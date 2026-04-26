الصحة اللبنانية تعلن مقتل 14 شخصا في غارات إسرائيلية على لبنان

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
الساعة بين التقديم والتأخير صيفا وشتاء.. الإيجابيات والسلبيات
08:30 GMT
29 د
صدى الحياة
تدمر ...ليست مدينة، بل "طبعة أولى" من كتاب تعايش الحضارات
09:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:33 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
10:03 GMT
8 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية في سورية خلال الخمسينيات
10:12 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
11:03 GMT
21 د
مساحة حرة
في زمن الأزمات… هل ما زال هناك مكان للسعادة في العالم العربي؟
11:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
12:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
محرك كمومي يطلق ثورة في صناعة الادوية، ونظارة ميتا الذكية بخاصية التعرف التلقائي على الوجوه، وابتكار يستخلص المياه من الهواء الجاف
12:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:54 GMT
6 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
اتفاق الدمج بين دمشق وقسد.. ما الذي تم تنفيذه؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
16:33 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
16:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
إيران تقدم مقترحا لإنهاء الحرب.. والرئيس المصري يشدد على أن السلام هو الطريق الأمثل لمستقبل المنطقة
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
تشابه الضيافة في الثقافتين العربية والروسية.. كيف يتقاسم العرب والروس حب الضيف
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تحالف السعودية ومصر وتركيا وباكستان يؤكد فشل الرهان على القوى الكبرى في ضمان الأمن الإقليمي
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
08:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
09:03 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
09:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
09:42 GMT
18 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
موريشيوس تمهل بريطانيا حتى يوليو لتسليم جزر تشاغوس
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:48 GMT
8 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
16:03 GMT
35 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
16:39 GMT
11 د
الصحة اللبنانية تعلن مقتل 14 شخصا في غارات إسرائيلية على لبنان
الصحة اللبنانية تعلن مقتل 14 شخصا في غارات إسرائيلية على لبنان
قالت وزارة الصحة اللبنانية ⁠إن غارات إسرائيلية قتلت 14 وأصابت 37 آخرين، اليوم الأحد، في وقت أصدر فيه الجيش الإسرائيلي إنذارًا بالإخلاء لسكان سبع بلدات وراء... 26.04.2026, سبوتنيك عربي
وذكرت وزارة الصحة في بيان، أن من بين القتلى طفلين وامرأتين، وقالت إسرائيل: "إن أحد جنودها قتل أيضا مع تعرض وقف إطلاق النار الهش لمزيد من الضغوط".وقال ‌متحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان على "إكس"، إن "حزب ‌الله" اللبناني ينتهك وقف إطلاق النار وأن إسرائيل ستتخذ إجراءات ضده، وطالب السكان بضرورة الابتعاد عن تلك البلدات والتوجه شمالا أو غربا.وتقع تلك البلدات إلى الشمال من نهر الليطاني والمنطقة التي تحتلها إسرائيل في جنوب لبنان. ويواصل الجيش الإسرائيلي العمليات العسكرية رغم وقف إطلاق النار، وقال إنه استهدف مقاتلين من "حزب الله" وقاذفات صواريخ ومستودع أسلحة.وتابع قائلا: "نتصرف بقوة وفقا للقواعد التي اتفقنا عليها مع الولايات المتحدة، وأيضا بالمناسبة، مع لبنان". من ناحيته، قال "حزب الله" إنه لن يوقف هجماته على القوات الإسرائيلية داخل لبنان وعلى بلدات ​شمال إسرائيل ما دامت إسرائيل مستمرة في انتهاكاتها لوقف إطلاق النار.وأضاف في بيان: "مواصلة المقاومة استهداف تجمعات العدو الإسرائيلي على أرضنا التي يحتلها، وقصفها لمستوطنات العدو شمال فلسطين المحتلة، هو رد مشروع على خروقاته المتمادية لوقف إطلاق النار منذ اليوم ​الأول لإعلان الهدنة المؤقتة".وتابع البيان: "لن ننتظر أو نراهن على دبلوماسية خائبة أثبتت فشلها، ولا على سلطة ​متخاذلة عن حماية وطنها، ⁠فأبناء هذه الأرض هم الضمانة الحقيقية في مواجهة هذا العدوان ودحر الاحتلال".وفي وقت سابق اليوم الأحد، قال "حزب ‌الله" إنه هاجم قوات إسرائيلية داخل لبنان وقوات إنقاذ جاءت لإجلائها. وقال الجيش الإسرائيلي إن أحد جنوده قتل وأن ستة آخرين ‌أصيبوا.وذكر أنه اعترض ثلاث طائرات مسيرة قبل العبور لإسرائيل بعد أن دوت صفارات الإنذار من هجوم جوي على الشمال.وجرى تمديد وقف إطلاق النار إلى منتصف مايو/أيار بعد الاتفاق عليه بوساطة الولايات المتحدة ودخوله حيز التنفيذ في 16 أبريل/نيسان. وأدى وقف إطلاق النار إلى تراجع واضح في العمليات القتالية بين إسرائيل ⁠وحزب الله لكن الطرفين يتبادلان إطلاق النار والاتهامات بانتهاك الهدنة.وتقول السلطات اللبنانية، إن عدد ​قتلى الهجمات الإسرائيلية تجاوز 2500 منذ اندلاع الحرب الأحدث ⁠في الثاني من مارس/آذار بعد أيام من شن الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب على إيران.وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن من بين القتلى ⁠277 امرأة و177 طفلا و100 من المسعفين.
العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

