"الموساد" يعلن مقتل أحد ضباطه عقب إحباط هجوم إيراني

سبوتنيك عربي

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن مقتل ضابط في الموساد الإسرائيلي يرمز له بالحرف "م"، خلال عملية خارج حدود إسرائيل عام 2023. 21.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-21T15:01+0000

ونقلت القناة 14 الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد"، دافيد بارنياع، خلال مراسم إحياء ذكرى قتلى الجهاز التي أُقيمت في مقره، أن الضابط القتيل حقق نجاحات استثنائية في العملية التي كان مكلفا بها خارج البلاد.وقال بارنياع: "خلال عملية زئير الأسد في إيران، امتلأت أفكاري وقلبي فخرا بشخصية "م" وأدائه"، مشيرا إلى طبيعة المهمة التي كان ينفذها الضابط وأنها "كانت جزءا من جهود مكافحة البرنامج النووي الإيراني".وأضاف المسؤول الإسرائيلي أن "العمليات التي قادها "م" جمعت بين الإبداع والدهاء والتكنولوجيا المتقدمة، وكان لها تأثير كبير في نجاح الحملة العسكرية ضد إيران".ولفتت القناة على موقعها الإلكتروني إلى أن الضابط "م" قُتل في حادث غرق قارب ببحيرة ماغوري في إيطاليا خلال شهر مايو/ أيار 2023، خلال تواجده في إيطاليا برفقة ضابطين آخرين في الاستخبارات الإيطالية قتلا أيضا خلال غرق القارب.وفي السياق نفسه، أعلن الحرس الثوري الإيراني، الخميس الماضي، اعتقال أربعة عملاء مرتبطين بجهاز "الموساد" الإسرائيلي، في محافظة جيلان شمالي البلاد.وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، بأن "المعتقلين زودوا ضباط استخبارات الموساد بصور ومواقع لبعض المواقع العسكرية والأمنية الحساسة والهامة على الإنترنت، خلال الحرب المفروضة الثالثة التي بدأت بضربات أمريكية إسرائيلية على الجمهورية الإسلامية في 28 شباط".وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل، شنتا في 28 فبراير/ شباط الماضي، ضربات على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، ما أسفر عن وقوع أضرار وإصابات في صفوف المدنيين، وردّت إيران بضرب الأراضي الإسرائيلية والمنشآت العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط. واغتيل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، في اليوم الأول من العملية العسكرية، وأعلنت الجمهورية الإسلامية الحداد لمدة 40 يومًا.وفي 11 أبريل/ نيسان الجاري، عقدت إيران والولايات المتحدة محادثات في إسلام آباد، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن اتفاق مع طهران بشأن وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين.وبعد ذلك، صرّح جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، بأن إيران والولايات المتحدة فشلتا في التوصل إلى اتفاق خلال المفاوضات، وعاد الوفد الأمريكي إلى بلاده دون إبرام صفقة.

