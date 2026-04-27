"خط من النار"... مشهد مؤلم للحظة قيام الجيش الإسرائيلي بتفجير أحياء كاملة جنوبي لبنان ... فيديو
"خط من النار"... مشهد مؤلم للحظة قيام الجيش الإسرائيلي بتفجير أحياء كاملة جنوبي لبنان ... فيديو
نشر الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مشاهد من عمليات تفجير لعدد كبير من بيوت المدنيين في قرى جنوبي لبنان. 27.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-27T08:41+0000
2026-04-27T08:41+0000
2026-04-27T08:41+0000
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
وتظهر اللقطات الجوية نمطا مكررا في مواقع عدة، حيث يتم تفجير المنازل المفخخة مسبقا في آن واحد، تتحول خلاله منازل كانت تضج بالحياة، إلى غبار وركام.وذكرت وزارة الصحة في بيان، أن من بين القتلى طفلين وامرأتين، وقالت إسرائيل: "إن أحد جنودها قتل أيضا مع تعرض وقف إطلاق النار الهش لمزيد من الضغوط".وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان على "إكس"، إن "حزب الله" اللبناني ينتهك وقف إطلاق النار وأن إسرائيل ستتخذ إجراءات ضده، وطالب السكان بضرورة الابتعاد عن تلك البلدات والتوجه شمالا أو غربا.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 16 نيسان/ أبريل الجاري، أن لبنان وإسرائيل توصلا إلى تفاهم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار بين البلدين، لمدة 10 أيام، ابتداء من منتصف ليلة 17 أبريل (بتوقيت بيروت) بعد مفاوضات مباشرة استضافتها واشنطن جرت في الـ14 من الشهر ذاته، بين حكومتي البلدين، لإتاحة الفرصة لعقد مفاوضات تفضي إلى اتفاق أمني وسلام دائم.ورغم إعلان "حزب الله" اللبناني، رفضه للمفاوضات المباشرة مع إسرائيل، إلا أنه أعلن التزامه بوقف إطلاق النار مع إسرائيل، مشترطًا أن يكون "شاملًا ويتضمن وقفًا للأعمال العدائية وانسحابًا إسرائيليًا كاملًا من الأراضي المحتلة جنوبي البلاد".وأسفرت الهجمات الإسرائيلية على لبنان عن مقتل نحو 2300 شخص، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، منذ 2 مارس/ آذار الماضي.الصحة اللبنانية تعلن مقتل 14 شخصا في غارات إسرائيلية على لبنان
سبوتنيك عربي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل
لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل
"خط من النار"... مشهد مؤلم للحظة قيام الجيش الإسرائيلي بتفجير أحياء كاملة جنوبي لبنان ... فيديو
نشر الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مشاهد من عمليات تفجير لعدد كبير من بيوت المدنيين في قرى جنوبي لبنان.
وتظهر اللقطات الجوية نمطا مكررا في مواقع عدة، حيث يتم تفجير المنازل المفخخة مسبقا في آن واحد، تتحول خلاله منازل كانت تضج بالحياة، إلى غبار وركام.
وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن غارات إسرائيلية قتلت 14 وأصابت 37 آخرين، اليوم الأحد، في وقت أصدر فيه الجيش الإسرائيلي إنذارًا بالإخلاء لسكان 7 بلدات وراء "المنطقة العازلة" التي احتلها قبل وقف إطلاق نار لم يفلح في توقف الأعمال القتالية بالكامل.
وذكرت وزارة الصحة في بيان، أن من بين القتلى طفلين وامرأتين، وقالت إسرائيل: "إن أحد جنودها قتل أيضا مع تعرض وقف إطلاق النار
الهش لمزيد من الضغوط".
وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان على "إكس"، إن "حزب الله" اللبناني ينتهك وقف إطلاق النار وأن إسرائيل ستتخذ إجراءات ضده، وطالب السكان بضرورة الابتعاد عن تلك البلدات والتوجه شمالا أو غربا
وتقع تلك البلدات إلى الشمال من نهر الليطاني والمنطقة التي تحتلها إسرائيل في جنوب لبنان. ويواصل الجيش الإسرائيلي العمليات العسكرية رغم وقف إطلاق النار، وقال إنه استهدف مقاتلين من "حزب الله" وقاذفات صواريخ ومستودع أسلحة.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 16 نيسان/ أبريل الجاري، أن لبنان وإسرائيل توصلا إلى تفاهم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار بين البلدين، لمدة 10 أيام، ابتداء من منتصف ليلة 17 أبريل (بتوقيت بيروت) بعد مفاوضات مباشرة استضافتها واشنطن جرت في الـ14 من الشهر ذاته، بين حكومتي البلدين، لإتاحة الفرصة لعقد مفاوضات تفضي إلى اتفاق أمني وسلام دائم.
ورغم إعلان "حزب الله" اللبناني، رفضه للمفاوضات المباشرة مع إسرائيل
، إلا أنه أعلن التزامه بوقف إطلاق النار مع إسرائيل، مشترطًا أن يكون "شاملًا ويتضمن وقفًا للأعمال العدائية وانسحابًا إسرائيليًا كاملًا من الأراضي المحتلة جنوبي البلاد".
وأسفرت الهجمات الإسرائيلية على لبنان
عن مقتل نحو 2300 شخص، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، منذ 2 مارس/ آذار الماضي.