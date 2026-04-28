رئيس الموساد: عملياتنا اخترقت الحدود في لبنان وإيران

رئيس الموساد: عملياتنا اخترقت الحدود في لبنان وإيران

سبوتنيك عربي

أكد رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي، دافيد برنياع، اليوم الثلاثاء، أن "عمليات الجهاز اخترقت الحدود في إيران ولبنان وحصلت على معلومات قيمة".

2026-04-28T07:19+0000

2026-04-28T07:19+0000

2026-04-28T07:19+0000

وشدد برنياع في كلمة له، على أن "الجهاز حقق إنجازات استخباراتية استراتيجية وتكتيكية في صميم أسرار العدو الأكثر حساسية، وأظهر قدرات عملياتية جديدة ورائدة وغير مسبوقة داخل دول الأهداف". وأكد التحول في نمط عمل الموساد، إذ جرى تحويله إلى جهاز هجومي وفعّال في زمن الحرب، بعدما كان يركز في السابق على النشاط السري بين الحروب". ورأى أن "هذا التحول تجلّى في العمليات ضد إيران ولبنان، واستند من بين أمور أخرى إلى إنشاء وحدات جديدة وقدرات مخصّصة خلال السنوات الأخيرة، فضلًا عن تبنّي تقنيات متقدمة والابتكار على مختلف مستويات العمل"، وفق تعبيره. يُذكر أنه في 28 فبراير/ شباط، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، مما تسبب في أضرار وخسائر في صفوف المدنيين. وردت إيران بضرب الأراضي الإسرائيلية والمنشآت العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط.وفي 7 أبريل، أعلنت واشنطن وطهران وقفًا لإطلاق النار لمدة أسبوعين، إلا أن المحادثات اللاحقة في إسلام آباد انتهت دون نتائج.وفي 21 أبريل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيمدد وقف إطلاق النار حتى تقدم طهران اقتراحها لحل النزاع وحتى انتهاء المفاوضات.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار إيران, إيران, لبنان, أخبار لبنان, العالم