https://sarabic.ae/20260426/الصحة-اللبنانية-تعلن-مقتل-14-شخصا-في-غارات-إسرائيلية-على-لبنان-1112902068.html
الصحة اللبنانية تعلن مقتل 14 شخصا في غارات إسرائيلية على لبنان
سبوتنيك عربي
2026-04-26T22:30+0000
العالم العربي
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/19/1112864736_0:82:1568:964_1920x0_80_0_0_e96552f09596408e547e02915c0c8681.jpg
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/19/1112864736_88:0:1481:1045_1920x0_80_0_0_0e18b3954c2f610f099d96eb61c0d164.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
22:30 GMT 26.04.2026 (تم التحديث: 04:35 GMT 27.04.2026)
قالت وزارة الصحة اللبنانية إن غارات إسرائيلية قتلت 14 وأصابت 37 آخرين، اليوم الأحد، في وقت أصدر فيه الجيش الإسرائيلي إنذارًا بالإخلاء لسكان سبع بلدات وراء "المنطقة العازلة" التي احتلها قبل وقف إطلاق نار لم يفلح في توقف الأعمال القتالية بالكامل.
وذكرت وزارة الصحة في بيان، أن من بين القتلى طفلين وامرأتين، وقالت إسرائيل: "إن أحد جنودها قتل أيضا مع تعرض وقف إطلاق النار
الهش لمزيد من الضغوط".
وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان على "إكس"، إن "حزب الله" اللبناني ينتهك وقف إطلاق النار وأن إسرائيل ستتخذ إجراءات ضده، وطالب السكان بضرورة الابتعاد عن تلك البلدات والتوجه شمالا أو غربا
.
وتقع تلك البلدات إلى الشمال من نهر الليطاني والمنطقة التي تحتلها إسرائيل في جنوب لبنان. ويواصل الجيش الإسرائيلي العمليات العسكرية رغم وقف إطلاق النار، وقال إنه استهدف مقاتلين من "حزب الله" وقاذفات صواريخ ومستودع أسلحة.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في اجتماع لمجلس الوزراء الأمني المصغر في القدس "من وجهة نظرنا، ما يلزمنا هو أمن إسرائيل، أمن جنودنا وأمن سكاننا".
وتابع قائلا: "نتصرف بقوة وفقا للقواعد التي اتفقنا عليها مع الولايات المتحدة، وأيضا بالمناسبة، مع لبنان".
من ناحيته، قال "حزب الله" إنه لن يوقف هجماته على القوات الإسرائيلية داخل لبنان وعلى بلدات شمال إسرائيل ما دامت إسرائيل مستمرة في انتهاكاتها لوقف إطلاق النار.
وأضاف في بيان: "مواصلة المقاومة استهداف تجمعات العدو الإسرائيلي على أرضنا التي يحتلها، وقصفها لمستوطنات العدو شمال فلسطين المحتلة، هو رد مشروع على خروقاته المتمادية لوقف إطلاق النار منذ اليوم الأول لإعلان الهدنة المؤقتة".
وتابع البيان: "لن ننتظر أو نراهن على دبلوماسية خائبة أثبتت فشلها، ولا على سلطة متخاذلة عن حماية وطنها، فأبناء هذه الأرض هم الضمانة الحقيقية في مواجهة هذا العدوان ودحر الاحتلال".
وفي وقت سابق اليوم الأحد، قال "حزب الله" إنه هاجم قوات إسرائيلية داخل لبنان وقوات إنقاذ جاءت لإجلائها. وقال الجيش الإسرائيلي إن أحد جنوده قتل وأن ستة آخرين أصيبوا.
وذكر أنه اعترض ثلاث طائرات مسيرة قبل العبور لإسرائيل بعد أن دوت صفارات الإنذار من هجوم جوي على الشمال.
وجرى تمديد وقف إطلاق النار إلى منتصف مايو/أيار بعد الاتفاق عليه بوساطة الولايات المتحدة ودخوله حيز التنفيذ في 16 أبريل/نيسان. وأدى وقف إطلاق النار إلى تراجع واضح في العمليات القتالية بين إسرائيل وحزب الله لكن الطرفين يتبادلان إطلاق النار والاتهامات بانتهاك الهدنة.
وتقول السلطات اللبنانية، إن عدد قتلى الهجمات الإسرائيلية تجاوز 2500 منذ اندلاع الحرب الأحدث في الثاني من مارس/آذار بعد أيام من شن الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب على إيران.
وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن من بين القتلى 277 امرأة و177 طفلا و100 من المسعفين.