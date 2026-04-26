الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي وإصابة 6 آخرين جنوبي لبنان
16:53 GMT 26.04.2026 (تم التحديث: 17:09 GMT 26.04.2026)
© REUTERS Gil Eliyahuالدخان يتصاعد من قرية في جنوب لبنان أثناء وجود الجيش الإسرائيلي فيها، كما يُرى من الجانب الإسرائيلي من الحدود، 23 نيسان/ أبريل 2026
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل أحد جنوده وإصابة 6 آخرين، بينهم ضابط، في هجوم بطائرة مسيّرة متفجرة تابعة لـ"حزب الله"، جنوب لبنان، صباح اليوم، مشيرًا إلى وجود 4 إصابات خطيرة.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان نقلته وسائل إعلام إسرائيلية: "قُتل الجندي عيدان فوكس (19 عامًا) في جنوب لبنان. كما أُصيب ضابط و3 مجندين بإصابات خطيرة، فيما أُصيب مجندان آخران، أحدهما إصابته متوسطة والآخر طفيفة".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 16 نيسان/ أبريل الجاري، أن لبنان وإسرائيل توصلا إلى تفاهم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار بين البلدين، لمدة 10 أيام، ابتداء من منتصف ليلة 17 أبريل (بتوقيت بيروت) بعد مفاوضات مباشرة استضافتها واشنطن جرت في الـ14 من الشهر ذاته، بين حكومتي البلدين، لإتاحة الفرصة لعقد مفاوضات تفضي إلى اتفاق أمني وسلام دائم.
ورغم إعلان "حزب الله" اللبناني، رفضه للمفاوضات المباشرة مع إسرائيل، إلا أنه أعلن التزامه بوقف إطلاق النار مع إسرائيل، مشترطًا أن يكون "شاملًا ويتضمن وقفًا للأعمال العدائية وانسحابًا إسرائيليًا كاملًا من الأراضي المحتلة جنوبي البلاد".
وأسفرت الهجمات الإسرائيلية على لبنان عن مقتل نحو 2300 شخص، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، منذ 2 مارس/ آذار الماضي.