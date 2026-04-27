"خط من النار"... مشهد مؤلم للحظة قيام الجيش الإسرائيلي بتفجير أحياء كاملة جنوبي لبنان ... فيديو

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
الساعة بين التقديم والتأخير صيفا وشتاء.. الإيجابيات والسلبيات
08:30 GMT
29 د
صدى الحياة
تدمر ...ليست مدينة، بل "طبعة أولى" من كتاب تعايش الحضارات
09:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:33 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
10:03 GMT
8 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية في سورية خلال الخمسينيات
10:12 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
11:03 GMT
21 د
مساحة حرة
في زمن الأزمات… هل ما زال هناك مكان للسعادة في العالم العربي؟
11:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
12:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
محرك كمومي يطلق ثورة في صناعة الادوية، ونظارة ميتا الذكية بخاصية التعرف التلقائي على الوجوه، وابتكار يستخلص المياه من الهواء الجاف
12:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:54 GMT
6 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
اتفاق الدمج بين دمشق وقسد.. ما الذي تم تنفيذه؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
16:33 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
16:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
إيران تقدم مقترحا لإنهاء الحرب.. والرئيس المصري يشدد على أن السلام هو الطريق الأمثل لمستقبل المنطقة
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
تشابه الضيافة في الثقافتين العربية والروسية.. كيف يتقاسم العرب والروس حب الضيف
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تحالف السعودية ومصر وتركيا وباكستان يؤكد فشل الرهان على القوى الكبرى في ضمان الأمن الإقليمي
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
08:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
09:03 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
09:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
09:42 GMT
18 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
موريشيوس تمهل بريطانيا حتى يوليو لتسليم جزر تشاغوس
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:48 GMT
8 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
16:03 GMT
35 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
16:39 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
"خط من النار"... مشهد مؤلم للحظة قيام الجيش الإسرائيلي بتفجير أحياء كاملة جنوبي لبنان ... فيديو
سبوتنيك عربي
نشر الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مشاهد من عمليات تفجير لعدد كبير من بيوت المدنيين في قرى جنوبي لبنان. 27.04.2026, سبوتنيك عربي
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
نشر الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مشاهد من عمليات تفجير لعدد كبير من بيوت المدنيين في قرى جنوبي لبنان.
وتظهر اللقطات الجوية نمطا مكررا في مواقع عدة، حيث يتم تفجير المنازل المفخخة مسبقا في آن واحد، تتحول خلاله منازل كانت تضج بالحياة، إلى غبار وركام.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية ⁠إن غارات إسرائيلية قتلت 14 وأصابت 37 آخرين، اليوم الأحد، في وقت أصدر فيه الجيش الإسرائيلي إنذارًا بالإخلاء لسكان 7 بلدات وراء "المنطقة العازلة" التي احتلها قبل وقف ​إطلاق ⁠نار لم يفلح في توقف الأعمال القتالية بالكامل.

وذكرت وزارة الصحة في بيان، أن من بين القتلى طفلين وامرأتين، وقالت إسرائيل: "إن أحد جنودها قتل أيضا مع تعرض وقف إطلاق النار الهش لمزيد من الضغوط".
وقال ‌متحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان على "إكس"، إن "حزب ‌الله" اللبناني ينتهك وقف إطلاق النار وأن إسرائيل ستتخذ إجراءات ضده، وطالب السكان بضرورة الابتعاد عن تلك البلدات والتوجه شمالا أو غربا.

وتقع تلك البلدات إلى الشمال من نهر الليطاني والمنطقة التي تحتلها إسرائيل في جنوب لبنان. ويواصل الجيش الإسرائيلي العمليات العسكرية رغم وقف إطلاق النار، وقال إنه استهدف مقاتلين من "حزب الله" وقاذفات صواريخ ومستودع أسلحة.

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي وإصابة 6 آخرين جنوبي لبنان
أمس, 16:53 GMT
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 16 نيسان/ أبريل الجاري، أن لبنان وإسرائيل توصلا إلى تفاهم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار بين البلدين، لمدة 10 أيام، ابتداء من منتصف ليلة 17 أبريل (بتوقيت بيروت) بعد مفاوضات مباشرة استضافتها واشنطن جرت في الـ14 من الشهر ذاته، بين حكومتي البلدين، لإتاحة الفرصة لعقد مفاوضات تفضي إلى اتفاق أمني وسلام دائم.
ورغم إعلان "حزب الله" اللبناني، رفضه للمفاوضات المباشرة مع إسرائيل، إلا أنه أعلن التزامه بوقف إطلاق النار مع إسرائيل، مشترطًا أن يكون "شاملًا ويتضمن وقفًا للأعمال العدائية وانسحابًا إسرائيليًا كاملًا من الأراضي المحتلة جنوبي البلاد".
وأسفرت الهجمات الإسرائيلية على لبنان عن مقتل نحو 2300 شخص، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، منذ 2 مارس/ آذار الماضي.
الصحة اللبنانية تعلن مقتل 14 شخصا في غارات إسرائيلية على لبنان
