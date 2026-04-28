رئيس الموساد: عملياتنا اخترقت الحدود في لبنان وإيران

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
08:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
09:03 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
09:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
09:42 GMT
18 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
موريشيوس تمهل بريطانيا حتى يوليو لتسليم جزر تشاغوس
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:48 GMT
8 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
كيف ساعدت روسيا الجزائر للتخلص من أثار الاستعمار الفرنسي؟
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
16:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:40 GMT
20 د
بلا قيود
خبير: أوروبا تعيش مرحلة مقامرة نووية تضعها في مرمى النيران الروسية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الاتفاق القطري الباكستاني سيعيد رسم معادلة الأمن في الخليج
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:42 GMT
18 د
نبض افريقيا
موريشيوس تمهل بريطانيا حتى يوليو لتسليم جزر تشاغوس
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:48 GMT
8 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
10:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
10:41 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
11:03 GMT
19 د
روسيا والعالم
كيف ساعدت روسيا الجزائر للتخلص من أثار الاستعمار الفرنسي؟
11:22 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
11:52 GMT
8 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية في سورية خلال الخمسينيات
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
16:03 GMT
35 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
16:39 GMT
11 د
رئيس الموساد: عملياتنا اخترقت الحدود في لبنان وإيران
رئيس الموساد: عملياتنا اخترقت الحدود في لبنان وإيران
سبوتنيك عربي
أكد رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي، دافيد برنياع، اليوم الثلاثاء، أن "عمليات الجهاز اخترقت الحدود في إيران ولبنان وحصلت على معلومات قيمة". 28.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-28T07:19+0000
2026-04-28T07:19+0000
وشدد برنياع في كلمة له، على أن "الجهاز حقق إنجازات استخباراتية استراتيجية وتكتيكية في صميم أسرار العدو الأكثر حساسية، وأظهر قدرات عملياتية جديدة ورائدة وغير مسبوقة داخل دول الأهداف". وأكد التحول في نمط عمل الموساد، إذ جرى تحويله إلى جهاز هجومي وفعّال في زمن الحرب، بعدما كان يركز في السابق على النشاط السري بين الحروب". ورأى أن "هذا التحول تجلّى في العمليات ضد إيران ولبنان، واستند من بين أمور أخرى إلى إنشاء وحدات جديدة وقدرات مخصّصة خلال السنوات الأخيرة، فضلًا عن تبنّي تقنيات متقدمة والابتكار على مختلف مستويات العمل"، وفق تعبيره. يُذكر أنه في 28 فبراير/ شباط، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، مما تسبب في أضرار وخسائر في صفوف المدنيين. وردت إيران بضرب الأراضي الإسرائيلية والمنشآت العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط.وفي 7 أبريل، أعلنت واشنطن وطهران وقفًا لإطلاق النار لمدة أسبوعين، إلا أن المحادثات اللاحقة في إسلام آباد انتهت دون نتائج.وفي 21 أبريل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيمدد وقف إطلاق النار حتى تقدم طهران اقتراحها لحل النزاع وحتى انتهاء المفاوضات.
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار إيران, إيران, لبنان, أخبار لبنان, العالم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار إيران, إيران, لبنان, أخبار لبنان, العالم

رئيس الموساد: عملياتنا اخترقت الحدود في لبنان وإيران

07:19 GMT 28.04.2026
أكد رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي، دافيد برنياع، اليوم الثلاثاء، أن "عمليات الجهاز اخترقت الحدود في إيران ولبنان وحصلت على معلومات قيمة".
وشدد برنياع في كلمة له، على أن "الجهاز حقق إنجازات استخباراتية استراتيجية وتكتيكية في صميم أسرار العدو الأكثر حساسية، وأظهر قدرات عملياتية جديدة ورائدة وغير مسبوقة داخل دول الأهداف".
وأكد التحول في نمط عمل الموساد، إذ جرى تحويله إلى جهاز هجومي وفعّال في زمن الحرب، بعدما كان يركز في السابق على النشاط السري بين الحروب".
ورأى أن "هذا التحول تجلّى في العمليات ضد إيران ولبنان، واستند من بين أمور أخرى إلى إنشاء وحدات جديدة وقدرات مخصّصة خلال السنوات الأخيرة، فضلًا عن تبنّي تقنيات متقدمة والابتكار على مختلف مستويات العمل"، وفق تعبيره.
يُذكر أنه في 28 فبراير/ شباط، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، مما تسبب في أضرار وخسائر في صفوف المدنيين. وردت إيران بضرب الأراضي الإسرائيلية والمنشآت العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط.
وفي 7 أبريل، أعلنت واشنطن وطهران وقفًا لإطلاق النار لمدة أسبوعين، إلا أن المحادثات اللاحقة في إسلام آباد انتهت دون نتائج.
وفي 21 أبريل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيمدد وقف إطلاق النار حتى تقدم طهران اقتراحها لحل النزاع وحتى انتهاء المفاوضات.
