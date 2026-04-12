إسرائيل تكشف عن حجم تكلفة الحرب مع إيران على ميزانيتها

سبوتنيك عربي

نشرت وزارة المالية الإسرائيلية، اليوم الأحد، تقديرا أوليا لتكاليف عملية "زئير الأسد" العسكرية ضد إيران، بمعاونة أمريكا، والتي انطلقت في 28 فبراير/ شباط 2026. 12.04.2026, سبوتنيك عربي

وأشارت الوزارة إلى أن الحرب على إيران بلغت نحو 35 مليار شيكل إسرائيلي (11.5 مليار دولار) من الإنفاق الحكومي المباشر، وفق ما ورد في بيان رسمي اليوم الأحد، مؤكدة أن التقديرات قابلة للتحديث وأن المبلغ مُدرج ضمن موازنة الدولة لعام 2026.وأوضحت البيانات أن الجزء الأكبر من التكلفة، بنحو 22 مليار شيكل، تم توجيهه إلى المنظومة الدفاعية، بما في ذلك تجهيز وتوسيع قوات الاحتياط، فيما خُصص نحو 12 مليار شيكل لبرامج تعويض الشركات والأفراد المتضررين من العمليات والأضرار الناتجة عن الصواريخ، إضافة إلى ترتيبات الإغاثة الطارئة الممولة من الدولة، وفقا لموقع "Israel National News".وأضافت أن نحو مليار شيكل تم تخصيصها لمصروفات مدنية تشمل دعم القطاع الصحي، ومساعدة ضحايا الأعمال العدائية، وتعزيز قدرات السلطات المحلية والخدمات الاجتماعية، مشيرة إلى أن الميزانية الحالية لا تتطلب زيادة إضافية، مع احتمال ارتفاع التكاليف في حال تجدد التصعيد.وأفادت وسائل إعلام إيرانية، في وقت سابق اليوم، بانتهاء المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في إسلام آباد دون التوصل إلى اتفاق، رغم محاولات دفع المحادثات نحو إطار عمل مشترك.وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة أسفرت عن تفاهمات في عدد من القضايا، إلا أن خلافات حول "قضيتين أو ثلاث قضايا رئيسية حالت دون التوصل إلى اتفاق نهائي". وأوضح بقائي، أن "هذه الجولة تعد الأطول هذا العام، حيث استمرت ما بين 24 و25 ساعة من المفاوضات المكثفة"، مشيرا إلى أن تعقيد الملفات المطروحة وظروف التفاوض أسهما في إطالة أمدها، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وأضاف، أن "الدبلوماسية لا تنتهي وتبقى أداة أساسية لحماية المصالح الوطنية"، مؤكدا ضرورة استمرار الجهود الدبلوماسية في أوقات الحرب والسلم.من جهته، قال جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، إن "المفاوضات مع إيران لم تحقق اتفاقا مرضيا للطرفين"، مشيرا إلى أن الوفد الأمريكي سيعود إلى الولايات المتحدة.وأوضح فانس، في مؤتمر صحفي من إسلام آباد، أن "المفاوضات استمرت لعدة ساعات دون التوصل إلى توافق نهائي"، مؤكدا أن واشنطن تسعى إلى رؤية التزام واضح من طهران بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي.وأضاف أن "الجانب الأمريكي أبدى مرونة خلال المحادثات وقدّم نوايا حسنة، إلا أن الجهود لم تنجح"، مشيرا إلى أن "الإيرانيين اختاروا عدم الاستجابة للمطالب المطروحة".

https://sarabic.ae/20260330/إسرائيل-تقر-أضخم-ميزانية-دفاع-في-تاريخها-1112088088.html

https://sarabic.ae/20260412/رئيس-البرلمان-الإيراني-بعد-مفاوضات-إسلام-آباد-على-واشنطن-حسم-موقفها-من-كسب-ثقة-طهران-1112493630.html

