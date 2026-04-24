https://sarabic.ae/20260424/عون-لبنان-يتطلع-إلى-دعم-فرنسا-والاتحاد-الأوروبي-في-المرحلة-المقبلة-1112847842.html

عون: لبنان يتطلع إلى دعم فرنسا والاتحاد الأوروبي في المرحلة المقبلة

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس اللبناني، جوزاف عون، أن لبنان يتطلع إلى دعم فرنسا ودول الاتحاد الأوروبي خلال المرحلة المقبلة، في ظل التحديات التي يواجهها على مختلف المستويات. 24.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-24T14:27+0000

أخبار لبنان

أخبار إسرائيل اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار فرنسا

إيطاليا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/10/1110413381_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_9339c6a4138ab9b5ebbe162aaa20c158.jpg

وجاءت تصريحات عون خلال سلسلة لقاءات عقدها عقب وصوله إلى نيقوسيا اليوم الجمعة، للمشاركة في الاجتماع غير الرسمي لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي، بمشاركة قادة دول الجوار الجنوبي من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحسب ماذكرت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية.وخلال لقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، استعرض عون تطورات الأوضاع في لبنان والجهود المبذولة لإنهاء الأزمة الحالية، ووضع حد لمعاناة الشعب اللبناني. وتناول عون أيضًا رؤية لبنان لمرحلة ما بعد وقف إطلاق النار، معربًا عن تقديره للدعم الفرنسي المستمر، لا سيما المساعدات المقدمة للنازحين، ومؤكدًا تطلع بلاده إلى مواصلة هذا الدعم سياسيًا وإنسانيًا. وفي سياق متصل، التقى عون رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، حيث أطلعها على مسار الاتصالات الجارية لوقف إطلاق النار، والمحادثات التي جرت في واشنطن على مرحلتين، مؤكدًا أن خيار الحرب لا يؤدي إلى نتائج، وأن المفاوضات تبقى السبيل لتحقيق الاستقرار.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 16 نيسان/ أبريل الجاري، أن لبنان وإسرائيل توصلا إلى تفاهم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار بين البلدين، لمدة 10 أيام، ابتداء من منتصف ليلة 17 أبريل (بتوقيت بيروت) بعد مفاوضات مباشرة استضافتها واشنطن جرت في الـ14 من الشهر ذاته، بين حكومتي البلدين، لإتاحة الفرصة لعقد مفاوضات تفضي إلى اتفاق أمني وسلام دائم.ورغم إعلان "حزب الله" اللبناني، رفضه للمفاوضات المباشرة مع إسرائيل، إلا أنه أعلن التزامه بوقف إطلاق النار مع إسرائيل، مشترطًا أن يكون "شاملًا ويتضمن وقفًا للأعمال العدائية وانسحابًا إسرائيليًا كاملًا من الأراضي المحتلة جنوبي البلاد".وأسفرت الهجمات الإسرائيلية على لبنان عن مقتل نحو 2300 قتيل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، منذ 2 مارس/ آذار الماضي.

https://sarabic.ae/20260424/الخارجية-الروسية-موسكو-تأمل-بأن-يتم-الالتزام-التام-بوقف-إطلاق-النار-في-لبنان-1112837422.html

https://sarabic.ae/20260424/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-قصف-مواقع-جنوبي-لبنان-1112834222.html

https://sarabic.ae/20260423/ترامب-تمديد-وقف-إطلاق-النار-بين-إسرائيل-ولبنان-3-أسابيع--عاجل--1112824317.html

أخبار لبنان

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار فرنسا

إيطاليا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

