نتنياهو: إيران خططت لإبادة إسرائيل نوويا وتم إحباط التهديد

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:03 GMT
12 د
من الملعب
إثارة بالغة في دوري أبطال أوروبا.. وأفريقيا موقعة صعبة بين الزمالك وشباب بلوزداد
09:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
09:45 GMT
15 د
خطوط التماس
الدولة العثمانية.. التراجع والانهيار
10:03 GMT
43 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
10:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
الولايات المتحدة تحث الجيش السوداني والدعم السريع لقبول هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر بدون شروط
11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
12:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
16:03 GMT
16 د
روسيا والعالم
كيف تصيغ الجامعات الروسية مستقبل الطلاب العرب؟
16:19 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
16:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبير: واشنطن كادت أن تشن حربا نووية على الاتحاد السوفياتي لمجرد نشر صواريخ تقليدية في كوبا
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي الأسباب الميدانية للتعزيزات العسكرية الإسرائيلية في ريف القنيطرة بسوريا ؟ خبير يجيب
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
قوانين "الأحوال المدنية" بين التشريعات الموروثة و ضرورات التحديث
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
08:29 GMT
17 د
نبض افريقيا
الولايات المتحدة تحث الجيش السوداني والدعم السريع لقبول هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر بدون شروط
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
09:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
10:33 GMT
23 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
انتحار على الهواء... لماذا تفشل منصات التواصل في إيقاف "بث الموت"؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
16:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
16:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260421/نتنياهو-إيران-خططت-لإبادة-إسرائيل-نوويا-وتم-إحباط-التهديد-1112735742.html
نتنياهو: إيران خططت لإبادة إسرائيل نوويا وتم إحباط التهديد
نتنياهو: إيران خططت لإبادة إسرائيل نوويا وتم إحباط التهديد
سبوتنيك عربي
زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أن إيران كانت تخطط لتنفيذ هجوم واسع "يستهدف إبادة إسرائيل باستخدام قنابل نووية وصواريخ بالستية"،... 21.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-21T09:05+0000
2026-04-21T09:05+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار إيران
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
بنيامين نتنياهو
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1e/1107643851_0:0:1183:665_1920x0_80_0_0_264c8fc52ccf1e8b7fbec89c2cae9a87.jpg
وقال نتنياهو، في تصريحات له، إن "طهران كانت تسعى إلى ارتكاب محرقة ضد إسرائيل، عبر تطوير قدرات عسكرية متقدمة تُمكّنها من تنفيذ ضربات مدمّرة"، مشيرًا إلى أن الجهود المشتركة مع واشنطن ساهمت في إحباط هذه المخططات.وشدد على أن "إسرائيل ستواصل القتال من أجل ضمان أمنها وبقائها"، معتبرًا أن ما وصفه بتدمير قدرات النظام الإيراني يمثل خطوة أساسية لإبعاد تهديد وشيك عن البلاد.ونشرت وزارة المالية الإسرائيلية، في وقت سابق، تقديرا أوليا لتكاليف عملية "زئير الأسد" العسكرية ضد إيران، بمعاونة أمريكا، والتي انطلقت في 28 فبراير/ شباط 2026.وأشارت الوزارة إلى أن الحرب على إيران بلغت نحو 35 مليار شيكل إسرائيلي (11.5 مليار دولار) من الإنفاق الحكومي المباشر، وفق ما ورد في بيان رسمي، مؤكدة أن التقديرات قابلة للتحديث وأن المبلغ مُدرج ضمن موازنة الدولة لعام 2026.وأوضحت البيانات أن الجزء الأكبر من التكلفة، بنحو 22 مليار شيكل، تم توجيهه إلى المنظومة الدفاعية، بما في ذلك تجهيز وتوسيع قوات الاحتياط، فيما خُصص نحو 12 مليار شيكل لبرامج تعويض الشركات والأفراد المتضررين من العمليات والأضرار الناتجة عن الصواريخ، إضافة إلى ترتيبات الإغاثة الطارئة الممولة من الدولة، وفقا لموقع "Israel National News".وفشلت المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في إسلام آباد، رغم محاولات دفع المحادثات نحو إطار عمل مشترك.وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة أسفرت عن تفاهمات في عدد من القضايا، إلا أن خلافات حول "قضيتين أو ثلاث قضايا رئيسية حالت دون التوصل إلى اتفاق نهائي".وأوضح بقائي، أن "هذه الجولة تعد الأطول هذا العام، حيث استمرت ما بين 24 و25 ساعة من المفاوضات المكثفة"، مشيرا إلى أن تعقيد الملفات المطروحة وظروف التفاوض أسهما في إطالة أمدها، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وأضاف، أن "الدبلوماسية لا تنتهي وتبقى أداة أساسية لحماية المصالح الوطنية"، مؤكدا ضرورة استمرار الجهود الدبلوماسية في أوقات الحرب والسلم.من جهته، قال جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، إن "المفاوضات مع إيران لم تحقق اتفاقا مرضيا للطرفين"، مشيرا إلى أن الوفد الأمريكي سيعود إلى الولايات المتحدة.وأوضح فانس، في مؤتمر صحفي من إسلام آباد، أن "المفاوضات استمرت لعدة ساعات دون التوصل إلى توافق نهائي"، مؤكدا أن واشنطن تسعى إلى رؤية التزام واضح من طهران بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي.
https://sarabic.ae/20260420/الخارجية-الروسية-موسكو-تعارض-العدوان-الأمريكي-والإسرائيلي-المتكرر-على-إيران-ولبنان-1112717177.html
https://sarabic.ae/20260415/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-وافقنا-على-خطط-لاستمرار-العمليات-العسكرية-في-إيران-ولبنان-1112590685.html
https://sarabic.ae/20260418/إيران-تعلن-ضرب-شبكة-تجسس-وتخريب-واسعة-مرتبطة-بأمريكا-وبريطانيا-وإسرائيل-1112660292.html
إسرائيل
أخبار إيران
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1e/1107643851_0:0:1051:788_1920x0_80_0_0_2c5d2a69df0ceb77faafeabda767f7cb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار إيران, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, بنيامين نتنياهو, أخبار العالم الآن, العالم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار إيران, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, بنيامين نتنياهو, أخبار العالم الآن, العالم