الصحة اللبنانية تعلن مقتل 14 شخصا في غارات إسرائيلية على لبنان

22:30 GMT 26.04.2026 (تم التحديث: 04:35 GMT 27.04.2026)
© REUTERS Gil Eliyahuالدخان يتصاعد من قرية في جنوب لبنان أثناء وجود الجيش الإسرائيلي فيها، كما يُرى من الجانب الإسرائيلي من الحدود، 23 نيسان/ أبريل 2026
© REUTERS Gil Eliyahu
الدخان يتصاعد من قرية في جنوب لبنان أثناء وجود الجيش الإسرائيلي فيها، كما يُرى من الجانب الإسرائيلي من الحدود، 23 نيسان/ أبريل 2026
قالت وزارة الصحة اللبنانية ⁠إن غارات إسرائيلية قتلت 14 وأصابت 37 آخرين، اليوم الأحد، في وقت أصدر فيه الجيش الإسرائيلي إنذارًا بالإخلاء لسكان سبع بلدات وراء "المنطقة العازلة" التي احتلها قبل وقف ​إطلاق ⁠نار لم يفلح في توقف الأعمال القتالية بالكامل.
وذكرت وزارة الصحة في بيان، أن من بين القتلى طفلين وامرأتين، وقالت إسرائيل: "إن أحد جنودها قتل أيضا مع تعرض وقف إطلاق النار الهش لمزيد من الضغوط".
وقال ‌متحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان على "إكس"، إن "حزب ‌الله" اللبناني ينتهك وقف إطلاق النار وأن إسرائيل ستتخذ إجراءات ضده، وطالب السكان بضرورة الابتعاد عن تلك البلدات والتوجه شمالا أو غربا.
وتقع تلك البلدات إلى الشمال من نهر الليطاني والمنطقة التي تحتلها إسرائيل في جنوب لبنان. ويواصل الجيش الإسرائيلي العمليات العسكرية رغم وقف إطلاق النار، وقال إنه استهدف مقاتلين من "حزب الله" وقاذفات صواريخ ومستودع أسلحة.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في اجتماع لمجلس الوزراء الأمني المصغر في القدس "من ⁠وجهة نظرنا، ما يلزمنا ⁠هو أمن إسرائيل، أمن جنودنا وأمن سكاننا".
وتابع قائلا: "نتصرف بقوة وفقا للقواعد التي اتفقنا عليها مع الولايات المتحدة، وأيضا بالمناسبة، مع لبنان".
من ناحيته، قال "حزب الله" إنه لن يوقف هجماته على القوات الإسرائيلية داخل لبنان وعلى بلدات ​شمال إسرائيل ما دامت إسرائيل مستمرة في انتهاكاتها لوقف إطلاق النار.
وأضاف في بيان: "مواصلة المقاومة استهداف تجمعات العدو الإسرائيلي على أرضنا التي يحتلها، وقصفها لمستوطنات العدو شمال فلسطين المحتلة، هو رد مشروع على خروقاته المتمادية لوقف إطلاق النار منذ اليوم ​الأول لإعلان الهدنة المؤقتة".
وتابع البيان: "لن ننتظر أو نراهن على دبلوماسية خائبة أثبتت فشلها، ولا على سلطة ​متخاذلة عن حماية وطنها، ⁠فأبناء هذه الأرض هم الضمانة الحقيقية في مواجهة هذا العدوان ودحر الاحتلال".
وفي وقت سابق اليوم الأحد، قال "حزب ‌الله" إنه هاجم قوات إسرائيلية داخل لبنان وقوات إنقاذ جاءت لإجلائها. وقال الجيش الإسرائيلي إن أحد جنوده قتل وأن ستة آخرين ‌أصيبوا.
الدخان يتصاعد من قرية في جنوب لبنان أثناء وجود الجيش الإسرائيلي فيها، كما يُرى من الجانب الإسرائيلي من الحدود، 23 نيسان/ أبريل 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2026
وذكر أنه اعترض ثلاث طائرات مسيرة قبل العبور لإسرائيل بعد أن دوت صفارات الإنذار من هجوم جوي على الشمال.
وجرى تمديد وقف إطلاق النار إلى منتصف مايو/أيار بعد الاتفاق عليه بوساطة الولايات المتحدة ودخوله حيز التنفيذ في 16 أبريل/نيسان. وأدى وقف إطلاق النار إلى تراجع واضح في العمليات القتالية بين إسرائيل ⁠وحزب الله لكن الطرفين يتبادلان إطلاق النار والاتهامات بانتهاك الهدنة.
وتقول السلطات اللبنانية، إن عدد ​قتلى الهجمات الإسرائيلية تجاوز 2500 منذ اندلاع الحرب الأحدث ⁠في الثاني من مارس/آذار بعد أيام من شن الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب على إيران.
وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن من بين القتلى ⁠277 امرأة و177 طفلا و100 من المسعفين.
