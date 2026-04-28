https://sarabic.ae/20260428/وزير-الخارجية-الإسرائيلي-لن-نسمح-لـحزب-الله-بتنفيذ-خطته-وعملياتنا-في-لبنان-دفاعية-1112944949.html

وزير الخارجية الإسرائيلي: لن نسمح لـ"حزب الله" بتنفيذ خطته وعملياتنا في لبنان دفاعية

صرح وزير خارجية إسرائيل جدعون ساعر، اليوم الثلاثاء، بأن الجيش الإسرائيلي لن يسمح لـ"حزب الله" اللبناني بتنفيذ خطته في لبنان.

لبنان

أخبار إسرائيل اليوم

العالم العربي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0b/1100400046_0:0:2128:1197_1920x0_80_0_0_4e3fff1f50ab03fa6af9a042814e00ae.jpg

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، عن ساعر توجيهه رسالة إلى حزب الله، قال فيها: "تظنون أنكم ستعيدون عهد المعادلات الذي كان سائدا في عهد حسن نصر الله"؟ هذا لن يحدث.. لقد ولّى عهد تلك المعادلات، وولى عهد نصر الله".وشدد وزير الخارجية الإسرائيلي على أن "عهد المعادلات الذي كان يتبعه زعيم المنظمة الراحل حسن نصر الله قد انتهى".وقد جاءت تصريحات جدعون ساعر في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الصربي ماركو ديوريتش، بعد حوار استراتيجي بين البلدين في وزارة الخارجية في مدينة القدس.وأضاف ساعر: "سنواصل سحق البنية التحتية الإرهابية لحزب الله قرب حدودنا، والتي أُنشئت لغزو بلادنا وتهديد أمن مواطنينا". وتابع الوزير الإسرائيلي: "مفاوضاتنا المباشرة مع لبنان مهمة، لكن على الحكومة اللبنانية اتخاذ خطوات عملية لاستعادة سيادتها".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، في 16 أبريل/ نيسان الجاري، أن لبنان وإسرائيل توصلا إلى تفاهم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام اعتبارًا من منتصف ليلة 17 أبريل/ نيسان (بتوقيت بيروت) بعد مفاوضات مباشرة استضافتها واشنطن جرت في 14 أبريل/ نيسان بين حكومتي البلدين لإتاحة الفرصة لعقد مفاوضات تفضي إلى اتفاق أمني وسلام دائم بين البلدين.وفي 23 أبريل، أعلن ترامب تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة ثلاثة أسابيع وذلك بعد استضافة سفيري البلدين في البيت الأبيض.ورغم إعلان "حزب الله" اللبناني رفضه للمحادثات المباشرة مع إسرائيل، إلا أنه أعلن التزامه بوقف إطلاق النار مع إسرائيل مشترطا أن يكون "شاملاً ويتضمن وقفاً للأعمال العدائية وانسحاباً إسرائيلياً كاملاً" من الأراضي المحتلة جنوبي البلاد.وفي حين أن وقف إطلاق النار خفّف بشكل كبير من حدة المواجهات بين إسرائيل و"حزب الله" إلا أنهما يتبادلان الهجمات من حين لآخر.وكان "حزب الله" اللبناني قد بدأ هجومًا بالصواريخ والطائرات المسيّرة على إسرائيل منذ 2 مارس الماضي، على خلفية الحرب الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران، فيما ردّت إسرائيل بقصف جوي واسع استهدف مواقع لـ"حزب الله" في الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوب وشرق لبنان، إضافة إلى توغل بري في جنوب لبنان، وأكدت أنها بدأت عملية عسكرية جديدة ضد "حزب الله".وأسفرت الهجمات الإسرائيلية على لبنان إلى مقتل نحو 2500 شخص وإصابة نحو 8 آلاف آخرين منذ 2 مارس/ آذار الماضي.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

ar_EG

