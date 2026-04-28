وزير الخارجية الإسرائيلي: لن نسمح لـ"حزب الله" بتنفيذ خطته وعملياتنا في لبنان دفاعية

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
08:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
09:03 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
09:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
09:42 GMT
18 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
موريشيوس تمهل بريطانيا حتى يوليو لتسليم جزر تشاغوس
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:48 GMT
8 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
كيف ساعدت روسيا الجزائر للتخلص من أثار الاستعمار الفرنسي؟
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
16:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:40 GMT
20 د
بلا قيود
خبير: أوروبا تعيش مرحلة مقامرة نووية تضعها في مرمى النيران الروسية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الاتفاق القطري الباكستاني سيعيد رسم معادلة الأمن في الخليج
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:42 GMT
18 د
نبض افريقيا
موريشيوس تمهل بريطانيا حتى يوليو لتسليم جزر تشاغوس
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:48 GMT
8 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
10:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
10:41 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
11:03 GMT
19 د
روسيا والعالم
كيف ساعدت روسيا الجزائر للتخلص من أثار الاستعمار الفرنسي؟
11:22 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
11:52 GMT
8 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية في سورية خلال الخمسينيات
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: الاتفاق القطري الباكستاني سيعيد رسم معادلة الأمن في الخليج
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
16:33 GMT
26 د
بلا قيود
كيف ساعد الفيلق الروسي حكومة مالي في مواجهة الهجمات؟ يجيب خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تنجح قرارات "المجلس الوزاري" في تحييد العراق عن الصراع بالمنطقة؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
وزير الخارجية الإسرائيلي: لن نسمح لـ"حزب الله" بتنفيذ خطته وعملياتنا في لبنان دفاعية
سبوتنيك عربي
صرح وزير خارجية إسرائيل جدعون ساعر، اليوم الثلاثاء، بأن الجيش الإسرائيلي لن يسمح لـ"حزب الله" اللبناني بتنفيذ خطته في لبنان. 28.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-28T12:56+0000
لبنان
أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي
الأخبار
لبنان
سبوتنيك عربي
2026
الأخبار
12:56 GMT 28.04.2026
صرح وزير خارجية إسرائيل جدعون ساعر، اليوم الثلاثاء، بأن الجيش الإسرائيلي لن يسمح لـ"حزب الله" اللبناني بتنفيذ خطته في لبنان.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، عن ساعر توجيهه رسالة إلى حزب الله، قال فيها: "تظنون أنكم ستعيدون عهد المعادلات الذي كان سائدا في عهد حسن نصر الله"؟ هذا لن يحدث.. لقد ولّى عهد تلك المعادلات، وولى عهد نصر الله".
وشدد وزير الخارجية الإسرائيلي على أن "عهد المعادلات الذي كان يتبعه زعيم المنظمة الراحل حسن نصر الله قد انتهى".
وقد جاءت تصريحات جدعون ساعر في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الصربي ماركو ديوريتش، بعد حوار استراتيجي بين البلدين في وزارة الخارجية في مدينة القدس.
وأضاف ساعر: "سنواصل سحق البنية التحتية الإرهابية لحزب الله قرب حدودنا، والتي أُنشئت لغزو بلادنا وتهديد أمن مواطنينا". وتابع الوزير الإسرائيلي: "مفاوضاتنا المباشرة مع لبنان مهمة، لكن على الحكومة اللبنانية اتخاذ خطوات عملية لاستعادة سيادتها".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، في 16 أبريل/ نيسان الجاري، أن لبنان وإسرائيل توصلا إلى تفاهم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام اعتبارًا من منتصف ليلة 17 أبريل/ نيسان (بتوقيت بيروت) بعد مفاوضات مباشرة استضافتها واشنطن جرت في 14 أبريل/ نيسان بين حكومتي البلدين لإتاحة الفرصة لعقد مفاوضات تفضي إلى اتفاق أمني وسلام دائم بين البلدين.
وفي 23 أبريل، أعلن ترامب تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة ثلاثة أسابيع وذلك بعد استضافة سفيري البلدين في البيت الأبيض.
ورغم إعلان "حزب الله" اللبناني رفضه للمحادثات المباشرة مع إسرائيل، إلا أنه أعلن التزامه بوقف إطلاق النار مع إسرائيل مشترطا أن يكون "شاملاً ويتضمن وقفاً للأعمال العدائية وانسحاباً إسرائيلياً كاملاً" من الأراضي المحتلة جنوبي البلاد.
وفي حين أن وقف إطلاق النار خفّف بشكل كبير من حدة المواجهات بين إسرائيل و"حزب الله" إلا أنهما يتبادلان الهجمات من حين لآخر.
وكان "حزب الله" اللبناني قد بدأ هجومًا بالصواريخ والطائرات المسيّرة على إسرائيل منذ 2 مارس الماضي، على خلفية الحرب الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران، فيما ردّت إسرائيل بقصف جوي واسع استهدف مواقع لـ"حزب الله" في الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوب وشرق لبنان، إضافة إلى توغل بري في جنوب لبنان، وأكدت أنها بدأت عملية عسكرية جديدة ضد "حزب الله".
وأسفرت الهجمات الإسرائيلية على لبنان إلى مقتل نحو 2500 شخص وإصابة نحو 8 آلاف آخرين منذ 2 مارس/ آذار الماضي.
