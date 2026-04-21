إعلام: إيران مستعدة لاحتمالية تجدد الحرب بعد انتهاء وقف إطلاق النار وتعد بـ"مفاجآت جديدة"

أفادت وسائل إعلام إيرانية، بأن طهران تستعد لاحتمالية تجدد الحرب بعد انتهاء فترة وقف إطلاق النار المتفق عليها، وتعد بـ"مفاجآت جديدة".

2026-04-21T12:08+0000

وقالت وكالة "تسنيم"، اليوم الثلاثاء: "إن معلومات مراسل وكالة تسنيم تشير إلى أنه مع اقتراب انتهاء فترة وقف إطلاق النار المتفق عليها، ونظرا للمطالب الأمريكية المفرطة وإعلان الحصار البحري (اللذين) حالا دون استئناف المفاوضات، فإن إيران على أهبة الاستعداد لاحتمال تجدد الحرب، وقد أعدت مفاجآت جديدة لجولة جديدة من القتال المحتمل".وفشلت المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في إسلام آباد، رغم محاولات دفع المحادثات نحو إطار عمل مشترك.وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة أسفرت عن تفاهمات في عدد من القضايا، إلا أن خلافات حول "قضيتين أو ثلاث قضايا رئيسية حالت دون التوصل إلى اتفاق نهائي".وأوضح بقائي، أن "هذه الجولة تعد الأطول هذا العام، حيث استمرت ما بين 24 و25 ساعة من المفاوضات المكثفة"، مشيرا إلى أن تعقيد الملفات المطروحة وظروف التفاوض أسهما في إطالة أمدها، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.من جهته، قال جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، إن "المفاوضات مع إيران لم تحقق اتفاقا مرضيا للطرفين"، مشيرا إلى أن الوفد الأمريكي سيعود إلى الولايات المتحدة.وأوضح فانس، في مؤتمر صحفي من إسلام آباد، أن "المفاوضات استمرت لعدة ساعات دون التوصل إلى توافق نهائي"، مؤكدا أن واشنطن تسعى إلى رؤية التزام واضح من طهران بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي.الخطوط الجوية الإيرانية تعلن استئناف الرحلات الداخلية بدءا من 22 أبريل

https://sarabic.ae/20260421/نتنياهو-إيران-خططت-لإبادة-إسرائيل-نوويا-وتم-إحباط-التهديد-1112735742.html

