الصحة اللبنانية تعلن مقتل 14 شخصا في غارات إسرائيلية على لبنان

الصحة اللبنانية تعلن مقتل 14 شخصا في غارات إسرائيلية على لبنان

سبوتنيك عربي

قالت وزارة الصحة اللبنانية ⁠إن غارات إسرائيلية قتلت 14 وأصابت 37 آخرين، اليوم الأحد، في وقت أصدر فيه الجيش الإسرائيلي إنذارًا بالإخلاء لسكان سبع بلدات وراء... 26.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-26T22:30+0000

2026-04-26T22:30+0000

2026-04-27T04:35+0000

وذكرت وزارة الصحة في بيان، أن من بين القتلى طفلين وامرأتين، وقالت إسرائيل: "إن أحد جنودها قتل أيضا مع تعرض وقف إطلاق النار الهش لمزيد من الضغوط".وقال ‌متحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان على "إكس"، إن "حزب ‌الله" اللبناني ينتهك وقف إطلاق النار وأن إسرائيل ستتخذ إجراءات ضده، وطالب السكان بضرورة الابتعاد عن تلك البلدات والتوجه شمالا أو غربا.وتقع تلك البلدات إلى الشمال من نهر الليطاني والمنطقة التي تحتلها إسرائيل في جنوب لبنان. ويواصل الجيش الإسرائيلي العمليات العسكرية رغم وقف إطلاق النار، وقال إنه استهدف مقاتلين من "حزب الله" وقاذفات صواريخ ومستودع أسلحة.وتابع قائلا: "نتصرف بقوة وفقا للقواعد التي اتفقنا عليها مع الولايات المتحدة، وأيضا بالمناسبة، مع لبنان". من ناحيته، قال "حزب الله" إنه لن يوقف هجماته على القوات الإسرائيلية داخل لبنان وعلى بلدات ​شمال إسرائيل ما دامت إسرائيل مستمرة في انتهاكاتها لوقف إطلاق النار.وأضاف في بيان: "مواصلة المقاومة استهداف تجمعات العدو الإسرائيلي على أرضنا التي يحتلها، وقصفها لمستوطنات العدو شمال فلسطين المحتلة، هو رد مشروع على خروقاته المتمادية لوقف إطلاق النار منذ اليوم ​الأول لإعلان الهدنة المؤقتة".وتابع البيان: "لن ننتظر أو نراهن على دبلوماسية خائبة أثبتت فشلها، ولا على سلطة ​متخاذلة عن حماية وطنها، ⁠فأبناء هذه الأرض هم الضمانة الحقيقية في مواجهة هذا العدوان ودحر الاحتلال".وفي وقت سابق اليوم الأحد، قال "حزب ‌الله" إنه هاجم قوات إسرائيلية داخل لبنان وقوات إنقاذ جاءت لإجلائها. وقال الجيش الإسرائيلي إن أحد جنوده قتل وأن ستة آخرين ‌أصيبوا.وذكر أنه اعترض ثلاث طائرات مسيرة قبل العبور لإسرائيل بعد أن دوت صفارات الإنذار من هجوم جوي على الشمال.وجرى تمديد وقف إطلاق النار إلى منتصف مايو/أيار بعد الاتفاق عليه بوساطة الولايات المتحدة ودخوله حيز التنفيذ في 16 أبريل/نيسان. وأدى وقف إطلاق النار إلى تراجع واضح في العمليات القتالية بين إسرائيل ⁠وحزب الله لكن الطرفين يتبادلان إطلاق النار والاتهامات بانتهاك الهدنة.وتقول السلطات اللبنانية، إن عدد ​قتلى الهجمات الإسرائيلية تجاوز 2500 منذ اندلاع الحرب الأحدث ⁠في الثاني من مارس/آذار بعد أيام من شن الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب على إيران.وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن من بين القتلى ⁠277 امرأة و177 طفلا و100 من المسعفين.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي

