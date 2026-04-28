إسرائيل تعلن تدمير 1000 هدف لـ"حزب الله" وتنذر سكان جنوب لبنان

أصدر الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، تحذيرا من أجل إخلاء أكثر من 15 بلدة في جنوب لبنان، وأمر السكان اللبنانيين بالتحرك شمالا.

2026-04-28T13:41+0000

ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، تغريدة على "إكس"، اليوم الثلاثاء، اتهم من خلالها "حزب الله" بـ"خرق اتفاق وقف إطلاق النار، ما اضطر الجيش إلى العمل ضده بقوة"، على حد قوله.وجاء ذلك في وقت أعلن الجيش الإسرائيلي "تدمير نحو 1000 هدف لـ"حزب الله" في جنوب لبنان.وأضاف الجيش في بيانه أن "القوات الإسرائيلية دمرت نحو 1000 هدف إرهابي استخدمها "حزب الله" لمهاجمة الجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان، بما في ذلك مباني مفخخة ومباني تحتوي على أسلحة".وذكر أن "الجنود الإسرائيليين عثروا على مئات قطع الأسلحة، وقاموا بتحييدها، بما في ذلك الرشاشات والقنابل اليدوية والألغام والصواريخ المضادة للدبابات والذخائر الصاروخية وقذائف الهاون"، إلا أنه لم يحدد الفترة التي تم فيها تدمير هذه الأهداف.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، في 16 أبريل/ نيسان الجاري، أن لبنان وإسرائيل توصلا إلى تفاهم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام اعتبارًا من منتصف ليلة 17 أبريل/ نيسان (بتوقيت بيروت) بعد مفاوضات مباشرة استضافتها واشنطن جرت في 14 أبريل/ نيسان بين حكومتي البلدين لإتاحة الفرصة لعقد مفاوضات تفضي إلى اتفاق أمني وسلام دائم بين البلدين.وفي 23 أبريل، أعلن ترامب تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة ثلاثة أسابيع وذلك بعد استضافة سفيري البلدين في البيت الأبيض.ورغم إعلان "حزب الله" اللبناني رفضه للمحادثات المباشرة مع إسرائيل، إلا أنه أعلن التزامه بوقف إطلاق النار مع إسرائيل مشترطا أن يكون "شاملاً ويتضمن وقفاً للأعمال العدائية وانسحاباً إسرائيلياً كاملاً" من الأراضي المحتلة جنوبي البلاد.وفي حين أن وقف إطلاق النار خفّف بشكل كبير من حدة المواجهات بين إسرائيل و"حزب الله" إلا أنهما يتبادلان الهجمات من حين لآخر.وكان "حزب الله" اللبناني قد بدأ هجومًا بالصواريخ والطائرات المسيّرة على إسرائيل منذ 2 مارس الماضي، على خلفية الحرب الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران، فيما ردّت إسرائيل بقصف جوي واسع استهدف مواقع لـ"حزب الله" في الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوب وشرق لبنان، إضافة إلى توغل بري في جنوب لبنان، وأكدت أنها بدأت عملية عسكرية جديدة ضد "حزب الله".وأسفرت الهجمات الإسرائيلية على لبنان إلى مقتل نحو 2500 شخص وإصابة نحو 8 آلاف آخرين منذ 2 مارس/ آذار الماضي.

