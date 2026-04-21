نتنياهو: إيران خططت لإبادة إسرائيل نوويا وتم إحباط التهديد

سبوتنيك عربي

زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أن إيران كانت تخطط لتنفيذ هجوم واسع "يستهدف إبادة إسرائيل باستخدام قنابل نووية وصواريخ بالستية"،... 21.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-21T09:05+0000

وقال نتنياهو، في تصريحات له، إن "طهران كانت تسعى إلى ارتكاب محرقة ضد إسرائيل، عبر تطوير قدرات عسكرية متقدمة تُمكّنها من تنفيذ ضربات مدمّرة"، مشيرًا إلى أن الجهود المشتركة مع واشنطن ساهمت في إحباط هذه المخططات.وشدد على أن "إسرائيل ستواصل القتال من أجل ضمان أمنها وبقائها"، معتبرًا أن ما وصفه بتدمير قدرات النظام الإيراني يمثل خطوة أساسية لإبعاد تهديد وشيك عن البلاد.ونشرت وزارة المالية الإسرائيلية، في وقت سابق، تقديرا أوليا لتكاليف عملية "زئير الأسد" العسكرية ضد إيران، بمعاونة أمريكا، والتي انطلقت في 28 فبراير/ شباط 2026.وأشارت الوزارة إلى أن الحرب على إيران بلغت نحو 35 مليار شيكل إسرائيلي (11.5 مليار دولار) من الإنفاق الحكومي المباشر، وفق ما ورد في بيان رسمي، مؤكدة أن التقديرات قابلة للتحديث وأن المبلغ مُدرج ضمن موازنة الدولة لعام 2026.وأوضحت البيانات أن الجزء الأكبر من التكلفة، بنحو 22 مليار شيكل، تم توجيهه إلى المنظومة الدفاعية، بما في ذلك تجهيز وتوسيع قوات الاحتياط، فيما خُصص نحو 12 مليار شيكل لبرامج تعويض الشركات والأفراد المتضررين من العمليات والأضرار الناتجة عن الصواريخ، إضافة إلى ترتيبات الإغاثة الطارئة الممولة من الدولة، وفقا لموقع "Israel National News".وفشلت المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في إسلام آباد، رغم محاولات دفع المحادثات نحو إطار عمل مشترك.وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة أسفرت عن تفاهمات في عدد من القضايا، إلا أن خلافات حول "قضيتين أو ثلاث قضايا رئيسية حالت دون التوصل إلى اتفاق نهائي".وأوضح بقائي، أن "هذه الجولة تعد الأطول هذا العام، حيث استمرت ما بين 24 و25 ساعة من المفاوضات المكثفة"، مشيرا إلى أن تعقيد الملفات المطروحة وظروف التفاوض أسهما في إطالة أمدها، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وأضاف، أن "الدبلوماسية لا تنتهي وتبقى أداة أساسية لحماية المصالح الوطنية"، مؤكدا ضرورة استمرار الجهود الدبلوماسية في أوقات الحرب والسلم.من جهته، قال جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، إن "المفاوضات مع إيران لم تحقق اتفاقا مرضيا للطرفين"، مشيرا إلى أن الوفد الأمريكي سيعود إلى الولايات المتحدة.وأوضح فانس، في مؤتمر صحفي من إسلام آباد، أن "المفاوضات استمرت لعدة ساعات دون التوصل إلى توافق نهائي"، مؤكدا أن واشنطن تسعى إلى رؤية التزام واضح من طهران بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي.

إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار إيران, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, بنيامين نتنياهو, أخبار العالم الآن, العالم