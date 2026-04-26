نتنياهو: خروقات "حزب الله" تهدد وقف إطلاق النار مع لبنان وسنواصل الرد بقوة

صرّح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، بأن "انتهاكات "حزب الله" اللبناني، تسهم في تقويض اتفاق وقف إطلاق النار"، على حد قوله. 26.04.2026, سبوتنيك عربي

وأضاف نتنياهو، خلال جلسة للحكومة الإسرائيلية، أن "إسرائيل تتحرك وفق اتفاق مع الولايات المتحدة ولبنان، يتيح لها حرية الردّ على الهجمات وإحباط التهديدات الأمنية"، مشددًا على أن "استمرار الخروقات، يؤدي إلى تآكل وقف إطلاق النار القائم، ما يهدد استقراره".وأشار إلى أنه "خلال الأسبوعين الماضيين، تم قتل 46 فردًا من عناصر "حزب الله"، مؤكدًا أن إسرائيل "ستعمل بيد من حديد وذراع طويلة"، وفق تعبيره.وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس السبت، استهدافه منصات إطلاق صواريخ تابعة لـ"حزب الله"، في 3 مناطق جنوبي لبنان.وأضاف أن هذه المنشآت "تُشكّل تهديدًا مباشرًا" لجنوده وللمدنيين الإسرائيليين، على حد قوله.ودخل وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، حيّز التنفيذ رسميًا في 16 أبريل/ نيسان الجاري، وكانت إسرائيل، كما أعلن "حزب الله" اللبناني سابقًا، انتهكت وقف إطلاق النار أكثر من 200 مرة، مستخدمة طائرات حربية وطائرات مسيرة ومدفعية، فضلًا عن قصف منازل في بلدات لبنانية.من جانبه، أعلن "حزب الله" اللبناني، يوم الثلاثاء الماضي، عن أول عملية عسكرية له منذ بدء وقف إطلاق النار، ردًا على الانتهاكات الإسرائيلية.

https://sarabic.ae/20260425/إسرائيل-توجه-رسالة-عاجلة-إلى-59-بلدة-جنوبي-لبنان-1112877269.html

https://sarabic.ae/20260424/عون-لبنان-يتطلع-إلى-دعم-فرنسا-والاتحاد-الأوروبي-في-المرحلة-المقبلة-1112847842.html