نتنياهو: إيران خططت لإبادة إسرائيل نوويا وتم إحباط التهديد

09:05 GMT 21.04.2026
© AP Photo / Alex Brandonرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2026
© AP Photo / Alex Brandon
تابعنا عبر
زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أن إيران كانت تخطط لتنفيذ هجوم واسع "يستهدف إبادة إسرائيل باستخدام قنابل نووية وصواريخ بالستية"، مؤكدًا أن هذا التهديد تم التعامل معه وإزالته بالتعاون مع أمريكا.
وقال نتنياهو، في تصريحات له، إن "طهران كانت تسعى إلى ارتكاب محرقة ضد إسرائيل، عبر تطوير قدرات عسكرية متقدمة تُمكّنها من تنفيذ ضربات مدمّرة"، مشيرًا إلى أن الجهود المشتركة مع واشنطن ساهمت في إحباط هذه المخططات.
وشدد على أن "إسرائيل ستواصل القتال من أجل ضمان أمنها وبقائها"، معتبرًا أن ما وصفه بتدمير قدرات النظام الإيراني يمثل خطوة أساسية لإبعاد تهديد وشيك عن البلاد.
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2026
الخارجية الروسية: موسكو تعارض العدوان الأمريكي والإسرائيلي المتكرر على إيران ولبنان
أمس, 13:08 GMT
ونشرت وزارة المالية الإسرائيلية، في وقت سابق، تقديرا أوليا لتكاليف عملية "زئير الأسد" العسكرية ضد إيران، بمعاونة أمريكا، والتي انطلقت في 28 فبراير/ شباط 2026.
وأشارت الوزارة إلى أن الحرب على إيران بلغت نحو 35 مليار شيكل إسرائيلي (11.5 مليار دولار) من الإنفاق الحكومي المباشر، وفق ما ورد في بيان رسمي، مؤكدة أن التقديرات قابلة للتحديث وأن المبلغ مُدرج ضمن موازنة الدولة لعام 2026.
وأوضحت البيانات أن الجزء الأكبر من التكلفة، بنحو 22 مليار شيكل، تم توجيهه إلى المنظومة الدفاعية، بما في ذلك تجهيز وتوسيع قوات الاحتياط، فيما خُصص نحو 12 مليار شيكل لبرامج تعويض الشركات والأفراد المتضررين من العمليات والأضرار الناتجة عن الصواريخ، إضافة إلى ترتيبات الإغاثة الطارئة الممولة من الدولة، وفقا لموقع "Israel National News".
رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2026
رئيس الأركان الإسرائيلي: وافقنا على خطط لاستمرار العمليات العسكرية في إيران ولبنان
15 أبريل, 16:33 GMT
وفشلت المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في إسلام آباد، رغم محاولات دفع المحادثات نحو إطار عمل مشترك.
وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة أسفرت عن تفاهمات في عدد من القضايا، إلا أن خلافات حول "قضيتين أو ثلاث قضايا رئيسية حالت دون التوصل إلى اتفاق نهائي".
وأوضح بقائي، أن "هذه الجولة تعد الأطول هذا العام، حيث استمرت ما بين 24 و25 ساعة من المفاوضات المكثفة"، مشيرا إلى أن تعقيد الملفات المطروحة وظروف التفاوض أسهما في إطالة أمدها، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.
الحرس الثوري الإيراني، إيران 11 فبراير 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2026
إيران تعلن ضرب "شبكة تجسس وتخريب واسعة" مرتبطة بأمريكا وبريطانيا وإسرائيل
18 أبريل, 07:25 GMT
وأضاف، أن "الدبلوماسية لا تنتهي وتبقى أداة أساسية لحماية المصالح الوطنية"، مؤكدا ضرورة استمرار الجهود الدبلوماسية في أوقات الحرب والسلم.
من جهته، قال جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، إن "المفاوضات مع إيران لم تحقق اتفاقا مرضيا للطرفين"، مشيرا إلى أن الوفد الأمريكي سيعود إلى الولايات المتحدة.
وأوضح فانس، في مؤتمر صحفي من إسلام آباد، أن "المفاوضات استمرت لعدة ساعات دون التوصل إلى توافق نهائي"، مؤكدا أن واشنطن تسعى إلى رؤية التزام واضح من طهران بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала