الاعتداءات التي يتعرض لها الصحفيون في لبنان، واصفتين إياها بأنها "غير مقبولة"، وذلك في بيان مشترك صدر، اليوم السبت.
وجاء البيان عقب مقتل الصحفية آمال خليل
في غارة إسرائيلية، يوم الأربعاء الماضي، حيث شدد على أن الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام يؤدون دورًا أساسيًا في نقل حقيقة الأوضاع وتسليط الضوء على التداعيات المدمرة للحرب.
وأكد البيان أن البلدين يدينان بشدة جميع أشكال العنف الموجهة ضد الصحفيين
والعاملين في القطاع الإعلامي، مشيرًا إلى أن استهدافهم يعد انتهاكًا غير مقبول.
كما دعت الدولتان السلطات الإسرائيلية وجميع الأطراف المعنية إلى بذل أقصى الجهود لضمان تمكين الصحفيين في لبنان من أداء مهامهم بحرية وأمان.
وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قد وصفت مقتل الصحفية اللبنانية
، آمال خليل، في غارة جوية إسرائيلية على بلدها بأنها جريمة قتل لا يمكن تبريرها.
وكتبت زاخاروفا على قناتها في "تلغرام"، في وقت سابق: "قُتلت أمل خليل، الصحفية في صحيفة "الأخبار" اللبنانية، في غارة جوية استهدفتها القوات الإسرائيلية. في بلدها، خلال وقف إطلاق نار معلن (لكنه على ما يبدو كان لفظيًا فقط).
وتابعت: "كان الانفجار من القوة بحيث بالكاد تم انتشال جثتها من تحت أنقاض مبنى منهار. وأُصيبت زميلتها زينب فرج بجروح خطيرة".
وأكملت: "ضحايا جدد لحرب المعلومات، حرب بين القلم والميكروفون والكاميرا في مواجهة الصواريخ والقذائف والطائرات المسيّرة الهجومية. صراع بين الرغبة النبيلة في إيصال الحقيقة للجمهور والرغبة المتعطشة للدماء في خنق تلك الحقيقة وتفجيرها ومحوها من على وجه الأرض بأي وسيلة ممكنة".
وأضافت: "هذه الجريمة البشعة
، كغيرها من جرائم قتل الصحفيين أثناء تأدية واجبهم، جريمة شنيعة لا يمكن تبريرها. هذه هي الأقنعة القبيحة للنظام العالمي الذي يروج له الغرب، والقائم على "قواعد" غير مكتوبة، أو بعبارة أخرى، على الأكاذيب، وتجاهل القانون الدولي، والتساهل، وعبادة العنف، والإيمان بتفرده".
واختتمت زاخاروفا بتقديم التعازي لأسر الضحايا، معبرةً عن خالص المواساة لذوي الصحفية الراحلة.